Туризм с сибирским настроем

Тобольск наравне с Тюменью укрепляет статус одного из флагманов развития туризма в Тюменской области. По итогам 2024 года древнюю столицу Сибири посетят около 370 тыс. гостей, что на 10% превысит показатели прошлого года. По плану к 2030 году турпоток может вырасти до 850 тыс. В ближайшие годы в городе построят два четырехзвездных отеля, увеличат число событийных мероприятий и реализуют программу «Тобольск настоящий», включающую мастер-план туристического каркаса Нижнего и Верхнего посадов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» завоевал гран-при Международной премии Russian Event Awards 2024

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» завоевал гран-при Международной премии Russian Event Awards 2024

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Туристический поток в Тобольск ежегодно демонстрирует стабильный рост и за пять лет увеличился в 1,5 раза: с 229,5 тыс. человек в 2018 году до 335,7 тыс. человек в 2023 году. Как сообщили Guide в администрации города, за десять месяцев текущего года число гостей муниципалитета увеличилось на 9,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. «По итогам 2024 года прогнозируемый туристический поток в Тобольск может составить около 370 тыс. человек»,— пояснили в мэрии. Отмечается, что большая часть гостей приезжает из муниципалитетов Тюменской области (50,7%), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (12,66%), Свердловской области (6,98%), Ямало-Ненецкого автономного округа (4,28 %), Омской области (4,34 %) и Пермского края (1,9%). В декабре Тобольск с рабочим визитом посетил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который отметил большой потенциал туристического развития города. На встрече с губернатором Александром Моором он обсудил перспективы развития туристической отрасли в регионе. По словам главы области, с 2016 года налоговые поступления от этой сферы в бюджет региона выросли в семь раз и превысили 3,2 млрд руб.

По словам главы Тобольска Петра Вагина, в музеях города в 2024 году зарегистрировано более 1 млн посещений. «Гости приезжают, посещают два-три музейных комплекса, что очень радует, это за собой сразу тянет появление всей туристической инфраструктуры»,— рассказал он в ходе выступления на форуме «Города России» в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что за последние несколько лет средний чек посетителей Тобольска вырос на 30–40%. «Люди стали больше тратить на общепит, сферу гостеприимства, средства размещения, автоуслуги»,— отметил мэр.

По данным администрации города, средний чек туриста с учетом транспортных расходов и проживания варьируется от 3 до 23 тыс. руб., средняя длительность пребывания гостей в городе — 2,5 суток. Петр Вагин отметил, что Тобольск является «прекрасным городом для отдыха», однако долгое время вблизи муниципалитета отсутствовали горячие источники, являющиеся одним из «магнитов» региона. «Сейчас эта проблема решена, мы открыли геотермальный комплекс “Тобольский”, поэтому вся инфраструктура для отдыха у нас есть»,— подчеркнул мэр.

Геотермальный комплекс «Тобольский» в деревне Шестакова, в 20 км от Тобольска, открыли в ноябре при поддержке правительства Тюменской области и компании СИБУР. На территории в 47 тыс. кв.м разместили административное здание в стиле минимализма с зоной отдыха, кафе, бассейном общей площадью 170 кв.м с гидромассажными пушками и джакузи. Температура воды в источнике под открытым небом достигает +45°. Следующим этапом реализации проекта станет создание террасы и номерного фонда.

Все идет по мастер-плану

Власти Тобольска продолжают совместную работу с правительством Тюменской области и компанией СИБУР по формированию туристического каркаса города в рамках мастер-плана программы «Тобольск настоящий». В ходе выступления на форуме «Города России» Петр Вагин отметил, что на территории Верхнего и Нижнего посадов расположены около 260 объектов культурного наследия, большая часть из которых имеет своих владельцев. «Инвестиционная привлекательность позволила нам предложить лоты, в том числе объекты культурного наследия, чтобы в них зажглась жизнь»,— подчеркнул Петр Вагин. По словам мэра, в 2025 году будет завершена разработка научно-проектной документации объектов в исторической части Тобольска. «Будем восстанавливать, появятся рестораны, гостиницы, гостевые дома»,— отметил мэр.

