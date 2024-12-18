Премиальная статистика
Краткосрочные договоры страхования жизни изменили страховой рынок
«Эксперт РА» отмечает, что в 2024 году страховой рынок демонстрирует небывалые темпы роста, преимущественно обеспеченные страхованием жизни. С начала текущего года темпы прироста страхования жизни почти в десять раз превысили страхование non-life (не-жизнь). К основным факторам прироста страхования жизни можно отнести высокие доходы граждан, наличие налогового вычета, отсутствие налогообложения на сверхдоход и — главную новацию года — заключение краткосрочных договоров страхования жизни до года, изменивших рынок.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
За девять месяцев 2024 года объем страховых взносов, полученных страховыми компаниями, увеличился на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 2,4 трлн руб. За указанный период страхование жизни увеличилось на 113,7%, а страхование иное, чем страхование жизни,— только на 13%. В результате такого высокого роста, по расчетам «Эксперт РА», доля страхования жизни в структуре страхового рынка существенно выросла и заняла почти его половину: если по итогам девяти месяцев 2023 года доля страхования жизни составляла 33%, то по итогам девяти месяцев 2024 года она увеличилась до 48% от всего страхового рынка. Объем страхования жизни за девять месяцев 2024 года достиг 1,160 трлн руб., а сегмент страхования, отличного от страхования жизни, составил 1,247 трлн руб. По итогам девяти месяцев 2024 года на НСЖ пришлось 32% всех премий страхового рынка, на ИСЖ — 13%, на ДМС, ОСАГО и страхование автокаско — по 10%.
Крупнейшими драйверами роста страхового рынка по итогам девяти месяцев 2024 года стали накопительное страхование жизни (НСЖ) и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).
За девять месяцев 2024 года по сравнению со значением за девять месяцев 2023 года НСЖ выросло на 230,3% и составило 775 659 млрд руб., ИСЖ выросло на 127,6%, до 313 986 млрд руб. По мнению «Эксперт РА», рост страхования жизни связан с высокими доходами населения, наличием налогового вычета, а также отсутствием налогообложения на сверхдоход, которое применяется в депозитах. Кроме этого, одним из факторов высоких темпов прироста премий по НСЖ и ИСЖ стало заключение коротких договоров страхования жизни, которые пролонгировались в течение девяти месяцев 2024 года несколько раз, увеличивая объем премии в статистике.
Дело в том, что в 2024 году стали активно продаваться полисы НСЖ и ИСЖ со сроком действия до года. Доля взносов по НСЖ по коротким договорам со сроком действия до одного года увеличилась с 13% за девять месяцев 2023 года до 37% за девять месяцев 2024 года, по ИСЖ — с 24% до 42%. В результате в статистике страховые взносы по таким договорам могут учитываться несколько раз. Например, продажа полиса НСЖ на три месяца с последующей его пролонгацией увеличивает сумму взносов в статистике во столько раз, сколько он пролонгировался. Одна и та же сумма страховых взносов записывается в статистике несколько раз, хотя фактически клиент новых взносов не вносил. Чтобы понять более реальную картину по динамике страховых взносов, можно посмотреть на динамику страховых резервов. В целом по сегменту страхования жизни прирост страховых резервов за девять месяцев 2024 года составил 41,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как страховые взносы по страхованию жизни выросли на 113,7%. Ориентируясь на динамику страховых резервов, можно предположить, что реальный прирост страховых премий в страховании жизни примерно в три раза ниже, чем в статистике.
Значительные темпы прироста страховых премий по итогам девяти месяцев 2024 года отмечены и в сегменте ДМС: +39,2% к аналогичному периоду 2023 года. Основные факторы роста ДМС — это расширение социальных программ работодателями для сотрудников в целях удержания и привлечения кадров, медицинская инфляция, а также увеличение продаж коробочных продуктов через банки. «Эксперт РА» отмечает, что страховщики стали замещать продуктами ДМС, которые продаются через банки, падающие кредитное страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней. Кредитное страхование жизни сократилось на 60,6%, страхование от несчастных случаев и болезней — на 20,5% на фоне снижения объемов кредитования физических лиц из-за высоких ставок по кредитам. За девять месяцев 2024 года по сравнению с девятью месяцами 2023 года страхование автокаско выросло на 22,6%, ОСАГО — на 3,2%. Способствовали росту страхования автокаско продажи новых автомобилей и высокая стоимость автозапчастей.
За девять месяцев 2024 года доля пяти крупнейших страховщиков на страховом рынке составила 54,8%, доля десяти крупнейших — 73,7%. При этом по сравнению с показателями за девять месяцев 2023 года доля топ-5 выросла на 5,2 процентного пункта, топ-10 — на 2,3 п. п. За указанный период лидерами по объему собранных страховых премий по прямому страхованию стали ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», АО СОГАЗ. В тройку лидеров по премиям по страхованию жизни по итогам девяти месяцев 2024 года вошли ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «СК "СОГАЗ-Жизнь"». В сегменте добровольного страхования лидируют ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», АО СОГАЗ. Крупнейшие компании в сегменте обязательного страхования — АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», САО «РЕСО-Гарантия».
Страховые компании России по совокупному объему страховых премий (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.
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Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”
Страховые компании России по страхованию жизни (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.
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Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”
Страховые компании России по автокаско (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.
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Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”
Страховые компании России по ОСАГО (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.
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Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”
Страховые компании России по страхованию имущества (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.
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Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”
Страховые компании России по ДМС (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.
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Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”
Страховые компании России по страхованию от несчастных случаев и болезней (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.
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Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”