Тюмень набирает туроборот

Туристический поток в Тюмень по итогам 2024 года превысит 3 млн человек и, согласно прогнозам, к 2030 году он может вырасти вдвое. Главными «магнитами» для туристов остаются термальные комплексы, спортивная инфраструктура и комфортная городская среда. В этом году в Тюмени открыли первый в Сибири термальный майер-курорт, объем инвестиций в который составил 1 млрд руб., и анонсировали создание туристического кластера федерального уровня. В ближайшие годы в Тюмени начнется реализация мастер-плана, который включает создание в историческом центре двух зеленых колец с пешеходными зонами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показатель турпотока планируется довести до 6 млн человек в год к 2030 году

Фото: Visit Tyumen Показатель турпотока планируется довести до 6 млн человек в год к 2030 году

Фото: Visit Tyumen

Тюмень по итогам 2024 года посетят свыше 3 млн туристов, заявил мэр Максим Афанасьев на форуме «Города России» в Екатеринбурге. «Каждый год турпоток растет как на дрожжах благодаря слаженной командной работе правительства региона и органов местного самоуправления. Есть амбициозная задача к 2030 году показатель турпотока довести до 6 млн человек в год»,— подчеркнул он. С увеличением числа гостей власти намерены повысить среднюю продолжительность пребывания туристов в городе до пяти-семи дней вне зависимости от сезона. Глава Тюмени отметил, что в стратегии развития области туризм является полноценной экономической отраслью, которая станет каналом для инвестиций и драйвером развития малого и среднего бизнеса.

В администрации Тюмени фиксируют увеличение туристов из Челябинской области, Республик Башкортостан и Татарстан, а также Санкт-Петербурга. «Отдых и перезагрузка на несколько дней, становятся все более популярными, учитывая рост темпов современной жизни»,— пояснили в мэрии. Отмечается, что в городе работают 2,5 тыс. ресторанов и кафе и 132 гостиницы и иные средства размещения и досуга, что позволяет спланировать отдых, исходя из индивидуальных предпочтений. В мэрии добавили, что важную роль в развитии туризма в Тюмени играет короткое «транспортное плечо» — возможность быстро добраться и вернуться. Для этого в регионе разработали национальный туристический маршрут «В Сибирь по своей воле», маршруты «Тюменские термы. Горячее сердце Сибири» и «Романовы в Сибири» продолжительностью от нескольких дней до одной недели.

Столицу термальных вод укрепят спортом

Ежегодная динамика увеличения турпотока в Тюмень стабильно сохраняется благодаря признанию города столицей термальных вод России в 2020 году. Практически на всей территории Тюменской области имеются запасы термальных хлоридно-натриевых минеральных вод, залегающих на глубинах 1200–2500 метров, с повышенным содержанием йода, брома и бора, которые применяются как в бальнеологии, так и в качестве лечебно-питьевого назначения. Температура воды варьируется от +33° до +48° круглогодично.

В городской черте Тюмени расположены три термальных комплекса: «Верхний бор», «Волна» и первый в Сибири майер-курорт «Марциаль» (до 2024 года курорт «ЛетоЛето»), объем инвестиций в который составил 1 млрд руб. На территории объекта объединили крупнейший на Урале спа-комплекс с термальным минеральным источником под открытым небом, четырехзвездочный отель, пляжную зону, кафе и ресторацию. «Центр объединил в себе сибирский подход к здоровью с возможностями майер-терапии (методика очищения и восстановления организма, разработанная доктором Францем Ксавьером Майером 100 лет назад.— “Ъ”) и пользой термальных вод»,— отметил мэр Максим Афанасьев. «Марциаль» стал третьим майер-курортом в стране после объектов в Кисловодске и Подмосковье.

В мае губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что помимо впечатлений от терм, немалая часть туристов едет за эмоциями от соревнований по биатлону и лыжам. «Мы решили объединить эти два “магнита” и создать рядом с центром “Жемчужина Сибири” туристический кластер федерального уровня»,— заявил глава региона. По словам директора департамента потребительского рынка и туризма области Марии Трофимовой, объем инвестиций в проект оценивается на уровне 45 млрд руб., а горизонт реализации — до 2035 года. На площади в 236 га создадут инфраструктуру с гостиницами, санаторно-курортными организациями и сервисными апартаментами. Проект включает в себя реализацию десяти инвестиционных объектов, среди которых термальный развлекательный центр, крытый каток и крытый двухуровневый лыжный тоннель с биатлонными стрельбищами длиной в 3 км.

