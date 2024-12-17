Образование работает на кадры

В Тюменской области работают над синхронизацией профессионального образования с реальным сектором экономики. Помимо этого, в регионе реализуется стратегически важный проект строительства Межуниверситетского кампуса, который укрепит образ Тюмени как «города науки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На сегодняшний день около 40 тыс. человек обучаются в колледжах или техникумах региона

Фото: admtyumen.ru На сегодняшний день около 40 тыс. человек обучаются в колледжах или техникумах региона

Фото: admtyumen.ru

Проблема нехватки компетентных кадров остро стоит во всех регионах России, и один из способов ее решения — сотрудничество в подготовке квалифицированных специалистов системы образования и предприятий. «Тюменская область входит в число лидеров в России по синхронизации профессионального образования с экономикой региона. Путь сотрудничества техникумов, колледжей и вузов с представителями реального сектора экономики — абсолютно правильный»,— отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на Всероссийском конкурсе среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года — 2024». В регионе стремятся готовить кадры «под ключ», а научные проекты согласовывать с целями предприятий.

В колледже или техникуме сейчас обучается каждый третий молодой житель Тюменской области — это около 40 тыс. человек. После выпуска из учреждений среднего профессионального образования (СПО) около 80% трудоустраиваются. По поручению губернатора области в ближайшее время число мест в колледжах увеличится. Суммарно — на 3 тыс. В рамках проекта по обновлению образовательной базы СПО проведена масштабная реновация, в результате которой более 500 мастерских и лабораторий оснащены современным оборудованием, что создает условия, максимально приближенные к реальному производству.

В регионе несколько лет успешно действует программа по сотрудничеству с бизнесом «Кадры под ключ». Тобольский многопрофильный техникум совместно с компанией СИБУР реализует модель подготовки высокопрофессиональных кадров для нефтехимической отрасли, ориентированную прежде всего на ее активное развитие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 2028 году в регионе планируют построить Межуниверситетский кампус

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ К 2028 году в регионе планируют построить Межуниверситетский кампус

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 2021 года предприятие участвует в подготовке юниоров — школьников 14–16 лет — по специальностям электромонтаж, промышленная автоматика и лабораторный химический анализ. Студенты техникума участвуют в дуальных программах, в чемпионатах профмастерства наравне с сотрудниками компании, проходят практику на предприятии. Уже несколько лет в Тобольске функционирует центр развития инженерно-технической экспертизы СИБУРИНТЕХ. Преподавателями в центре выступают опытные сотрудники компании, которые совмещают развитие своей экспертизы на рабочем месте с передачей опыта и знаний в качестве корпоративных тренеров. В 2024 году обучение на базе СИБУРИНТЕХа и практику на «ЗапСибНефтехиме» прошли больше ста студентов Тобольского многопрофильного техникума по специальностям оператор нефтехимического производства, электромонтер, машинист технологических насосов и мастер КИПа.

Сотрудничество СИБУРа и Тобольского многопрофильного техникума уже вышло за рамки только производственной практики. В мае этого года между компанией, правительством Тюменской области и администрацией города Тобольска было подписано соглашение о создании на базе ТМТ опорного образовательного кластера по подготовке специалистов для нефтегазохимической отрасли. В рамках программы «Тобольск настоящий» в образовательном учреждении проходят обновление и реконструкция учебного пространства, наполнение его современным высокотехнологичным оборудованием — таким же, как и на производстве. Кроме того, совместно с командой «ЗапСибНефтехима» и СИБУРИНТЕХа учебные программы техникума адаптируются и дополняются под актуальные запросы отрасли.

В 2024 году в Тюменской области в рамках федеральной инициативы «Профессионалитет» начали работу два образовательно-производственных кластера: транспорт и дорожное строительство на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и центр «М-Тех» на базе Тюменского индустриального университета (ТИУ). В создании «М-Тех» приняли участие АО «СУЭНКО», ПАО «Газпром нефть», ООО НИПИ «Нефтегазпроект», АО «Транснефть-Сибирь». В частности, обучение по специальности «Оператор по добыче нефти и газа» было адаптировано под потребности «Газпром нефти» и реализуется по ее корпоративному стандарту.

«Образовательный процесс в колледже максимально адаптирован под потребности работодателей с учетом специфики отрасли. Представители предприятий-партнеров не только участвуют в развитии материальной базы, но и в создании учебных программ. Главный принцип разработки образовательных программ “Профессионалитета” — целевое взаимодействие с работодателем, и на данный момент он полностью соблюдается»,— пояснили в ТИУ. После окончания колледжа трудоустраиваются около 43% студентов, еще 25% продолжают обучение по программам высшего образования.

В Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ТКПСТ) образовательный кластер создали при поддержке пяти транспортных предприятий, включая флагмана отрасли — компанию «Мостострой», совместно с которыми были определены векторы обучения. Обучаться в кластере будут 810 студентов. В процессе получения навыков они будут взаимодействовать с реальным сектором производства дорожно-строительных работ.

