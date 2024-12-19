Облака смотрят свысока

Объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2024 году достигнет 165,6 млрд руб., или $1,83 млрд; рост к 2023 году в рублях составит 36,3%, в долларах США — 27%, тогда как в прошлом году было 46,3%, следует из отчета iKS-Consulting. По прогнозу компании, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов в России в следующие четыре года вырастет в 3,8 раза, до 464 млрд руб. "Ъ-Информационные технологии" разбирался, какие факторы роста российского облачного рынка стали основными, как в этом году обстояли дела с «железом», как рост числа киберугроз и регуляторных требований изменил рынок и какие вызовы ожидают как платформенные сервисы, так и облачный рынок в целом в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Selectel Фото: Предоставлено пресс-службой Selectel

Обстоятельства роста

Существенным драйвером в 2023–2024 годах является спрос на инфраструктуру для ИИ, пишут авторы отчета, другими важными факторами роста стали спрос государства на облачные услуги, а также в целом рост проникновения облачных услуг, миграция в отечественные облака и ограниченные возможности по инвестициям в собственную инфраструктуру. «Активное внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения способствует увеличению спроса на облачные платформы, предоставляющие необходимые ресурсы для разработки и развертывания таких технологий»,— объясняет "Ъ-Информационным технологиям" директор по продуктам Selectel Константин Ансимов. Бизнес продолжает активно переходить на модель аутсорсингового потребления услуг, связанных с IT-инфраструктурой, потому что инфраструктурные провайдеры могут обеспечить им то, что отдельно взятой компании достанется сложнее и дороже, говорит господин Ансимов. «Компании стремятся сократить затраты на инфраструктуру, внедрять передовые технологии и минимизировать зависимость бизнес-процессов от физического офиса, что делает облачные решения особенно привлекательными»,— добавляет он.

При этом Selectel фиксирует наибольший спрос именно на bare metal («железо» без дополнительных программных средств) и аренду вычислительных ресурсов в облаке. Так, выручка сегментов «Приватные облака на базе выделенных серверов» и «Публичные и приватные облака» выросла на 30% год к году, до 8,2 млрд руб. за 9 месяцев 2024 года, что отражает стабильно растущий спрос на облачную IT-инфраструктуру среди российского бизнеса.

«Облачный провайдер играет ключевую роль в реализации задач, связанных с машинным и глубоким обучением, предоставляя доступ к высокопроизводительным вычислительным ресурсам, включая GPU. Благодаря этим ресурсам наша компания смогла перейти от использования CPU для обучения моделей машин»,— объясняет руководитель Data Science направления в ГК «Детский мир» Феликс Исаакян.

