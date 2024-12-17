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Регион достиг «цифровой зрелости»

Как в Тюменской области развивается цифровизация

В 2024 году уровень «цифровой зрелости» Тюменской области составил 91,1%, что превышает плановые показатели. Цифровые решения применяют в разных сферах: от диагностики заболеваний до общественного транспорта. Как в регионе используют цифровые технологии — в материале Guide.

Тюмень возглавила рейтинг «умных городов» РФ в своей категории по индексу «IQ городов»

Тюмень возглавила рейтинг «умных городов» РФ в своей категории по индексу «IQ городов»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюмень возглавила рейтинг «умных городов» РФ в своей категории по индексу «IQ городов»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По итогам девяти месяцев 2024 года уровень «цифровой зрелости» Тюменской области составил 91,1%, при плановом значении на 2024 год — 85,9%. В разрезе отраслей уровень «цифровой зрелости» городского хозяйства составляет 76,58%, общественного транспорта 93,81%, здравоохранения — 95,5%, образования — 100%, а государственного управления — 89,85%.

Столица региона Тюмень возглавила рейтинг «умных городов» РФ с населением от 250 тыс. до 1 млн жителей по индексу «IQ городов». Индекс оценивает цифровую трансформацию городской инфраструктуры и качественную среду для жизни. «Наш регион демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития, в том числе благодаря внедрению современных цифровых технологий во все сферы жизни»,— заявил Александр Моор на форуме «Инфотех-2024».

«Цифровая зрелость» — это показатель, характеризующий достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», а также показатель для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности исполнительных органов субъектов РФ. Индекс IQ городов, в свою очередь, позволяет оценить степень внедрения решений «Умного города» в повседневную жизнь его жителей.

Проект «Умный город» реализуется в регионе с 2018 года и включает инициативы в различных сферах жизни. Проводится постоянная работа по реализации мероприятий проекта: внедряются передовые цифровые и инженерные решения в городской инфраструктуре, продолжается развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии. Расширяется применение отдельных элементов «Умного города» — умных остановочных павильонов и паркоматов.

Эти и другие проекты в сфере IT и цифровизации в этом году традиционно обсудили на форуме «Инфотех», в котором приняли участие более 19 тыс. человек. На мероприятии говорили о развитии искусственного интеллекта и перспективах его применения в сфере управления, в частности основываясь на технологии больших данных. Форум в этом году посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. «Необходимо масштабное внедрение новых технологий в ключевых отраслях экономики, лидером в данных процессах будет выступать крупный бизнес. Минцифры возьмет на себя часть затрат и поддержит научно-исследовательские центры, которые будут развивать технологии на базе лучших университетов»,— заявил он.

IT на здоровье

Искусственный интеллект (ИИ) на сегодняшний день проник практически во все сферы жизни, и область медицины — не исключение. ИИ все активнее применяется для профилактики и лечения заболеваний, предоставляя медицинским специалистам и пациентам новые инструменты для принятия решений. Например, в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями искусственный интеллект помогает в поиске кардиологических рисков. «С начала использования программы удалось выявить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у 770 тыс. человек, при этом у 40% обследованных риски отнесены к высоким и очень высоким»,— рассказал Guide главный врач ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8», главный внештатный специалист Департамента здравоохранения по организации первичной медико-санитарной помощи Анатолий Смоляренко.

Внедрение искусственного интеллекта в медицинских организациях области продолжается. Так, была подключена технология, помогающая врачу в принятии решений по диагностике, прогнозу развития и течения заболеваний, оценке персональных рисков на основе данных медицинских документов (объективных данных, лабораторных и инструментальных исследований). Вторым шагом стало использование компьютерного зрения для анализа медицинских изображений. Такие технологии активно применялись в здравоохранении города Москвы, и в 2024 году было принято решение о тиражировании практики на все регионы Российской Федерации. Тюменские врачи уже получили доступ к использованию инструментов платформы МосМедИИ, предоставленной правительством Москвы.

В 2024 году тюменские врачи получили доступ к использованию инструментов платформы МосМедИИ

В 2024 году тюменские врачи получили доступ к использованию инструментов платформы МосМедИИ

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В 2024 году тюменские врачи получили доступ к использованию инструментов платформы МосМедИИ

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Проект по интеграции искусственного интеллекта в радиологическую систему стартовал в этом году. С помощью этой системы планируется оценивать результаты флюорографии, маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, компьютерной томографии органов грудной клетки и головного мозга. Это позволит значительно сократить время и повысить качество описания снимков.

В то же время, по словам Анатолия Смоляренко, ИИ остается лишь помощником врача в принятии решений и постановки диагноза. Современные цифровые сервисы обеспечивают удобство и доступность получения медицинских услуг для жителей региона. Приложение «Телемед-72» позволяет записаться на прием к врачу, вызвать специалиста на дом, просмотреть документы электронной медицинской карты, записаться на телемедицинскую консультацию. Сегодня онлайн-консультации оказывают 27 медицинских организаций Тюменской области. В 2024 году проведено более 250 тыс. телеконсультаций в формате «врач — пациент». Число пользователей приложения за последний год выросло более, чем в два раза.

