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Вести с полей

Агропромышленный комплекс Тюменской области подвел итоги 2024 года

В 2024 году агропромышленный комплекс Тюменской области продемонстрировал положительную динамику. За 10 месяцев индекс промышленного производства пищевых продуктов в Тюменской области составил 107,3%. Регион сохранил позиции по объемам производства основных видов сельскохозяйственной продукции, обеспечив не только внутреннюю потребность в ней, но и нарастил потенциал экспортных поставок продукции АПК. Несмотря на это, аграрии отмечают, что столкнулись с дефицитом сырья и ростом его себестоимости, а также сложной погодной обстановкой.

Тюменские аграрии собрали в этом году около 1,6 млн т зерна

Тюменские аграрии собрали в этом году около 1,6 млн т зерна

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские аграрии собрали в этом году около 1,6 млн т зерна

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ежегодно сельскохозяйственными товаропроизводителями Тюменской области производится продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения больше, чем в среднем по Российской Федерации, а также Уральском федеральном округе (УрФО). Так, отрасль животноводства по итогам 9 месяцев 2024 года занимает лидирующее место среди регионов округа по производству основных видов продукции. Например, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в расчете на душу населения составляет 88,6 кг, при этом показатель по УрФО — 52,9 кг. Количество произведенных яиц в расчете на душу населения в области — 566 штук, что выше показателя по УрФО почти в два раза (287,29 штук).

По итогам уборочной кампании, аграрии собрали в этом году около 1,6 млн т зерна. Как пояснили в региональном правительстве, этот объем полностью покрывает внутреннюю потребность Тюменской области. Растениеводы добились высокой урожайности — 22,6 центнера с гектара (ц/га), что превышает показатели прошлого года. Урожайность картофеля составила 317,9 ц/га (потребность региона в картофеле также закрыта полностью). Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах составил 54,2 тыс. т, что больше, чем показатели прошлого года на 15% при средней урожайности 512 ц/га. Рапса в весе после доработки намолочено — 47,3 тыс. т (в 2023 — 37,9 тыс. т). В правительстве региона объясняют, прирост валового сбора рапса связан с увеличением посевных площадей в 2024 году на 10 тыс. га. Как сообщал губернатор Александр Моор, первым по итогам регионального соревнования по отраслям сельского хозяйства в этом году стал Ишимский район — на территории муниципалитета был получен максимальный урожай зерновых.

За 80 лет Тюменской области, региональные аграрии увеличили среднюю урожайность сельхозкультур на 250%. За всю историю региона этот показатель в среднем вырос с 7,9 до 21,2 ц/га.


Индекс идет вверх

Согласно данным Тюменьстата за 10 месяцев этого года индекс промышленного производства пищевых продуктов в Тюменской области (без ХМАО-Югры и ЯНАО) составил 107,3% По сравнению с прошлым годом, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечили рост объемов основных продуктов питания: мяса КРС, свинины и пр. животных — 26,7 тыс. т (102,5%), молока — 104,0 тыс. т (104,7%), кисломолочных продуктов — 36,9 тыс. т (104,8%), муки из зерновых культур 71,1 тыс. т (109,8%).

Выше в регионе, чем в среднем по Уральскому округу, и объем производства молока на душу населения — 245,4 кг, в среднем по УрФО — 122 кг. Так, например, агрофирма «Междуречье» (входит в ГК «ЭкоНива») по итогам года планирует произвести около 21 тыс. т сырого молока. Для сравнения, в прошлом году этот показатель превысил 20,4 тыс. т. По данным на ноябрь, предприятие заготовило более 13,2 тыс. т кормов в сухом веществе, что примерно на 14% превышает итоги прошлого года. «Увеличение показателей произошло без наращивания посевных площадей. Главными факторами стали использование более высокоурожайных сортов кукурузы и люцерны, а также введение в севооборот новой для хозяйства культуры — сорго — суданкового гибрида, урожайность которого превзошла самые смелые ожидания специалистов»,— объяснил Guide представитель ГК «ЭкоНива». Там также отметили, что среднее поголовье год к году выросло и составило 4,4 тыс. голов (из них — 2,1 тыс. фуражные коровы). Годом ранее показатель составлял 4,1 тыс. голов (2,2 тыс. фуражные коровы). В компании «Золотые луга» Guide также рассказали, что уже в ноябре выполнили план по производству на 111% по сравнению с 2023 годом.

Сегодня АПК региона полностью обеспечивает потребность жителей области по основным видам сельскохозяйственной продукции

Сегодня АПК региона полностью обеспечивает потребность жителей области по основным видам сельскохозяйственной продукции

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сегодня АПК региона полностью обеспечивает потребность жителей области по основным видам сельскохозяйственной продукции

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«Помимо производства традиционных продуктов, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности освоили производство продукции по новым инновационным технологиям»,— рассказали в региональном правительстве. Так, в августе прошлого года на территории технопарка «Боровский» компания «Грин-Лайф» запустила промышленное производство сублимированных ягод, фруктов, йогуртов и другого продовольственного сырья. В рамках стратегического развития, с целью расширения производственных мощностей до 30 т готовой продукции в месяц (300 т в год), предприятие планирует построить вторую очередь производства. Компания поставляет свою продукцию по всей России, с перспективой выхода на иностранные рынки — Казахстана, Беларуси, Монголии, Индии, Ирана. В настоящее время предприятие продолжает совместную работу с заводом «Ландис» по производству сублимированного мороженого, в том числе «Эскимо». Также в этом году инновационное решение по упаковке растительных масел (рыжиковое, сафлоровое, подсолнечное, маковое, конопляное и горчичное, в том числе рапсовое масло «Заводоуковского маслозавода») реализовано на ООО «Тюменские аэрозоли».