Клиентский опыт Сервис готовых полезных рационов Grow Food — один из клиентов Selectel — поделился с “Ъ” опытом использования облачных технологий. По данным агентства Infoline, Grow Food занимает второе место на рынке доставки рационов питания, а его выручка за 2023 год составила 4,27 млрд руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images Компания, объясняет директор по разработке продуктов сервиса Grow Food Василий Федянин, фокусируется на ключевых направлениях бизнеса: производстве, разработке новых продуктов, продажах и развитии собственных программных решений для автоматизации внутренних процессов. «Обслуживание IT-инфраструктуры — это сложная и ресурсоемкая область, которая требует постоянного обновления компетенций, инструментов и технологий. Передача этих задач внешнему провайдеру позволяет нам задействовать опыт и экспертизу профессиональной команды без необходимости формировать и содержать собственную инфраструктуру полного цикла»,— рассказывает господин Федянин. По его словам, ключевые преимущества от использования облачных технологий заключаются в снижении операционных рисков за счет доступа к современным технологиям и оптимизации затрат. «Мы можем гибко масштабировать ресурсы под текущие задачи и нагрузки, избегая издержек на содержание избыточных внутренних мощностей»,— говорит он. В результате Grow Food повышает качество собственных IT-услуг и получает стабильно работающие системы, что положительно сказывается на клиентском опыте и скорости вывода новых продуктов на рынок, объясняет Василий Федянин. При этом облачному провайдеру можно передать обслуживание только части своей инфраструктуры. «Мы делегируем облачному провайдеру обслуживание «низкоуровневой» инфраструктуры: поддержку и обновление облачных серверов, работу с Kubernetes-кластерами, обеспечение сетевой безопасности на уровне инфраструктуры, резервное копирование и мониторинг систем. В то же время ключевые области остаются под нашим контролем — это архитектура приложений, интеграция бизнес-логики, разработка и тестирование собственных сервисов, а также стратегическое планирование развития IT-систем»,— рассказывает господин Федянин. Такой подход, по его словам, позволяет компании сосредоточиться на бизнесе и клиентах, а не тратить ресурсы на задачи, связанные с инфраструктурой. А кроме того, компания сохраняет полный контроль над критически важными элементами, которые формируют конкурентные преимущества и уникальность решений. «В настоящее время наша ключевая цель — повысить масштабируемость и гибкость IT-инфраструктуры, чтобы быстрее реагировать на рост спроса и запуск новых цифровых сервисов. Основные задачи включают внедрение сервисных архитектур, микросервисных паттернов и углубленную работу с контейнеризацией (Kubernetes) для ускоренного развертывания и обновления приложений»,— объясняет Василий Федянин. Другой возможностью для компании становится применение технологий машинного обучения и анализа больших данных. Эти инструменты, говорит он, позволяют более точно прогнозировать потребительский спрос, оптимизировать логистику и персонализировать клиентские предложения. А направлением, которому нужно уделять особое внимание, становится информационная безопасность. «Мы внедряем инструменты для раннего обнаружения аномалий и угроз, чтобы обеспечить устойчивость и защиту систем. Эти инициативы направлены на повышение операционной эффективности, ускорение вывода новых продуктов на рынок и улучшение клиентского опыта»,— рассказывает господин Федянин. Для этого при выборе компании для поддержки IT-инфраструктуры Grow Food ориентируется на надежность и стабильность провайдера, его репутацию, а также опыт работы с проектами схожего масштаба и специфики. Также для компании важны гибкость и способность быстро масштабировать услуги под изменяющиеся потребности бизнеса. «Мы ценим прозрачность взаимодействия — важно понимать, за какие услуги мы платим и какие результаты получаем. Не менее значимы техническая экспертиза провайдера, доступность квалифицированной службы поддержки и использование передовых решений, соответствующих отраслевым стандартам. Все эти факторы критически важны для наших бизнес-процессов»,— уверен Василий Федянин. Кроме того, рассказывает он, передача части инфраструктуры облачному провайдеру еще и финансово оправданна. «Поскольку мы избегаем избыточных инвестиций в оборудование и обучение внутренней команды, переходя на гибкую модель оплаты за фактически потребляемые услуги»,— объясняет господин Федянин. Такой подход упрощает масштабирование бизнеса и ускоряет внедрение новых технологий. «В стратегическом плане сотрудничество с внешним провайдером повышает маневренность бизнеса и снижает операционные риски. Это способствует росту устойчивости компании к внешним вызовам и повышает общую эффективность долгосрочного развития»,— заключает Василий Федянин.

Ключевыми драйверами рынка являются активный рост эффективности облачной инфраструктуры и удобство ее использования. Рынок сейчас активно развивается, отечественные компании улучшают свои продуктовые решения, что также стимулирует рост доверия со стороны новых клиентов, говорит управляющий партнер Sk Capital Станислав Колесниченко.

«Тем не менее существуют и гораздо более фундаментальные причины его развития. Ключевым фактором по-прежнему остается цифровизация всех отраслей российской экономики, что ведет к росту количества данных, которые нужно где-то обрабатывать и хранить»,— добавляет господин Ансимов.

При этом уровень проникновения облачных технологий достаточно мал: он находится на уровне 4–5% от общего IT-рынка России, но к 2030 году эта доля может увеличиться до 8%, рассказывает Станислав Колесниченко.

Железные дата-центры

Развитие рынка облачных технологий невозможно без строительства дата-центров. У Selectel есть собственные дата-центры в Москве, Петербурге и Ленинградской области. И строится еще один новый дата-центр в Москве.

