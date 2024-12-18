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Коммерсантъ FM
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Суперлига вернулась под новым названием

И с измененным форматом

Проект футбольной Суперлиги, который, казалось, был похоронен в 2021 году, продолжает оживать. Его промоутеры обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международную федерацию футбола (FIFA) с предложением признать, следуя решениям Европейского суда, их соревнование, которое уже неоднократно подвергалось ребрендингу. Самый свежий изменил ее название — на Объединенную лигу, а также добавил состязанию, все равно выглядящему неприемлемой для головных структур альтернативой еврокубкам, «демократичности» и «доступности» за счет расширения состава участников.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Компания A22 Sports, промоутер футбольной Суперлиги, сообщила о том, что обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций и Международную федерацию футбола c предложением «официально признать» «новое транснациональное европейское соревнование». Комментируя эту новость, исполнительный директор A22 Бернд Райхарт заявил, что обращение связано со стремлением противостоять существующим в футболе «вызовам», таким как «увеличивающаяся стоимость трансляций», «перегруженный календарь», «дефицит инвестиций в женский футбол» и «недовольство тем, как осуществляется управление» континентальными турнирами сейчас.

Это событие является продолжением давнего и очень острого конфликта. О создании Суперлиги было объявлено в апреле 2021 года. В нее вступили 12 европейских клубов-грандов — английские «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхем», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Турнир, представлявшийся альтернативой традиционным еврокубкам, сулил командам сверхприбыли, в первую очередь благодаря наличию щедрого инвестора: JP Morgan согласился выделить на него $6 млрд. Между тем UEFA создание Суперлиги грозило колоссальными имиджевыми и материальными потерями, прежде всего из-за снижения коммерческой привлекательности Лиги чемпионов, его основного клубного соревнования и основного драйвера доходов. Из-за чрезвычайно активного противодействия Суперлига просуществовала менее 48 часов. Под угрозой санкций UEFA ее покинули почти все участники.

Однако оставшиеся в структуре «Реал» и «Барселона» от борьбы не отказались, учредив группу A22, и подали в суд с требованием признать незаконными требования UEFA и вставшей на сторону союза FIFA. Одновременно вносились изменения в проект формата Суперлиги. Первого большого успеха A22 добилась еще в конце прошлого года. Тогда на ее сторону встал Европейский суд. Он согласился, что «правила FIFA и UEFA, требующие их согласия на проведение международных турниров, таких как Суперлига, и запрет клубам на участие в таких турнирах незаконны», а любые ограничения в этой сфере назвал «необоснованными». В своем заявлении A22 ссылается именно на вердикт Европейского суда, позицию которого позже подтвердил Коммерческий суд Мадрида.

При этом, как выяснилось, перед обращением в UEFA и FIFA скандальный проект пережил очередной ребрендинг, направленный на повышение «демократичности» и «доступности». Он даже называется уже не Super League, а Unify League, то есть Объединенная лига, и включает не 64 клуба, а 96, разбитых на несколько дивизионов, составы которых предполагается формировать по итогам внутренних чемпионатов. К мужской лиге A22 планирует теперь добавить и женскую, а транслировать матчи намерена бесплатно на запускающемся специально под футбольный проект стриминговом сервисе Unify.

Бернд Райхарт подчеркнул, что его компания по-прежнему настроена на «основанный на взаимном уважении» «конструктивный диалог» с головными футбольными структурами. Однако непонятно, как может быть соблюдена «конструктивность» в условиях, когда сам UEFA в нынешнем сезоне проводит Лигу чемпионов в обновленном и расширенном формате — с 36 клубами вместо 32 и регулярным чемпионатом вместо групповых турниров на основной стадии, не оставляющим никакого пространства для матчей в рамках других состязаний.

Алексей Доспехов

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