Реализация мастер-плана позволит увеличить количество фестивалей и городских праздников. По словам Петра Вагина, уже сегодня событийный туризм является «мощным драйвером экономики Тобольска». «Весь год расписан у нас на событийные мероприятия, только крупных более 40. Мы понимаем, что это огромный сегмент инвестиций, которые он может принести»,— сказал мэр. Он отметил, что самым известным мероприятием города стало «Лето в Тобольском кремле». «Это череда концертов, которые проходят возле нашего кремля, чьи стены используются как инсталляция. Пять концертов в этом году собрали миллионную аудиторию через телеканал “Культура”, более 10 тыс. гостей»,— отметил он.

Ожидается, что реализация мастер-плана позволит к 2030 году увеличить турпоток в Тобольск до 850 тыс. человек в год. До этого времени в городе намерены обустроить городскую набережную с причалом, построить концертный зал и центры развлечений, открыть несколько парков, проложить экологические тропы, отреставрировать старинные здания в Нижнем посаде и разместить там гостиницы и кафе, а также возвести малоэтажное жилье. Планируется, что связь между основными городскими достопримечательностями и отдаленными от центра туристическими локациями обеспечит новая сеть маршрутов — велосипедных, водных, пешеходных.

По мнению президента Тюменского областного союза туриндустрии Любови Матиевской, среди корпоративных заказчиков увеличивается спрос на посещение событийных мероприятий и достопримечательностей города. «В последние годы мы видим всплеск со стороны индивидуальных, семейных туристов, которые самостоятельно приезжают, бронируют номера и гуляют по объектам Тобольска»,— заявила госпожа Матиевская.

Гостеприимству добавят мест размещения

В Тобольске для размещения гостей работают 24 гостиницы и 27 хостелов, общий номерной фонд которых составляет 1185 номеров и более 5,1 тыс. койко-мест.

В Тобольске продолжается строительство новых мест размещения. В 2024 году крупнейший российский гостиничный оператор Cosmos Hotel Group и корпорация «Туризм. РФ» приступили к реализации нового проекта — четырехзвездного отеля на 120 номеров. Инфраструктура гостиницы площадью в 7 тыс. кв.м включает в себя фитнес-зону, СПА-центр, а также термальный комплекс площадью 595 кв.м. «Сейчас проект находится на стадии разработки архитектурно-функциональной концепции. Открытие нового отеля ожидается весной 2026 года»,— сообщили в администрации.

В мае текущего года в Тобольске приступили к строительству четырехзвездного отеля со СПА-центром на 120 номеров и площадью в 7 тыс. кв.м. Инвестором проекта выступила тюменская компания «София-Инвест», планируемый объем инвестиций составит около 2 млрд руб. «Многофункциональный комплекс планируется построить до конца 2027 года»,— отметили в мэрии.

Благоустройству увеличили масштаб

Власти Тобольска продолжают работу по созданию городской среды, по словам Петра Вагина, за пять лет в городе благоустроили 28 общественных пространств, которые «создают особую атмосферу и культуру». «Есть мифы о Тобольске, что это очень далеко, там очень холодно, нет никакой инфраструктуры, однако когда люди узнают город по-настоящему, то испытывают удивление. Мы понимаем, чтобы в город ехали гости и сами жители хотели в нем жить, необходимо, чтобы он был качественно благоустроен»,— подчеркнул мэр.

В правительстве региона отметили, что прирост индекса качества городской среды муниципалитета в 2023 году в сравнении с 2018 годом составил 39%. По данным Министерства строительства и ЖКХ России, город занимает шестое место по индексу качества городской среды в категории средних городов, уступая Кудрово, Котельникам, Туапсе, Геленджику, Фрязино.

В 2024 году в Тобольске открыли сквер Выпускников, обновление которого во всероссийском голосовании по отбору объектов для благоустройства поддержали более 16 тыс. горожан. «В сквере применены оригинальные световые решения, установлены необычные малые архитектурные формы и впервые использованы батуты с покрытием. Здесь есть уютная зона отдыха с качелями и красивая прогулочная аллея, а также самый большой в Тюменской области памп-трек»,— отметил Перт Вагин. В 2025 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Тобольске буден обновлен сквер «Спортивный».

Василий Алексеев