В 2024 году Тюменская область отметила 80 лет со дня образования. За годы развития первый русский город Сибири — Тюмень и исторический центр Сибири — Тобольск стали туристическими центрами, а регион вошел в топ мировых лидеров в нефтехимической сфере. О развитии Тюменской области — губернатор Александр Моор специально для Guide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Уходящий 2024 год был юбилейным для Тюменской области. Отмечая 80 лет со дня ее официального образования, мы вспоминали не только эти годы, а многовековую и легендарную историю развития Тюменской земли. Регион подарил миру выдающихся ученых и инженеров, здесь рождались уникальные решения. Тюмень — столица Тюменской области и первый русский город Сибири основан в 1586 году. Несколько столетий Россия пыталась закрепиться в Сибири. Получилось это только после похода Ермака. В результате появился тюменский форпост. Отражая особую роль нашего региона в освоении Сибири, герб области украшает девиз — «Сибирью прирастать будет». Через год, в 1587 году, основали город Тобольск. Он стал исторической столицей Сибири. В Тобольске построен первый каменный храм в Сибири, единственный каменный кремль за Уралом и многое другое. Поэтому Тобольск получил неофициальное звание Жемчужина Сибири.

Если Тобольск был административным и культурным центром Сибири, то Тюмень — экономическим. До революции — это центр распространения технических инноваций. Первый сибирский пароход и телеграф — все у нас. В этом году Тюменскому водопроводу исполнилось 160 лет. Он тоже был первым в Сибири. В существующих сегодня границах Тюменская область образована в 1944 году. Великая Отечественная война ускорила создание области и во многом предопределила ей судьбу.

Предполагалось, что основными видами экономической деятельности в «новом» регионе станут рыболовство и лесозаготовки. Как утверждают краеведы, только за годы войны область дала стране порядка трех миллионов центнеров рыбы. Здесь развернулся настоящий «рыбный фронт». Первые десять лет жизни региона основные отрасли — сельское хозяйство, лесозаготовки, добыча торфа и промышленное производство. Во второй половине двадцатого века область оказалась в центре национальной и мировой истории. Тогда, в 50-е годы, развернулся спор геологов и энергетиков о судьбе Западной Сибири. Всерьез рассматривался проект строительства на этой территории гигантской гидроэлектростанции в низовьях Оби. 1953 год внес весомый аргумент в этот спор. Открыто Березовское месторождение природного газа — первое в Западной Сибири. Уже через десять лет с даты образования Тюменская область совершила новый рывок вперед. Это назовут тюменским чудом. Впоследствии самый результативный геолог в истории, а тогда молодой начальник экспедиции Фарман Салманов принимает решение и практически самовольно перебрасывает свою геологическую партию из Кузбасса в Тюменскую область. Рискует карьерой, но находит нефть. Именно ему Владимир Высоцкий посвящает слова своей песни о тюменской нефти.

В кратчайшие сроки в Тюменской области был реализован крупнейший промышленный проект XX века — создан Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс. Через тундру и тайгу были проложены дороги, построены два десятка новых городов. 60 лет назад в 1964-м году состоялась отправка в Омск первых танкеров с тюменской нефтью. Начинается ее промышленная добыча. Масштаб предшествующих событий и трудовых подвигов покорителей нефтегазовой целины и сегодня, спустя десятилетия, впечатляет. Тогда через Тюмень шел транзит техники, технологий, здесь открылись ведущие проектные и научно-исследовательские институты. Но вот парадокс. Мы говорим о тюменской нефти, а ведь в Тюмени нефти нет!

Юг Тюменской области без округов — ЯНАО и ХМАО не попадает в топ регионов по добыче нефти. Но здесь на Тюменской земле есть управленцы, промышленные предприятия, ориентированные на ТЭК, научные институты, связанные с нефтегазовой отраслью, развивается наука, внедряются инновации и готовятся специалисты для нефтегазовой сферы. Тюмень сохраняет за собой, статус интеллектуального центра топливно-энергетического комплекса и столицы нефтяного и газового сервиса. Здесь сегодня активно развивается межрегиональный Нефтегазовый кластер — один из крупнейших в стране. Эта модель взаимодействия позволяет заказчикам находить ответы на операционные и технологические вызовы, а промышленности напрямую взаимодействовать с заказчиками, предлагая им инновационные решения и разработки. Тюменская область готова и дальше консолидировать вызовы нефтегазовой отрасли, отбирать технологические решения со всей страны и продвигать лучшие предложения для ТЭК как внутри страны, так и за ее пределами.

