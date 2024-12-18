Финансисты проявили стройкость

В ожидании просадки рынка строительства жилья из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ управление компаниями все чаще переходит от профильных девелоперов к финансистам. Застройщики активно нанимают финансовых и коммерческих директоров, способных придерживаться в период турбулентности продуманной операционной стратегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В октябре—декабре 2024 года количество обращений девелоперских компаний к рекрутерам по усилению финансовой функций (наем финансовых директоров и их заместителей для работы с банками и проектным финансированием) выросло вдвое год к году, подсчитали в консалтинговой компании Ward Howell. Также застройщики стали активно искать коммерческих директоров, спрос на которых вырос в четыре раза, уточнили в компании.

В 2024 году у застройщиков жилья произошел целый ряд серьезных кадровых перестановок, в частности, на позиции гендиректора. К примеру, главой ГК «Самолет» стала Анна Акиньшина, которая пришла на смену Андрею Иваненко. Гендиректором ГК ЛСР вместо совладельца компании Андрея Молчанова стал финансовый директор группы Дмитрий Кутузов. Девелоперское направление ГК ФСК возглавил Дмитрий Трубников вместо акционера компании Владимира Воронина. Руководителем группы «Родина» стал Андрей Сафронюк вместо Захара Калмыкова. ГК ПИК возглавил Ерванд Карапетян, в то время как полномочия его предшественника Ивана Поландова были досрочно прекращены. Аналогичные изменения были в холдинговой компании «ГВСУ-Центр», «Эталоне», Glorax и Ava Group.

В 2024 году этап бурного развития строительной отрасли сменился этапом подготовки к жесткой денежно-кредитной политике в 2025 году, констатируют в ГК «Самолет». Кризис на рынке строительства, вызванный повышением ключевой ставки ЦБ, отменой массовой льготной ипотеки и исчерпанием банками лимитов по семейной ипотеке, привел к тому, что управление компаниями переходит от девелоперов к финансистам, поясняет соруководитель практики «Недвижимость» Ward Howell Дмитрий Солин. В этот период важна продуманная финансово-операционная стратегия, и менеджмент с большим опытом в финансах будет более эффективен в таком контексте, соглашаются в «Самолете».

Сейчас практически все компании столкнулись с одной и той же проблемой — доходы падают, а расходы в лучшем случае остаются на прежнем уровне, говорит гендиректор ГК «РКС Девелопмент» Станислав Сагирян. По его подсчетам, с 2020 года по июнь 2024 года себестоимость строительства жилья выросла на 76%. В то же время по итогам 2024 года совокупная выручка девелоперов от продажи жилья и апартаментов в Москве и Подмосковье, по данным аналитического сервиса Dataflat.ru, снизятся на 5% год к году, до 2,28 трлн руб. (см. “Ъ” от 11 декабря). Отсюда — повышенный спрос на финансистов для пересмотра расходов и на коммерческих директоров, которые будут отвечать за увеличение доходной части, поясняет господин Сагирян.

В целом тренд на поиск руководителей со специализацией в финансовой области характерен для всех отраслей экономики. По данным консалтинговой компании Regroup, в 2023 году количество запросов на поиск CEO с бэкграундом CFO (финансового директора) с 2021 года выросло в три-пять раз, почти половина запросов на поиск финансовых директоров сформулирована с прицелом на то, что CFO — потенциальный будущий СЕО. Это мировая тенденция, начавшаяся еще в прошлом году, когда рекордное число CFO было повышено до должности гендиректора — такие назначения прошли в более чем 8% фирм из списка S&P 500, приводят данные в рекрутинговой компании Crist Kolder Associates.

В 2025 году темпы кадровых изменений спадут, так как ситуация на рынке девелопмента начнет стабилизироваться, пусть и медленно, считает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Многие назревавшие кадровые перестановки уже произошли, и в первом квартале следующего года больших новостей не ожидается, полагает руководитель группы консультантов Ancor Ольга Попова. Она не исключает, что некоторым компаниям могут потребоваться антикризисные менеджеры с другими компетенциями. Впрочем, иногда польза от приглашения нового руководителя не так очевидна, считает основатель «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова: новому топ-менеджменту нужно настроить компанию по-новому, а не все организации готовы идти на такие шаги в непростых условиях.

Дарья Андрианова