«Мы разрабатываем саму идею, аналогов которой точно нет, под смыслы и философию Тюменской области с учетом особенностей и специфики развития территории»,— подчеркнула Мария Трофимова.

Благоустройству добавят сибир­ского духа

Помимо развитой туристической инфраструктуры, Тюмень привлекает гостей благоприятной городской средой. По данным Министерства строительства и ЖКХ России, муниципалитет занимает второе место в рейтинге качества городской среды в категории крупных городов страны, уступая Ярославлю и Мытищам. В правительстве региона отметили, что прирост соответствующего индекса в Тюмени в 2023 году в сравнении с 2018 годом составил 17,9%.

В 2024 году рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Тюмени благоустроили семь общественных территорий, до конца года планируется завершить обновление пространства возле 59 многоквартирных домов. В городе высадили более 8 тыс. деревьев и кустарников во дворах, парках, скверах и на улицах. «Такое количество зеленых насаждений мы высаживаем каждый год, за последние три года на территории города было высажено более 24 тыс. новых растений, что позволило значительно озеленить городские пространства»,— отметил мэр Максим Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюмени хотят создать единую зеленую пешеходную сеть

Фото: Visit Tyumen В Тюмени хотят создать единую зеленую пешеходную сеть

Фото: Visit Tyumen

В правительстве региона фиксируют увеличение заинтересованности тюменцев в решении вопросов городской среды. Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, планируемые к реализации в 2025 году, приняли участие свыше 138,2 тыс. жителей Тюмени, Тобольска и Ишима, что на 22% превысило число проголосовавших в 2023 году. По итогу опроса, в регионе благоустроят семь территорий, пять из которых расположены в Тюмени.

Мэр Максим Афанасьев в ходе Тюменского градостроительного форума подчеркнул, что в Тюмени «назрел момент, когда нужно объединиться всем участникам, влияющим на развитие и узнаваемость города», и анонсировал создание мастер-плана, направленного на преобразование исторического центра. Мастер-план «Тюмень — Врата Сибири» был представлен министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину на международном архитектурном фестивале «Зодчество-2024». Проект включает создание малого и большого зеленого кольца, которые сделают исторический центр Тюмени более доступным для пешеходов.

«Большое кольцо охватит озелененные территории заречных микрорайонов, включая озеро Алебашево. Планируется увеличение площади зеленых зон и создание единой зеленой пешеходной сети длиной свыше 14 км, что полностью отвечает современным принципам устойчивого городского развития»,— отметил Максим Афанасьев.

Мэр подчеркнул, что мастер-план направлен на раскрытие потенциала центральных улиц, парков и скверов города. Он добавил, что историчность Тюмени будет связана с современной архитектурой и современными технологиями, которые используются в строительстве.

«Человек, прогуливаясь по центру города, без каких-либо экскурсоводов и комментариев должен почувствовать, что он в том городе, который несет в себе глубокие смыслы»,— подчеркнул Максим Афанасьев, добавив, что власти Тюмени намерены внедрить мастер-план в ближайшие пять-десять лет.

В разговоре с Guide президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что Тюменская область сохраняет лидирующую позицию по темпам развития туризма среди регионов УрФО. В то же время он отметил, что властям необходимо усилить работу по развитию авиа- и железнодорожного сообщения в Тюмени, чтобы увеличить число туристов из центральной России, включая Москву и Санкт-Петербург. «Очень сильные позиции в термальном направлении имеют Венгрия, Болгария, Турция и активно развиваются аналогичные направления в регионах Северного Кавказа. За счет емкости туристов из Тюменской области и близлежащих регионов довести показатель турпотока до 6 млн человек в 2030 году будет непросто, важно расширить круг туристов»,— отметил Михаил Мальцев.

Василий Алексеев