Кроме того, в медицинской информационный системе Тюменской области разработана подсистема управления телемедицинскими консультациями «врач — врач». Она позволяет проводить консультации от фельдшерского-акушерского пункта до специализированных медицинских организаций. «Цифровизация здравоохранения идет быстрыми темпами, активно внедряются современные технологии, например искусственный интеллект, голосовые помощники, нейродиалоговые системы. При этом особенно важно учитывать возможности и риски использования тех или иных программных продуктов и решений»,— прокомментировал директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

Социальные технологии

С первого сентября 2024 года все школы Тюменской области перешли на единый образовательный онлайн-ресурс «Московская электронная школа» (МЭШ). Он включает электронный дневник, портфолио, библиотеку и обеспечивает ученикам доступ к образовательным материалам. Благодаря системе, родители в курсе результатов детей в школе, а ученики могут пользоваться верифицированными материалами для обучения, подключаться к урокам дистанционно, просматривать домашние задания и видеть актуальное расписание занятий. «Программное обеспечение — передовое и удобное. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов. Переходя на решения и сервисы МЭШ, мы встраиваемся в единое образовательное пространство страны»,— комментировал внедрение нового ресурса Александр Моор.

Для многодетных семей на портале «Госуслуги» в этом году в регионе запустили сервис «Жизненная ситуация», где можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение в виде QR-кода, которое имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ (пользоваться льготами).

Цифровизация помогла и при сильнейшем наводнении, которое произошло в 2024 году. Для тюменцев создали проект «Паводки», в котором была обновляемая карта границ паводковых вод и затронутых территорий, а также обозначены зоны с угрозой подтопления. Помимо этого, в сервисе была информация о находящихся поблизости пунктах временного размещения и пунктах сбора гуманитарной помощи. За время ситуации с паводками к сервису обратились более 54 тыс. человек.

Транспорт переходит на цифру

Идет в регионе и цифровая трансформация транспортной отрасли, в первую очередь она включает интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Для повышения пропускной способности транспортной сети и безопасности участников дорожного движения развивается подсистема светофорного управления. Эта работа основывается на данных подсистемы мониторинга параметров транспортного потока. Так, данные об интенсивности движения автомобилей и пешеходов, средней скорости и плотности транспортных потоков обеспечивают слаженное управление светофорными объектами, которые регулируют дорожное движение на ключевых перекрестках (на региональных дорогах в рамках проекта модернизированы семь светофорных объектов, еще два модернизируются в текущем году). Получение необходимых данных реализуется с применением передовых технологий машинного зрения и видеоаналитики.

Ставший традиционным форум «Инфотех» в этом году собрал более 19 тыс. участников

Ставший традиционным форум «Инфотех» в этом году собрал более 19 тыс. участников

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ставший традиционным форум «Инфотех» в этом году собрал более 19 тыс. участников

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В связке работает и подсистема видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Она анализирует видеопотоки со 108 камер и находит аномалии: резкие остановки, изменения скорости транспортных средств, которые, в том числе, могут быть связаны с ДТП, информация о которых направляется в ситуационный центр ИТС для принятия необходимых управленческих решений.

ИТС контролирует и общественный транспорт. Например, подсистема мониторинга и управления общественным транспортом обеспечивает контроль за соблюдением водителями расписания и маршрутов, а также за тем, не пропускают ли они остановки. Ею пользуются перевозчики, заказчики, автовокзалы и органы местного самоуправления.

На этапе внедрения в Тюменской области находится подсистема содержания автомобильных дорог, которая, как объяснили в региональном правительстве, позволяет создавать реестры контрактов на содержание дорог и управлять ими. Реализована возможность формирования заявок по содержанию дорог через мобильное приложение, веб-интерфейс, а также автоматизированно — с использованием мобильно-программного комплекса. В нем нейросеть ведет поиск дефектов дорожного полотна и передает информацию владельцу дороги для последующего формирования заявок и соответствующих предписаний. Подсистема также помогает в оценке качества дорог, собирая информацию от диагностических лабораторий, что дает возможность определять приоритетность объектов ремонта. Предполагается, что эта подсистема поможет сократить взаимодействие между владельцами дороги и подрядной организацией, ответственной за обслуживание дорог, за счет уменьшения количества официальных писем и заявок на выполнение работ. Взаимодействие через информационную систему уже предусмотрено в контрактах по содержанию автомобильных дорог.

В планах по развитию ИТС на перспективный период до 2030 года — модернизация модуля транспортного прогнозирования и моделирования подсистемы «Интеграционная платформа», которая будет включать в себя разработку инструментов анализа эффективности используемых и проектных маршрутных сетей, анализа межмаршрутного дублирования и распределения пассажиропотока на маршрутах, расчет и визуализацию показателей доступности и связности маршрутов, а также разработку и внедрение блока аналитики и планирования работы общественного транспорта.

Анна Капустина

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