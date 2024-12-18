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Коммерсантъ FM
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Премиальная статистика

Краткосрочные договоры страхования жизни изменили страховой рынок

«Эксперт РА» отмечает, что в 2024 году страховой рынок демонстрирует небывалые темпы роста, преимущественно обеспеченные страхованием жизни. С начала текущего года темпы прироста страхования жизни почти в десять раз превысили страхование non-life (не-жизнь). К основным факторам прироста страхования жизни можно отнести высокие доходы граждан, наличие налогового вычета, отсутствие налогообложения на сверхдоход и — главную новацию года — заключение краткосрочных договоров страхования жизни до года, изменивших рынок.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

За девять месяцев 2024 года объем страховых взносов, полученных страховыми компаниями, увеличился на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 2,4 трлн руб. За указанный период страхование жизни увеличилось на 113,7%, а страхование иное, чем страхование жизни,— только на 13%. В результате такого высокого роста, по расчетам «Эксперт РА», доля страхования жизни в структуре страхового рынка существенно выросла и заняла почти его половину: если по итогам девяти месяцев 2023 года доля страхования жизни составляла 33%, то по итогам девяти месяцев 2024 года она увеличилась до 48% от всего страхового рынка. Объем страхования жизни за девять месяцев 2024 года достиг 1,160 трлн руб., а сегмент страхования, отличного от страхования жизни, составил 1,247 трлн руб. По итогам девяти месяцев 2024 года на НСЖ пришлось 32% всех премий страхового рынка, на ИСЖ — 13%, на ДМС, ОСАГО и страхование автокаско — по 10%.

Крупнейшими драйверами роста страхового рынка по итогам девяти месяцев 2024 года стали накопительное страхование жизни (НСЖ) и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).

За девять месяцев 2024 года по сравнению со значением за девять месяцев 2023 года НСЖ выросло на 230,3% и составило 775 659 млрд руб., ИСЖ выросло на 127,6%, до 313 986 млрд руб. По мнению «Эксперт РА», рост страхования жизни связан с высокими доходами населения, наличием налогового вычета, а также отсутствием налогообложения на сверхдоход, которое применяется в депозитах. Кроме этого, одним из факторов высоких темпов прироста премий по НСЖ и ИСЖ стало заключение коротких договоров страхования жизни, которые пролонгировались в течение девяти месяцев 2024 года несколько раз, увеличивая объем премии в статистике.

Дело в том, что в 2024 году стали активно продаваться полисы НСЖ и ИСЖ со сроком действия до года. Доля взносов по НСЖ по коротким договорам со сроком действия до одного года увеличилась с 13% за девять месяцев 2023 года до 37% за девять месяцев 2024 года, по ИСЖ — с 24% до 42%. В результате в статистике страховые взносы по таким договорам могут учитываться несколько раз. Например, продажа полиса НСЖ на три месяца с последующей его пролонгацией увеличивает сумму взносов в статистике во столько раз, сколько он пролонгировался. Одна и та же сумма страховых взносов записывается в статистике несколько раз, хотя фактически клиент новых взносов не вносил. Чтобы понять более реальную картину по динамике страховых взносов, можно посмотреть на динамику страховых резервов. В целом по сегменту страхования жизни прирост страховых резервов за девять месяцев 2024 года составил 41,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как страховые взносы по страхованию жизни выросли на 113,7%. Ориентируясь на динамику страховых резервов, можно предположить, что реальный прирост страховых премий в страховании жизни примерно в три раза ниже, чем в статистике.

Значительные темпы прироста страховых премий по итогам девяти месяцев 2024 года отмечены и в сегменте ДМС: +39,2% к аналогичному периоду 2023 года. Основные факторы роста ДМС — это расширение социальных программ работодателями для сотрудников в целях удержания и привлечения кадров, медицинская инфляция, а также увеличение продаж коробочных продуктов через банки. «Эксперт РА» отмечает, что страховщики стали замещать продуктами ДМС, которые продаются через банки, падающие кредитное страхование жизни и страхование от несчастных случаев и болезней. Кредитное страхование жизни сократилось на 60,6%, страхование от несчастных случаев и болезней — на 20,5% на фоне снижения объемов кредитования физических лиц из-за высоких ставок по кредитам. За девять месяцев 2024 года по сравнению с девятью месяцами 2023 года страхование автокаско выросло на 22,6%, ОСАГО — на 3,2%. Способствовали росту страхования автокаско продажи новых автомобилей и высокая стоимость автозапчастей.

За девять месяцев 2024 года доля пяти крупнейших страховщиков на страховом рынке составила 54,8%, доля десяти крупнейших — 73,7%. При этом по сравнению с показателями за девять месяцев 2023 года доля топ-5 выросла на 5,2 процентного пункта, топ-10 — на 2,3 п. п. За указанный период лидерами по объему собранных страховых премий по прямому страхованию стали ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», АО СОГАЗ. В тройку лидеров по премиям по страхованию жизни по итогам девяти месяцев 2024 года вошли ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «СК "СОГАЗ-Жизнь"». В сегменте добровольного страхования лидируют ООО «СК "Сбербанк страхование жизни"», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», АО СОГАЗ. Крупнейшие компании в сегменте обязательного страхования — АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», САО «РЕСО-Гарантия».

