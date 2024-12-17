Донские энергетики почти устранили последствия ночного шторма

Специалисты «Ростовэнерго» (филиал ПАО «Россети Юг») завершили работы по устранению последствий непогоды в Ростовской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в настоящее время энергетики отрабатывают единичные случаи отключения света.

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Работа продолжается в круглосуточном режиме, чтобы полностью устранить все последствия шторма. Для обеспечения работы в ночное время используются специальные световые башни.

Ранее глава администрации Азовского района Александр Палатный сообщил, что из-за шквалистого ветра Новошахтинск и девять населенных пунктов Азовского района остались без электричества. Днем 17 декабря восстановительные работы еще продолжались, на тот момент свет не поступил в дома шести населенных пунктов.

В Ростовской области с 16 по 18 декабря действует штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать до 25 м/с. Кроме того, синоптики прогнозируют гололед и налипание мокрого снега.

Анастасия Казуков