Добровольческое движение набирает силу
На протяжении двух лет тюменские волонтеры оказывают помощь участникам спецоперации и их семьям. Особое внимание уделяется вернувшимся с фронта бойцам, которым требуется помощь в адаптации, а также их родным. Тюменские добровольцы отправляют гуманитарные грузы как бойцам, так и жителям Курской области, попавшим под обстрелы. На губернаторские гранты НКО реализуют проекты, которые, в том числе, связаны с психологической поддержкой бойцов и их родных.
Жители региона регулярно оказывают гуманитарную помощь бойцам СВО,
в том числе плетут маскировочные сети
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Добровольческому движению Тюменской области в этом году исполнилось 15 лет. По данным областного правительства, на сегодняшний день в его деятельность вовлечено порядка 270 тыс. жителей региона: по статистике, средний возраст тюменских добровольцев составляет 26 лет. В области работает свыше 2,2 тыс. некоммерческих организаций (НКО) по различным направлениям, из которых около 400 активно взаимодействуют с органами власти, участвуют в грантовых конкурсах, реализуют социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан. Многие идеи и проекты связаны с оказанием помощи семьям в воспитании и оздоровлении детей, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Часто эти проекты пересекаются с волонтерской помощью участникам специальной военной операции (СВО). Речь идет как про помощь бойцам и их семьям, так и мирным жителям в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Курской области. Добровольческое движение региона включилось в работу по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей еще осенью 2022 года.
«Кто-то собирает гуманитарные грузы, другие помогают ветеранам адаптироваться к мирной жизни, третьи изготавливают спички длительного горения. Таким образом наши добровольцы вносят свой вклад в общее дело и приближают Победу»,— рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Помощь семьям
На полях форума «Города России», полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога призвал глав муниципалитетов усилить работу по социальной интеграции ветеранов СВО. Он подчеркнул, что властям следует усилить меры по оказанию психологической помощи бойцам и их семьям. «СВО — это не только окоп и стрельба, это еще и быт. И ребята, которые приезжают в отпуск к своим семьям, очень нуждаются в “перезагрузке”. А если это будет еще и семейная психологическая помощь, то ее эффективность кратно возрастет»,— сказал полпред.
Около 270 тыс. жителей региона вовлечены в добровольческое движение
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Помощь разной направленности тюменцы могут получить в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Тюмени. Со дня открытия (в мае 2023 года) здесь побывали более 40 тыс. человек. Одним из его направлений является работа с молодежью: патриотическое воспитание, привлечение к волонтерской деятельности. «С момента открытия Штаб объединил людей, которые хотят помогать участникам СВО и их семьям. За 2023–2024 годы здесь прошли 73 акции по сбору гуманитарной помощи бойцам спецоперации. В рамках этапов акции “Тепло родного дома” собрали более 6 тыс. именных посылок для бойцов. У нас проходят мероприятия с участниками СВО и членами их семей. В штабе плетут маскировочные сети, проводят мастер-классы по созданию окопных свечей, изготовлению армейских браслетов, сухого душа»,— рассказал секретарь реготделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов. Кроме того, на площадке штаба работает Центр помощи участникам спецоперации, где бойцы и их семьи могут получить юридическую и психологическую помощь, а также поддержку в решении бытовых вопросов.
Для детей, чьи родственники погибли на СВО при выполнении боевых задач, директор спортивного клуба «Велес», тренер Армен Айвазянц организовал бесплатные занятия. Сам он служил командиром штурмовой группы в зоне проведения спецоперации и рассказал, что идея такого проекта возникла после возвращения со спецоперации. По его словам, специального набора в группы нет — дети погибших бойцов занимаются со всеми остальными и активно участвуют в соревнованиях. «В скором времени планируется проведение турнира “Кубок мэра” и “Кубок губернатора” по тхэквондо, в котором также будут принимать участие дети участников специальной военной операции»,— рассказал Guide Армен Айвазянц.