С освоением нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири возникла потребность в развитии глубокой переработки углеводородного сырья, в частности попутного нефтяного газа и газового конденсата. 60-е и 70-е годы прошлого века стали героической эпохой Всесоюзных ударных комсомольских строек. Молодые люди со всей страны были не только строителями своей судьбы. Они обустраивали месторождения, прокладывали линии электропередачи, строили нефте- и газопроводы, новые дороги, поселки, города и предприятия. Одна из таких легендарных строек века началась в 1974-м году. «Гигант на Иртыше» — так называли нефтехимический комбинат в Тобольске. В этом году мы отмечаем полувековой юбилей тобольской нефтехимии. Сегодня развитие нефтехимической отрасли прочно связано с компанией СИБУР. Благодаря ей Тюменская область — центр нефтегазовой химии в России, а наша страна — в топе мировых лидеров в этой сфере.

Конец восьмидесятых вошел в историю рекордной добычей нефти в Западной Сибири. А на Тобольской земле в 1984-м году состоялся запуск центральной газофракционирующей установки. Это событие считается официальным днем рождения Тобольского нефтехимического комбината. Впоследствии он стал основой нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим». Это один из крупнейших в мире комплексов. Он сыграл значимую роль в импортозамещении и увеличении глубины переработки углеводородного сырья. Его производственная мощность превышает 2,5 млн т полимеров в год. В нашем регионе производится более половины полипропилена и полиэтилена от общероссийского выпуска. Сегодня на тобольской площадке компания СИБУР строит новый завод по производству полипропилена мощностью 570 тыс. т в год.

Благодаря активной геологоразведке в Тюменской области было открыто и огромное подземное море горячей минеральной воды. В 2020 году Тюмень назвали столицей термальных вод. Сегодня в регионе работают более 20 термальных комплексов, в ноябре мы открываем купальный сезон. Многие туристы едут к нам, чтобы получить удовольствие от купания в нашем подземном море, открытом 60 лет назад. Тюменская область становится востребованным направлением для отдыха в Сибири. За последние пять лет турпоток в регион вырос в 1,5 раза и достиг рекордного уровня 4,1 млн туристов в 2023 году. За пять лет регион посетило более 15 млн туристов. Наш регион все чаще занимает лидирующие позиции в туристических рейтингах. Так, Тюменская область вошла в топ-10 самых посещаемых туристами российских регионов за январь–июль 2024 года (по данным Росстата). Сегодня туризм — полноценная экономически эффективная отрасль, инвестиционно привлекательная, особенно в части развития малого и среднего бизнеса.

В уходящем году активная инвестиционная политика позволила Тюменской области вновь занять третье место в Национальном инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив. Наша область традиционно входит в число лидеров по объемам жилищного строительства. За 2023 год введено 2,486 млн кв.м жилья, что является абсолютным рекордом в нашей истории. В 2024 году сохраняются высокие темпы ввода жилья. На 1 ноября введено более 2 млн кв.м жилья, что почти на 10% выше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что рекорд прошлого года будет побит. Показатель ввода жилья в расчете на душу населения превысил 1,5 кв.м на человека. Это второе место по России. Мы выполняем задачи, поставленные президентом страны.

Тюменская область — регион, в который приезжают жить, работать и учиться. Численность населения области стабильно растет и уже превысила 1,620 млн человек. В целом же за двадцать лет население области выросло почти на триста тысяч человек. Увеличилось и число многодетных семей. За последние 5 лет — на 40% и теперь их в регионе около 40 тыс. К 2035 году численность молодых жителей Тюменской области в возрасте от 19 до 25 лет увеличится еще почти в два раза. У нас работают шесть вузов, в которых учатся около 50 тыс. студентов.

В год 80-летнего юбилея региона мы приступили к активной реализации стратегически важного для области проекта. В Тюмени в рамках нацпроекта «Наука и университеты» началось строительство Межуниверситетского кампуса. В будущем он создаст условия и еще больше возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи. На его территории появятся учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, центр поддержки и развития творческой молодежи, спортивный центр, гостиница и общежитие. Тюменская область сегодня — это регион возможностей, лидер многих общенациональных рейтингов. Регион, который продолжает раскрывать свой интеллектуальный, экономический, инвестиционный и туристический потенциал, закрепив за собой статус территории с высоким качеством жизни.