Кластерная трансформация

Кластерный подход в развитии бизнеса является мировой практикой. В Тюменской области созданы несколько кластеров по разным направлениям: нефтегазовый и нефтехимический, строительно-индустриальный, которые объединяют предприятия из разных регионов России, увеличивают инвестпривлекательность региона и работают на рост показателей российской экономики. О том, как кластеры влияют на развитие Тюменской области и трансформируют отрасли — в материале Guide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтегазовый кластер один из крупнейших в стране и объединяет 170 участников

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Нефтегазовый кластер один из крупнейших в стране и объединяет 170 участников

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ключевой регион нефтегазового сектора

За 10 месяцев 2024 года нефтегазовые поступления в федеральный бюджет составили 9,539 трлн руб., что на 32% больше, чем в январе–октябре 2023 года. Часть поступлений идет за счет предприятий Сибири — ключевым регионом и центром нефтегазовой отрасли страны остается Тюменская область. Именно здесь сосредоточены крупнейшие предприятия рынка и на протяжении нескольких лет успешно развивается Нефтегазовый кластер.

Еще в 2021 году Минпромторг РФ официально зарегистрировал межрегиональный Нефтегазовый кластер. Сегодня он один из крупнейших в стране, объединяет 170 участников из 24 субъектов Российской Федерации. И с каждым месяцем количество участников увеличивается. Главные задачи кластера — обеспечение функционирования нефтегазовой отрасли, в том числе в контексте достижения ею технологического суверенитета. «Более 70 промышленных предприятий нефтегазового оборудования и услуг работают на территории Тюменской области. Ярким примером взаимодействия государства и рынка является модель Нефтегазового кластера. Ассоциация «Нефтегазовый кластер» помогает оперативно решать современные вызовы ТЭК. В Тюмени открыты центры принятия решений, есть отраслевой вуз, 15 исследовательских центров. В регионе предоставляются субсидии на выполнение научно-исследовательских и конструкторских работ»,— рассказал губернатор Александр Моор на полях Промышленно-энергетического форума TNF.

В региональном правительстве отмечают, модель кластера позволяет заказчикам находить ответы на операционные и технологические вызовы, а промышленности получать возможность подачи решений и разработок напрямую заказчикам. Со стороны органов власти есть понимание важности данных взаимоотношений — одним из инструментов стимулирования развития кластера в регионе является «Промышленный кэшбэк». Он позволяет возместить до 5% от стоимости импортозамещающей продукции и услуг, приобретенных у тюменских предприятий и участников Нефтегазового кластера. Так, пяти крупным нефтегазодобывающим компаниям в 2022 и 2023 годах была перечислена субсидия из регионального бюджета размером более 705 млн руб. Данный механизм стимулирования закупок позволил осуществить заказ и оплату оборудования у тюменских компаний на сумму более 17,7 млрд руб. «Это уже более сложная модель, но и результат от нее получается с большим синергетическим эффектом, причем на распределенной территории»,— комментируют реализацию программы в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Тобольск В 2023 ГОДУ приходилось 48% всего объема промышленного производства в области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области На Тобольск В 2023 ГОДУ приходилось 48% всего объема промышленного производства в области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Как рассказал Guide генеральный директор УК ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александр Сакевич, в нынешних экономических условиях недропользователи ищут наиболее эффективные технологии подхода, которые помогут снизить издержки при добыче. «Компаниям сейчас крайне важно держать себестоимость на добываемую нефть. Недавно мы с одним из заказчиков отработали такой новый вид реализации проекта, как договор аренды будущей вещи. То есть наш производитель — участник кластера, под ключ сделал модульный вахтовый жилой комплекс и при этом компания недропользователь не вкладывалась в его строительство. Недропользователь таким образом снизил капитальные затраты, потому что они в основном идут на бурение, освоение. Непрофильные затраты на строительство комплекса привели бы к удорожанию проекта. Здесь этого удалось избежать. Комплекс собрали на месторождении и недропользователь получил его в долгосрочную аренду — выиграли все»,— рассказал Александр Сакевич, добавив, что данный опыт планируют масштабировать.

Сейчас в регионе на системной основе выстроена деятельность по созданию импортонезависимых технологий и налаживается сотрудничество с дружественными государствами — компании-члены кластера уже присутствуют на рынках Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Египта. К тому же, как заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов на Промышленно-энергетическом форуме TNF, нефтегазовым компаниям нужно выходить на внешние рынки, чтобы увеличить свой заработок.