Сейчас в Тюменской области также работают над созданием учебно-лабораторного комплекса на 6 тыс. мест совершенно нового типа, где обучение будет идти в максимально прикладном формате, подготавливая учеников к работе на производстве. Его планируют назвать «ПрактикУМ», по аналогии с привычным словом «техникум», при этом название будет отражать практическую ориентированность уникального образовательного проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие предприятия присматривают себе кадры сразу в учебных заведениях

Фото: Пресс-центр «Мастер года РФ-2024» Многие предприятия присматривают себе кадры сразу в учебных заведениях

Фото: Пресс-центр «Мастер года РФ-2024»

Еще одна новая образовательная инициатива — открытие при Тюменском государственном университете (ТюмГУ) колледжа искусственного интеллекта, креативного мышления и мастерства. «Это не эксперимент, а ответ на возникший дефицит кадров, на запросы тех девятиклассников, которые настроены на более ранний вход в реальную профессию»,— пояснил ректор университета Иван Романчук. В сотрудничестве с работодателями там будут обучать обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем, анимации, педагогике и юриспруденции.

Тюменская область входит в топ-10 регионов России по доле студентов в структуре населения. В регионе обучается более 50 тыс. студентов в шести вузах. Деятельность научных и образовательных организаций стремятся согласовывать с приоритетными отраслями областной экономики и потребностями местных предприятий. Зачастую именно они и выступают заказчиками научных проектов. Один из ярких примеров такого сотрудничества Западно-Сибирский научно-образовательный центр (ЗапСибНОЦ). С 2020 года в регионе при поддержке губернатора области реализуют мегагранты, в рамках которых открыты шесть новых научных лабораторий, в том числе в области ключевых направлений для региона — биотехнологии, химии, нефтедобывающей промышленности.

Одним из победителей конкурса стал Тюменский государственный университет — в нем на полученные средства реализуют экологические проекты, связанные с изучением безопасности водных экосистем региона и цифровой трансформации нефтегазовой индустрии. В 2025 году правительство планирует продолжить проект мегагрантов. Региональная программа научно-технологического развития рассчитана до 2030 года и направлена на то, чтобы разработки ученых ложились в основу конкурентных продуктов, выпускаемых предприятиями и производствами, локализованными на территории региона.

Межуниверситетское сотрудничество

Еще один проект региона в сфере образования — создание Межуниверситетского кампуса (в рамках национального проекта «Наука и университеты»), концессионное соглашение о котором было подписано в августе 2023 года. Планируется, что основными направлениями кампуса станут «Новые материалы», «Безопасность живых систем (генетика и микробиология)», «Технологический инжиниринг», «Цифровая трансформация». В ежегодном послании депутатам губернатор Александр Моор отметил, что с появлением кампуса «исторически сложившийся образ Тюмени как города науки, города знаний, города студентов будет насыщен новой энергией, заиграет новыми красками». По словам главы региона, по отдельности вузам может быть сложно реализовывать некоторые проекты, которые будет возможно создать сообща, именно в этом ценность создаваемого кампуса для региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тюменская область входит в топ-10 регионов РФ по доле студентов в структуре населения

Фото: Пресс-центр «Мастер года РФ-2024» Тюменская область входит в топ-10 регионов РФ по доле студентов в структуре населения

Фото: Пресс-центр «Мастер года РФ-2024»

Строительство кампуса планируется завершить в 2028 году. До этого предстоит возвести 10 крупных объектов научно-образовательного комплекса, который будет включать инновационную образовательную среду. В рамках проекта создадут технопарк, учебные лаборатории, общежития и гостиницу, центр поддержки талантливой молодежи, конгресс-центр и спортивные сооружения. Общежития будут рассчитаны на 5 тыс. студентов.

Строительство будет вестись в два этапа. Участок для первого этапа, который включает гостиничный комплекс для научно-педагогических работников, уже подготовлен и передан концессионеру в аренду для начала работ. Второй участок планируется передать в ближайшее время. Проектно-сметная документация для первого этапа строительства сейчас проходит финальное согласование в Главгосэкспертизе, завершена разработка архитектурно-градостроительной концепции.

Кампус создается совместно не только с научным и студенческим сообществом, но и с представителями бизнеса, заинтересованными в развитии и внедрении современных прорывных технологий и разработок. В августе губернатор Александр Моор подписал соглашение с отечественной фармацевтической компанией «Биокад» о создании совместно с Тюменским медицинским университетом инженерной школы «БиоТехФарма». Там будут обучать биоинженеров, биотехнологов, биоинформатиков, биофармацевтов. А в сентябре правительство Тюменской области подписало с ПАО «Газпром нефть» соглашение, которое направлено на развитие научного и инновационного потенциала межуниверситетского кампуса в Тюмени в сфере технологического инжиниринга.

Анна Капустина