«Современные энергетические системы, включая модульные источники бесперебойного питания и резервные генераторы, которые обеспечивают стабильное электропитание, а также использование возобновляемых источников энергии и систем охлаждения — эти и многие другие технологии позволяют строить современные и надежные дата-центры, что также стимулирует рост облачного рынка»,— объясняет директор направления дата-центров Selectel Илья Михайлов.

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При этом строительство новых и расширение существующих дата-центров невозможно без профессионального инфраструктурного оборудования. Найти хорошее трудно и дорого. Свое влияние на стоимость оказывают глобальные экономические факторы: растет общий уровень инфляции, и сохраняются логистические сложности, что приводит к удорожанию компонентов и увеличению стоимости доставки, что отражается на конечных ценах. «С серверным оборудованием ситуация неоднозначная. С одной стороны, есть крупные компании, которые могут себе позволить импортировать иностранное оборудование в обход санкционных ограничений, но вопрос с обслуживанием и поддержкой остается проблематичным. Плюс это все еще большой CAPEX. С другой стороны, есть компании с меньшими ресурсами, которые не могут себе этого позволить в целом»,— объясняет господин Колесниченко. По оценкам Sk Capital, цены на оборудование увеличились минимум на 15–20% в долларах, также возросли трансакционные издержки и риски с логистическими цепочками поставок, что вызывает дополнительный рост цен. «Дистрибуторам сейчас особенно сложно, поскольку чаще всего они вынуждены прибегать к оборотным кредитам для закупки зарубежного оборудования в иностранной валюте, а в связи с текущей ставкой рефинансирования и волатильностью рубля у них кратно возрастает долговая нагрузка и увеличивается подверженность валютному риску»,— говорит Станислав Колесниченко.

Информационная безопасность

Другим фактором развития рынка облачных технологий становятся требования информационной безопасности (ИБ). Рост количества регуляторных норм стимулирует компании актуализировать и усиливать свои ИБ-системы, объясняет директор по клиентской безопасности Selectel Денис Полянский.

«Это приводит к росту спроса на защищенные облачные сервисы, а также уникальную экспертизу в построении безопасных облачных систем, которой обладает сервис-провайдер. Мы продолжаем наблюдать увеличение количества запросов на сервисы облачной IT-инфраструктуры со стороны компаний, которые традиционно строили IT-инфраструктуру on-premise, например из финансового сектора, медицинских компаний, организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности и т. д.»,— говорит он.

В последние годы требования регуляторов информационной безопасности значительно усилились во многих областях: безопасность критической информационной инфраструктуры, защита персональных данных, безопасность чувствительных информационных систем, рассказывает Денис Полянский. «Мы как сервис-провайдер помогаем нашим клиентам обеспечить соблюдение всех этих стандартов, поэтому в нашей инфраструктуре реализованы максимально возможные уровни соответствия всем этим требованиям. Так, недавно мы в Selectel подтвердили ГОСТ Р 57580, который определяет требования по информационной безопасности для организаций финансовой сферы, и обновили сертификат международного стандарта безопасности данных платежных карт до новой версии PCI DSS 4.0.»,— говорит он.

«В связи с усиленными регуляторными требованиями к безопасности со стороны государства к определенным секторам, например финансовому, вынос операционной деятельности за пределы собственного внутреннего контура безопасности представляется затруднительным без необходимых гарантий со стороны вендора и устойчивых технологических решений, позволяющих бесшовно переходить с частного на публичное облако»,— объясняет Станислав Колесниченко.

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Сейчас, по его словам, заказчики все пристальнее обращают внимание на наличие сертификатов безопасности, например сертификата ФСТЭК, что «является большим преимуществом при конкуренции среди вендоров».