«У отечественной нефтегазовой сферы большие перспективы. Сегодня отрасль является технологическим лидером, квалифицированным заказчиком, создает спрос на IT-услуги, на научные исследования. Самые перспективные технологии и разработки были представлены в дни проведения TNF в Тюмени»,— заявил губернатор Александр Моор на полях главной отраслевой площадки страны.

Выстроенный подход

Весной 2024 года в России создали второй строительно-индустриальный кластер — он появился в Тюменской области, первый уже работает в Хабаровске. Тюменский кластер объединяет застройщиков, подрядчиков, производителей строительных материалов, оборудования и комплектующих, а также компании смежных отраслей таких как девелопмент, проектирование, экспертиза, изыскания и другие. Его целью является повышение конкурентоспособности отрасли через оптимизацию производственных цепочек и внедрение современных технологий. Его учредителями выступают Торгово-промышленная палата Тюменской области и Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.

По данным на декабрь 2024 года, в кластер вошли уже 53 компании из пяти регионов России: Свердловская, Волгоградская области, Пермский край, Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ. На сегодня Ассоциацией «Строительно-индустриальный кластер» спроектировано две производственные кооперационные цепочки: на предприятиях инициировано 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций, превышающих 5,2 млрд руб. Первой кооперационной цепочкой Ассоциации «Строительно-индустриальный кластер» стали четыре инвестиционных проекта в области импортозамещения строительных материалов тюменскими компаниями «Поревит» и «Бронница». Так, завод «Поревит» работает над модернизацией и расширением производства стеновых изделий и тротуарной плитки, «Бронница» занимается выпуском газоблоков и керамзитоблоков и экструзионного пенополистирола. Еще несколько инвестиционных проектов реализуют предприятия «Тюменские системы водоочистки», «АЛИгрупп» и «Аргопласт». Компании будут производить инновационное оборудование для очистки воды, профилированные геомембраны и заглубленные контейнеры для ТКО. Реализовать проекты планируют до 2027 года, вся продукция входит в перечень импортозамещающей Министерства промышленности и торговли России.

«В чем особенность модели кластера? Заказчики и поставщики объединяются для решения общих задач. Они согласовывают долгосрочный план действий. Производители понимают, на какой период они будут обеспечены заказами на стройматериалы, а застройщики благодаря игре вдолгую могут сэкономить. Сотрудничество в рамках строительного кластера — один из механизмов, которые помогут отрасли преодолеть нынешние сложности, когда дорожают стройматериалы, а ставки по ипотеке достигли заградительных значений»,— рассказал глава региона Александр Моор в рамках Тюменского градостроительного форума, который прошел осенью. Запрос на подобную форму взаимодействия был и со стороны представителей бизнеса. Компании-участники кластера могут претендовать на государственную поддержку — у предприятий есть возможность получить земельные участки без торгов за 1 руб. аренды в год для реализации масштабных инвестпроектов. Также участники могут воспользоваться льготными совместными инвестиционными займами по сниженным ставкам, что особенно важно в условиях рекордного роста ключевой ставки. Значимым событием в развитии кластера стало его включение в федеральный реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ в сентябре 2024 года, приказ об этом подписал Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Таким образом, у участников кластера появился доступ к господдержке в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Развитие кластеров является мировой практикой, от которой выигрывает и бизнес, и регион в целом

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Развитие кластеров является мировой практикой, от которой выигрывает и бизнес, и регион в целом

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

«На сегодня в кластере внедрено более 20 инструментов поддержки участников: от доступа к кадрам до обеспечения строительства консолидированными объемами материалов. Востребованы льготные займы Фонда развития промышленности, всего планируется привлечь 1022,0 млн руб. (это «длинные и дешевые» деньги для развития тюменских промышленных производств). С застройщиками ведутся работы по расширению пула поставщиков/подрядчиков, идет поиск альтернативных неипотечных программ и подготовка к запуску проектов государственно-частного партнерства»,— рассказала вице-президент ТПП Тюменской области, генеральный директор Ассоциации «Строительно-индустриальный кластер» Юлия Ахметова.

В региональном правительстве отмечают, за счет развития нового кластера в Тюменской области формируется эффективная система взаимодействия и кооперации компаний строительного и промышленного комплекса, научно-образовательного сектора и сервисных подразделений для повышения конкурентоспособности отрасли, происходит внедрение новых технологий, а также улучшаются условия труда. Развитие данного направления совпало с историческими событиями на рынке недвижимости РФ — за последние три года темпы роста строительной отрасли бьют рекорды, подтягивая за собой смежные направления и являясь локомотивом экономики. «Строительная отрасль имеет особое значение для экономики нашего региона, почти 6% (5,7%) в структуре валового регионального продукта, в отрасли занято более 94 тыс. человек (94,1). Для развития отрасли мы используем все доступные механизмы: КРТ, инфраструктурное меню, возможности федеральных программ, в том числе по благоустройству территорий в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”. У нас в регионе сложился конструктивный диалог между всеми участниками строительного рынка. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности»,— резюмировал губернатор.

