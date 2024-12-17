Мэрия ступила на чужую землю

Апелляция подтвердила решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска администрации Сочи к ООО «Парадиз Синема» о взыскании 16 млн руб. долга по арендным платежам. Общество в 2003 году арендовало 9 га земли в курорте Лоо для строительства круглогодичного гостиничного комплекса «Азимут Парк Отель Лоо». Однако суды установили, что участок — собственность Российской Федерации, что не дает право мэрии курорта распоряжаться землей. Юристы считают, что процесс может создать прецедент.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sochi.ru Фото: sochi.ru

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска администрации Сочи к ООО «Парадиз Синема» о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка. Сумма долга составляет 14,8 млн руб., пеня — 1,2 млн руб. Как утверждает истец, общество не выполнило обязательства по оплате арендных платежей в течение 1,5 лет — с 1 июля 2022 года по 25 декабря 2023 год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Парадиз Синема» зарегистрировано в 2001 году в Сочи. Основной вид деятельности компании является подготовка строительной площадки. В 2023 году убыток компании составил 180 тыс. руб. Учредители — Гарегин Атулян и принадлежащая ему компания ООО «Ростинвестстрой».

Согласно материалам дела, в феврале 2003 года администрация курорта предоставила ОАО «Строительная корпорация Санкт-Петербурга» в аренду земельный участок площадью 9 га. Следом права и обязанности по договору аренды земельного участка были переданы ООО «Парадиз Синема».

Спорная территория расположена в микрорайоне Лоо Лазаревского района Сочи. На участке расположено недостроенное здание пансионата на 500 мест. Договор аренды земли был заключен с целью строительства и эксплуатации круглогодичного гостиничного комплекса «Азимут Парк Отель Лоо». Срок действия договора — до 1 марта 2052 года. В 2023 году власти Сочи сообщали, что компания «Парадиз Синема» вложит в строительство гостиницы в Лоо 1 млрд руб. Четырехзвездный гостиничный комплекс «Азимут Парк Отель Лоо» будет рассчитан на 839 номеров. Завершить строительство панировали в 2027 году. Представитель компании в беседе с корреспондентом «Ъ-Кубань» заявила, что первую очередь гостиницы планируется сдать в 2025 году.

В октябре 2023 года Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора Краснодарского края к администрации Сочи о признании отсутствующим права собственности города на спорную территорию. В декабре того же года на участок было зарегистрировано право собственности Российской Федерации.

В арбитражном суде администрация настаивала, что задолженность общества по аренде образовалась до момента регистрации права собственности РФ на спорный участок (с июля 2022 года по декабрь 2023 год). Апелляционный суд пришел к выводу, что договор аренды является недействительной сделкой, так как земельный участок изначально находился в федеральной собственности как особо охраняемая природная территория и из владения Российской Федерации не выбывал.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле говорит, что взыскать ранее уплаченные арендные платежи общество, скорее всего, не сможет из-за исковой давности. Суды обычно учитывают, что арендатор получал реальную возможность пользоваться участком, и это может стать основанием для отказа в возврате платежей даже при признании договора недействительным, добавил он.

«Что касается перспектив обжалования решения в вышестоящих инстанциях, шансы администрации представляются минимальными. Основные препятствия: четкая позиция закона о федеральной собственности на особо охраняемые природные территории, наличие вступившего в законную силу решения Лазаревского районного суда о признании отсутствующим права муниципальной собственности на участок, а также регистрация права федеральной собственности на спорный участок»,— отмечает эксперт.

В перспективе, добавил господин Шицле, этот процесс может создать прецедент для аналогичных споров, когда муниципалитеты пытаются взыскать арендную плату за земельные участки, которые фактически находились в федеральной собственности. Это также может привести к пересмотру существующих договоров аренды муниципальных земель, особенно в курортных зонах и на особо охраняемых природных территориях.

Тат Гаспарян