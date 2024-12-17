Добровольческое движение набирает силу

На протяжении двух лет тюменские волонтеры оказывают помощь участникам спецоперации и их семьям. Особое внимание уделяется вернувшимся с фронта бойцам, которым требуется помощь в адаптации, а также их родным. Тюменские добровольцы отправляют гуманитарные грузы как бойцам, так и жителям Курской области, попавшим под обстрелы. На губернаторские гранты НКО реализуют проекты, которые, в том числе, связаны с психологической поддержкой бойцов и их родных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители региона регулярно оказывают гуманитарную помощь бойцам СВО, в том числе плетут маскировочные сети

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Жители региона регулярно оказывают гуманитарную помощь бойцам СВО, в том числе плетут маскировочные сети

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Добровольческому движению Тюменской области в этом году исполнилось 15 лет. По данным областного правительства, на сегодняшний день в его деятельность вовлечено порядка 270 тыс. жителей региона: по статистике, средний возраст тюменских добровольцев составляет 26 лет. В области работает свыше 2,2 тыс. некоммерческих организаций (НКО) по различным направлениям, из которых около 400 активно взаимодействуют с органами власти, участвуют в грантовых конкурсах, реализуют социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан. Многие идеи и проекты связаны с оказанием помощи семьям в воспитании и оздоровлении детей, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Часто эти проекты пересекаются с волонтерской помощью участникам специальной военной операции (СВО). Речь идет как про помощь бойцам и их семьям, так и мирным жителям в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Курской области. Добровольческое движение региона включилось в работу по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей еще осенью 2022 года.

«Кто-то собирает гуманитарные грузы, другие помогают ветеранам адаптироваться к мирной жизни, третьи изготавливают спички длительного горения. Таким образом наши добровольцы вносят свой вклад в общее дело и приближают Победу»,— рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Помощь семьям

На полях форума «Города России», полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога призвал глав муниципалитетов усилить работу по социальной интеграции ветеранов СВО. Он подчеркнул, что властям следует усилить меры по оказанию психологической помощи бойцам и их семьям. «СВО — это не только окоп и стрельба, это еще и быт. И ребята, которые приезжают в отпуск к своим семьям, очень нуждаются в “перезагрузке”. А если это будет еще и семейная психологическая помощь, то ее эффективность кратно возрастет»,— сказал полпред.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Около 270 тыс. жителей региона вовлечены в добровольческое движение

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Около 270 тыс. жителей региона вовлечены в добровольческое движение

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Помощь разной направленности тюменцы могут получить в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Тюмени. Со дня открытия (в мае 2023 года) здесь побывали более 40 тыс. человек. Одним из его направлений является работа с молодежью: патриотическое воспитание, привлечение к волонтерской деятельности. «С момента открытия Штаб объединил людей, которые хотят помогать участникам СВО и их семьям. За 2023–2024 годы здесь прошли 73 акции по сбору гуманитарной помощи бойцам спецоперации. В рамках этапов акции “Тепло родного дома” собрали более 6 тыс. именных посылок для бойцов. У нас проходят мероприятия с участниками СВО и членами их семей. В штабе плетут маскировочные сети, проводят мастер-классы по созданию окопных свечей, изготовлению армейских браслетов, сухого душа»,— рассказал секретарь реготделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов. Кроме того, на площадке штаба работает Центр помощи участникам спецоперации, где бойцы и их семьи могут получить юридическую и психологическую помощь, а также поддержку в решении бытовых вопросов.

Для детей, чьи родственники погибли на СВО при выполнении боевых задач, директор спортивного клуба «Велес», тренер Армен Айвазянц организовал бесплатные занятия. Сам он служил командиром штурмовой группы в зоне проведения спецоперации и рассказал, что идея такого проекта возникла после возвращения со спецоперации. По его словам, специального набора в группы нет — дети погибших бойцов занимаются со всеми остальными и активно участвуют в соревнованиях. «В скором времени планируется проведение турнира “Кубок мэра” и “Кубок губернатора” по тхэквондо, в котором также будут принимать участие дети участников специальной военной операции»,— рассказал Guide Армен Айвазянц.