Мировой центр нефтегазовой химии

За последние годы в РФ темпы развития нефтехимической отрасли в 1,3–1,5 раза превышают рост ВВП. Объем переработки углеводородного сырья в нефтехимическую продукцию за 2013–2023 годы вырос в 1,5 раза, а объем производства базовой полимерной продукции вырос в два раза. Каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в России — из Тобольска, здесь работает одно из крупнейших в мире предприятий — «ЗапСиб­Нефтехим» (входит в компанию СИБУР). На его площадке находится более десяти основных и сервисных производств с разной специализаций, вокруг них и складывается мощный нефтехимический кластер Тюменской области. В этом году в Тюменской области отметили 50-летие тобольской нефтехимии. Полвека назад, в 1974 году, началось строительство Тобольского нефте­химического комбината. Это событие сыграло ключевую роль в индустриализации и социально-экономическом развитии региона, в укреплении нефтехимической отрасли страны.

По данным департамента экономики региона, на Тобольск в 2023 году приходилось 48% всего объема промышленного производства в области, кроме того, город занимает вторые места по объему отгруженной продукции и объему инвестиций на душу населения в регионе по итогам прошлого года. По оценке Высшей школы экономики, благодаря деятельности «Запсибнефтехима» в экономике страны поддерживается 185 тыс. рабочих мест по всей цепочке от добычи сырья до создания конечного полимерного изделия.

Суммарно «ЗапСибНефтехим» производит 2,5 млн т базовых полимеров в год: 1,5 млн т полиэтилена (51% от общих объемов в РФ) и 1 млн т полипропилена. Они широко применяются в строительстве, медицине, транспортной отрасли, пищевой промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях. Производственные мощности завода по выпуску малеинового ангидрида составляют 45 тыс. тонн в год (единственное в России производство этого востребованного в строительной и нефтедобывающей отраслях, в пищевой и фармацевтической промышленности расположено в Тобольске). «До запуска предприятия Россия входила во вторую десятку стран в мире по выпуску полимеров, теперь уверенно входит в первую»,— заявлял генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов. Предприятие производит более 100 марок полиэтилена и полипропилена, СИБУР внедряет в производство новые марки полимеров, которых в стране раньше не было, что особенно важно в нынешних экономических условиях, учитывая курс на импортозамещение. Большая часть продукции поставляется для нужд внутреннего рынка, часть объемов — в страны Ближнего Востока, Азии и др.

В 2023 году в Тобольске СИБУР начал строительство нового завода по производству полипропилена мощностью 570 тыс. т в год — одной из крупнейших единичных мощностей в мире по выпуску этого полимера. Статус реализации проекта на сегодняшний день составляет 40%, после его завершения Россия войдет в пятерку крупнейших производителей полипропилена в мире. В декабре 2024 года компания открыла на территории «ЗапСибНефтехима» Центр пилотирования технологий получения базовых полимеров. Как сообщала управляющий директор по развитию и инновациям СИБУР Дарья Борисова, запуск центра позволит сократить до 10 раз срок вывода новых продуктов на рынок. Аппаратная конфигурация проекта не имеет аналогов в мире — она обеспечивает возможность тестирования более 90% спектра существующих и перспективных технологий производства базовых полимеров. Проектная мощность центра составит до 300 т в год. «Инфраструктура центра уникальна тем, что позволит проводить испытания широкого спектра марок полиэтилена и полипропилена, объем выпуска которых в РФ составляет 5,3 млн тонн ежегодно, с потенциалом роста до 6 млн т в год в горизонте 2028 года, и делать это в разных режимах и конфигурациях»,– прокомментировала Дарья Борисова.

Нефтехимическая промышленность — давно является одной из ключевых и наиболее активно развивающихся отраслей в регионе. Президент Владимир Путин в конце 2020 года отмечал, что после запуска «Запсибнефтехима», Тобольск превратился в мировой центр нефтегазовой химии. «В этом огромная заслуга большого коллектива компании СИБУР. Компании, которая является флагманом в отрасли, развивает и укрепляет промышленный потенциал, обеспечивает технологическую независимость нашей страны. И что очень важно — активно участвует в преображении Тобольска»,– отметил губернатор Александр Моор.

Мария Игнатова