Уже поставляет свою продукцию в Казахстан, Узбекистан и Армению «Окейч» — завод по экструзионной технологии изготовления снеков (до 600 т продукции ежемесячно). В 2024 году фабрика разработала рисовые чипсы, которые содержат пониженное количество глютена и не имеют аналогов в России. Еще один инвестпроект в 2024 году реализован компанией «Исток» в д.Тютрина Упоровского района. Его основная деятельность — производство кормов для собак из продуктов убоя и переработки крупного рогатого скота. Ежемесячный объем перерабатываемой продукции составит до 15 тонн.

Глубокая переработка

В этом году в Тюменской области продолжали развивать глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. Наиболее крупные инвестиционные проекты в области переработки пшеницы реализуются агрохолдингом «Юбилейный». Еще в 2018 году АО «Аминосиб» (крупнейший производитель аминокислот и продуктов глубокой переработки пшеничного зерна в РФ, входит в холдинг) реализовало инвестпроект по глубокой переработке пшеницы. В 2024 году завод запустил производство нового продукта — концентрат лизина жидкий (КЛЖ), который сохраняет эффективность сухого L-лизина и его полезные свойства, а также является экологичным.

«Протеинсиб» (также входит в холдинг) ведет строительство первого в России завода по глубокой переработке гороха. Завод планирует выпускать ряд продуктов, основным станет гороховый изолят — растительный белок, используемый в производстве различных продуктов питания, включая альтернативные, молочные и мясные продукты, спортивное питание, напитки и диетические продукты, а также гороховый крахмал; гороховую клетчатку, побочный продукт в виде комбикормовой добавки и другое. Первая очередь была открыта в 2023 году — уже работают элеваторный комплекс, визировочная лаборатория и склад готовой продукции. Полный запуск завода, согласно данным компании, ожидается в середине 2026 года. «Мы выпускаем продукцию из своего сырья под собственной торговой маркой силами китайского партнера в рамках давальческого договора. Этот подход позволил начать изучение рынка, а в дальнейшем — ускорить процесс выхода на полную мощность»,— комментировал генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов.

Масштабный паводок и рост себестоимости

В этом году уральские регионы столкнулись с сильнейшим паводком — большая вода не обошла и Тюменскую область. «Главные трудности в этом году связаны с погодой: сложная паводковая обстановка, холодная засушливая весна, затяжные дожди второй половины лета. Однако в таких условиях предприятие получило планируемый урожай кормовых культур»,— прокомментировал представитель ГК «ЭкоНива». В правительстве также отмечают, что паводок не оказал критического влияния на агропромышленный комплекс региона, озимые культуры, которые посеяли в 2023 году, под затопление не попали.

Регион наращивает потенциал экспортных поставок продукции АПК

Регион наращивает потенциал экспортных поставок продукции АПК

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Регион наращивает потенциал экспортных поставок продукции АПК

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Главной сложностью в этом году стал дефицит сырья и рост его себестоимости, считают представители компании «Золотые луга». «Этот процесс был вызван множеством факторов, среди которых можно выделить удорожание кормов, повышение ключевой ставки и рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Рост себестоимости сказывается на общем уровне затрат при производстве молочной продукции. Повышение ключевой ставки, в свою очередь, влияет на стоимость кредитов и финансирования, что также ведет к увеличению издержек. В условиях растущих цен на ГСМ затраты на транспортировку и логистику возросли, также сказалась критическая нехватка водителей»,— прокомментировали Guide в компании, добавив, что несмотря на это компания остается «уверенным игроком» на рынке молочной продукции. Дефицит кадров — острая проблема практически во всех отраслях и во всех регионах РФ. «Золотые луга» привлекают для работы сотрудников вахтовым методом и для них на территории завода начали строить общежитие, чтобы обеспечить комфортные условия.

Новые регионы поставок

Несмотря на сложные отношения РФ с рядом европейских стран, экспортный потенциал сельхозпроизводителей Тюменской области остается высоким. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Тюменской области реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК». В результате реализации проекта в рейтинге ФГБУ «Агроэкспорт» среди субъектов РФ по расширению географии поставок продукции агропромышленного комплекса, по наибольшему количеству новых стран с 2017 по 2023 годы Тюменская область заняла второе место (первое место у Пензенской области).

«Современные технологии, успешные инвестиционные проекты и высокие достижения — все это сегодняшний агропромышленный комплекс Тюменской области. Сегодня наш АПК полностью обеспечивает потребность жителей области по основным видам сельскохозяйственной продукции. Тюменская продукция пользуется спросом и за пределами региона, в том числе поставляется на экспорт»,— прокомментировал губернатор Александр Моор.

Мария Игнатова

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