Гранты для адаптации
В прошлом году в Тюменской области был проведен дополнительный конкурс на предоставление губернаторских грантов по направлениям соцобслуживания, адаптации и психологической поддержки участников спецоперации и членов их семей — по его итогам были поддержаны 18 проектов на общую сумму 25 млн руб. Большинство из победивших проектов были заявлены именно по направлению социальной адаптации бойцов.
В регионе регулярно проходят акции по сбору гумпомощи
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Так, в число победителей вошли проекты индивидуального психологического сопровождения участников СВО и членов их семей, социализация семей участников СВО на базе загородных центров, а также проекты по привлечению детей, молодежи и жителей региона к оказанию гуманитарной помощи, в том числе к изготовлению маскировочных сетей.
Частью региональной системы помощи участникам СВО и их родным стали семейные социальные гостиные, которые появились в 2022 году — сегодня в Тюменской области развернуто более 80 гостиных. Там можно получить консультации по мерам социальной поддержки, психологическую и юридическую помощь, решить вопросы, касающиеся реабилитации и другие. Также гостиные проводят творческие мастер-классы, организовывают выезды на природу. По словам губернатора Александра Моора, решение о создании сети таких общественных пространств приняли вскоре после начала частичной мобилизации.
Фронтовая поддержка
Большой вклад в поддержку бойцов вносят не только региональное правительство, депутатский корпус, органы местного самоуправления, но и общественные организации, волонтеры и неравнодушные жители. В сентябре 2022 года в Тюменской области стартовала акция «100 миллионов для Победы», ее цель — оказать поддержку землякам, ушедшим на фронт.
Автомобили повышенной проходимости помогают выполнять боевые задачи
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
«С момента старта акции жители, организации и предприятия региона отправили на нужды фронта более 86 млн руб. На эти средства приобретается необходимое оборудование для наших земляков — участников СВО»,— рассказала председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома «Единой России» Ольга Швецова.
Оказывают поддержку и студенты. Так, в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства был запущен проект помощи участникам СВО по инициативе студентов, чьи родители или близкие ушли на фронт. Сначала два-три раза в месяц студенты собирали гуманитарную помощь из вещей, которые остро нужны на фронте — перчатки, средства личной гигиены, одноразовая посуда. Затем студенты на постоянной основе начали изготавливать окопные свечи, маскировочные сети, а с прошлого года в рамках акции «Тепло родного дома» вяжут теплые вещи для бойцов. В проекте участвуют на регулярной основе более 100 добровольцев, они отправили более 15 гуманитарных грузов через центр «Мы вместе».
Волонтеры вяжут теплые вещи для бойцов
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Во внеучебное время студенты изготавливают печи-буржуйки, крюки-кошки и ремонтируют автомобили. По словам преподавателя техникума Георгия Семенова, изготовлением сложных вещей и ремонтом занимаются ребята со старших курсов с помощью мастеров производственного обучения, а первокурсники в основном включаются в изготовление окопных свечей и маскировочных сетей. «С передовой регулярно приходит обратная связь, солдаты записывают видеоролики, где благодарят студентов за их помощь»,— рассказал преподаватель.
Помощь мирным жителям
В 2024 году особое внимание уделяется участию волонтеров в гуманитарных миссиях и оказанию помощи пострадавшим от обстрелов жителям Курской области. Как сообщили в тюменском правительстве, штабы «Мы вместе» собрали и отправили более 40 т гумпомощи, в гуманитарных миссиях на новых территориях от региона приняли участие 20 добровольцев.
Регион участвует и в решении исторически важных, стратегических задач для страны. Помогает налаживать мирную жизнь в подшефном Краснодоне и Краснодонском районе. Кроме того, несколько тюменских проектов получили гранты губернатора на совместную работу с общественными организациями Краснодона и Краснодонского района по поиску пропавших участников СВО, объединению семей участников спецоперации из Тюменской области и Краснодона, а также по обмену опытом по адаптации военнослужащих к мирной жизни.