Гранты для адаптации

В прошлом году в Тюменской области был проведен дополнительный конкурс на предоставление губернаторских грантов по направлениям соцобслуживания, адаптации и психологической поддержки участников спецоперации и членов их семей — по его итогам были поддержаны 18 проектов на общую сумму 25 млн руб. Большинство из победивших проектов были заявлены именно по направлению социальной адаптации бойцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионе регулярно проходят акции по сбору гумпомощи

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области В регионе регулярно проходят акции по сбору гумпомощи

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Так, в число победителей вошли проекты индивидуального психологического сопровождения участников СВО и членов их семей, социализация семей участников СВО на базе загородных центров, а также проекты по привлечению детей, молодежи и жителей региона к оказанию гуманитарной помощи, в том числе к изготовлению маскировочных сетей.

Частью региональной системы помощи участникам СВО и их родным стали семейные социальные гостиные, которые появились в 2022 году — сегодня в Тюменской области развернуто более 80 гостиных. Там можно получить консультации по мерам социальной поддержки, психологическую и юридическую помощь, решить вопросы, касающиеся реабилитации и другие. Также гостиные проводят творческие мастер-классы, организовывают выезды на природу. По словам губернатора Александра Моора, решение о создании сети таких общественных пространств приняли вскоре после начала частичной мобилизации.

Фронтовая поддержка

Большой вклад в поддержку бойцов вносят не только региональное правительство, депутатский корпус, органы местного самоуправления, но и общественные организации, волонтеры и неравнодушные жители. В сентябре 2022 года в Тюменской области стартовала акция «100 миллионов для Победы», ее цель — оказать поддержку землякам, ушедшим на фронт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобили повышенной проходимости помогают выполнять боевые задачи

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Автомобили повышенной проходимости помогают выполнять боевые задачи

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«С момента старта акции жители, организации и предприятия региона отправили на нужды фронта более 86 млн руб. На эти средства приобретается необходимое оборудование для наших земляков — участников СВО»,— рассказала председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома «Единой России» Ольга Швецова.

Оказывают поддержку и студенты. Так, в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства был запущен проект помощи участникам СВО по инициативе студентов, чьи родители или близкие ушли на фронт. Сначала два-три раза в месяц студенты собирали гуманитарную помощь из вещей, которые остро нужны на фронте — перчатки, средства личной гигиены, одноразовая посуда. Затем студенты на постоянной основе начали изготавливать окопные свечи, маскировочные сети, а с прошлого года в рамках акции «Тепло родного дома» вяжут теплые вещи для бойцов. В проекте участвуют на регулярной основе более 100 добровольцев, они отправили более 15 гуманитарных грузов через центр «Мы вместе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волонтеры вяжут теплые вещи для бойцов

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Волонтеры вяжут теплые вещи для бойцов

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Во внеучебное время студенты изготавливают печи-буржуйки, крюки-кошки и ремонтируют автомобили. По словам преподавателя техникума Георгия Семенова, изготовлением сложных вещей и ремонтом занимаются ребята со старших курсов с помощью мастеров производственного обучения, а первокурсники в основном включаются в изготовление окопных свечей и маскировочных сетей. «С передовой регулярно приходит обратная связь, солдаты записывают видеоролики, где благодарят студентов за их помощь»,— рассказал преподаватель.

Помощь мирным жителям

В 2024 году особое внимание уделяется участию волонтеров в гуманитарных миссиях и оказанию помощи пострадавшим от обстрелов жителям Курской области. Как сообщили в тюменском правительстве, штабы «Мы вместе» собрали и отправили более 40 т гумпомощи, в гуманитарных миссиях на новых территориях от региона приняли участие 20 добровольцев.

Регион участвует и в решении исторически важных, стратегических задач для страны. Помогает налаживать мирную жизнь в подшефном Краснодоне и Краснодонском районе. Кроме того, несколько тюменских проектов получили гранты губернатора на совместную работу с общественными организациями Краснодона и Краснодонского района по поиску пропавших участников СВО, объединению семей участников спецоперации из Тюменской области и Краснодона, а также по обмену опытом по адаптации военнослужащих к мирной жизни.

Ирина Пичурина