Ужесточение регуляторных требований происходит из-за роста числа угроз информационной безопасности. Так, увеличение количества ИБ-угроз является одновременно драйвером и барьером развития рынка, объясняет Станислав Колесниченко. «За последние два года наблюдается кратный рост количества угроз ИБ, которые нужно отражать. С одной стороны, рост угроз стимулирует развитие средств защиты и оптимизацию облачных технологий, например Disaster Recovery или WAF, с другой стороны, наличие потенциальных уязвимостей в облаках вызывает недоверие со стороны новых потребителей, что препятствует их миграции в облака»,— говорит господин Колесниченко.

Платформенный аспект

Рынок облачных платформенных сервисов (PaaS) в 2024 году вырос на 58% и достиг 32,9 млрд руб., следует из данных iKS-Consulting. По оценкам Sk Capital, доля PaaS сейчас составляет 18% от общего рынка против 52% доли на мировой арене. «Мы предполагаем, что этот показатель возрастет до 23% к 2030 году, что все равно будет почти вдвое меньше аналогичного показателя в мире»,— говорит господин Колесниченко.

«PaaS — один из самых гибких форматов работы с IT-инфраструктурой на аутсорсе. Он предоставляет возможность быстрого развертывания и масштабирования приложений в облаке, а также избавляет клиента провайдера от необходимости инвестировать в непрофильные для себя компетенции, например в развитие инструментов оркестрации контейнеров, аналитики или хранения данных»,— объясняет директор по услугам Selectel Александр Тугов.

С ним согласен и Станислав Колесниченко: «Платформенные сервисы предоставляют все необходимые инструменты для создания и разворачивания приложений без необходимости настройки сервера или инфраструктуры, что снижает эксплуатационные расходы и экономит время. Также PaaS обеспечивает автоматическую масштабируемость, поддерживает многопользовательский доступ и легко интегрируется с другими облачными сервисами.

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С развитием продуктов вендоров будет расти и доверие со стороны компаний потребителей к PaaS, объясняет он. Сейчас на российском рынке явно выражен спрос на IaaS-решения, поскольку их уровень значительно выше платформенных. «Это в основном связано с низкой зрелостью не только вендоров PaaS, но и их клиентов»,— говорит господин Колесниченко.

Параметры будущего

По прогнозам Sk Capital, рынок облачных технологий в 2025 году вырастет примерно на 31% и достигнет отметки в 213 млрд руб. По словам Станислава Колесниченко, основные тренды и барьеры несильно изменятся в сравнении с 2024 годом: тенденция импортозамещения продолжит оказывать сильное влияние на рынок, стимулируя развитие существующих и формирование новых перспективных игроков на российском рынке.

Среди главных трендов 2025 года Александр Тугов называет стремительное внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения в облачные приложения. При этом растущая популярность «мультиоблачных стратегий» усложняет интеграцию и управление различными облачными средами, говорит он. Это может стать одним из вызовов, которые стоят перед рынком в следующем году. Другим вызовом, по словам господина Тугова, станет «необходимость обеспечения безопасности и соответствия всем нормативным требованиям в условиях растущей сложности облачных экосистем».

Другой сложностью остается рост спроса на высокопроизводительное оборудование для искусственного интеллекта и машинного обучения, что может вызвать дефицит на специализированные процессоры и ускорители, говорит Александр Тугов. «В ответ на эти вызовы Selectel представил новое инфраструктурное решение на базе собственной серверной платформы. Новое решение усилит вертикально интегрированную модель бизнеса Selectel, а также позволит обеспечить наивысшую совместимость с другими продуктами Selectel, на базе которых компании строят свою IT-инфраструктуру»,— рассказывает он.

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Тем не менее сдерживающими факторами роста рынка могут стать сохраняющееся недоверие к облачным услугам, дефицит специализированных кадров и «экономическая нестабильность», говорит ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. «Для построения IT-инфраструктуры on-premise требуются большие инвестиции в закупку серверов, цены на которые растут из-за параллельного импорта и падения курса рубля»,— говорит он. Господин Мирин добавляет, что в условиях высокой ключевой ставки «пользователям некуда деваться» из-за невозможности получить кредитование для развертывания собственной инфраструктуры. В таких условиях использование облачных сервисов становится самым выгодным решением для бизнеса.

Дмитрий Шер