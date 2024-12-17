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Директор «Новой Оперы» Гетьман: система именных билетов может доставить неудобства зрителям

Начавшийся в Москве эксперимент по продаже именных билетов на спектакли подразумевает проверку документов на входе в театр. Это может привести к возникновению очередей, допустил в интервью «Ъ» директор московского театра «Новая Опера» Антон Гетьман. По его словам, входы в театры не рассчитаны на такую проверку посетителей.

Фото: Лео Кленин

Фото: Лео Кленин

«Бессмысленно сравнивать входную группу в Шереметьево или Внуково с входной группой "Новой Оперы". Пока мы находимся в стадии методических разработок, потом, может быть, и какие-то тесты будем проводить. Понятно, что по первости пропускная способность упадет — в том смысле, что людям придется ждать, пока служба безопасности и контролеры билетов все проверят»,— сказал он.

Однако, уточнил господин Гетьман, важно помнить, что продажа именных билетов ведется на мероприятия, которые пройдут с 15 марта 2025 года. У участвующих в эксперименте площадок есть время, чтобы подготовиться и минимизировать будущие неудобства.

«Нужно, безусловно, максимально увеличить количество входов, насколько это позволяет само здание. Соответственно, увеличить количество людей, которые отвечают за безопасность, и количество оборудования, которое необходимо,— рамки и так далее»,— пояснил он.

Директор «Новой Оперы» напомнил, что продажа именных билетов продлится в столице до 31 декабря 2025 года. В перечень участников эксперимента входят 63 театра и 36 концертных площадок и культурных центров.

Подробнее читайте в интервью Антона Гетьмана, которое выйдет позднее.

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