Ольга Басова, «Эксперт РА»

Страховые компании России по совокупному объему страховых премий (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 585 903,44 24,4% 203 644,65 34,8%
2 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 221 159,31 9,2% 81 724,42 37,0%
3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 195 863,28 8,2% 103 520,09 52,9%
4 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 163 965,23 6,8% 78 393,05 47,8%
5 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 144 098,19 6,0% 72 195,98 50,1%
6 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» 116 262,93 4,8% 66 369,10 57,1%
7 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 107 648,45 4,5% 53 734,76 49,9%
8 Страховое акционерное общество ВСК 97 063,86 4,0% 45 073,58 46,4%
9 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование» 69 331,02 2,9% 13 143,96 19,0%
10 Публичное акционерное общество Страховая компания «Росгосстрах» 65 487,02 2,7% 25 226,25 38,5%
11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 64 634,23 2,7% 28 410,78 44,0%
12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 53 953,14 2,3% 17 088,76 31,7%
13 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 51 708,26 2,2% 25 822,55 49,9%
14 Акционерное общество «Т-Страхование» 47 981,39 2,0% 11 939,69 24,9%
15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 39 659,94 1,7% 14 895,83 37,6%
16 Акционерное общество «Инлайф страхование жизни» 31 130,24 1,3% 12 777,84 41,0%
17 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 24 406,59 1,0% 11 030,65 45,2%
18 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 22 927,75 1,0% 8991,02 39,2%
19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 21 947,47 0,9% 17 728,51 80,8%
20 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 19 597,41 0,8% 9372,73 47,8%
21 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 18 316,19 0,8% 10 855,55 59,3%
22 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 18 307,24 0,8% 6939,30 37,9%
23 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 16 137,03 0,7% 14 883,37 92,2%
24 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 15 200,56 0,6% 7925,71 52,1%
25 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 13 741,17 0,6%
26 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 8892,00 0,4% 5558,26 62,5%
27 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 8528,10 0,4% 3074,28 36,0%
28 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 7999,04 0,3% 2958,76 37,0%
29 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 7904,12 0,3% 5417,77 68,5%
30 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 7201,18 0,3% 7665,51 106,4%
31 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 6967,80 0,3% 2995,51 43,0%
32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 6934,94 0,3% 5136,04 74,1%
33 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 6684,40 0,3% 2070,77 31,0%
34 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 6265,36 0,3%
35 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 6144,64 0,3% 1947,50 31,7%
36 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 5770,97 0,2% 539,31 9,3%
37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 5259,96 0,2% 1699,98 32,3%
38 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 4988,68 0,2% 4204,36 84,3%
39 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 4673,41 0,2% 37,87 0,8%
40 Акционерное общество «Зетта Страхование» 4634,00 0,2% 2034,98 43,9%
41 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 4376,54 0,2% 2023,88 46,2%
42 Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» 4089,93 0,2% 1564,13 38,2%
43 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 4048,94 0,2% 913,69 22,6%
44 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 3974,19 0,2% 2387,42 60,1%
45 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 3559,31 0,1% 528,24 14,8%
46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 3521,30 0,1% 406,33 11,5%
47 Акционерное общество «Д2 Страхование» 3496,13 0,1% 53,44 1,5%
48 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 3267,46 0,1% 1004,70 30,7%
49 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 2396,44 0,1% 1979,49 82,6%
50 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Пульс» 2286,57 0,1% 265,75 11,6%
51 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ВСК-Линия жизни» 2219,40 0,1% 7770,25 350,1%
52 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 2129,85 0,1% 1098,63 51,6%
53 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 1472,88 0,1% 218,33 14,8%
54 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 1467,29 0,1% 129,73 8,8%
55 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 1377,22 0,1% 378,39 27,5%
56 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 1358,50 0,1% 807,29 59,4%
57 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф» 1343,73 0,1% 3488,92 259,6%
58 Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» 1338,13 0,1% 57,19 4,3%
59 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 1300,98 0,1% 732,41 56,3%
60 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 1299,07 0,1% 424,33 32,7%
61 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 1274,05 0,1% 166,69 13,1%
62 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 1136,43 0,0% 660,65 58,1%
63 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 1067,98 0,0% 137,44 12,9%
64 Акционерное общество «Баланс Страхование» 1038,28 0,0% 54,80 5,3%
65 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 1022,06 0,0% 77,55 7,6%
66 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 983,85 0,0% 73,46 7,5%
67 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование» 981,07 0,0% 322,45 32,9%
68 Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 896,08 0,0% 362,84 40,5%
69 Общество с ограниченной ответственностью «АК Барс Страхование» 852,48 0,0% 209,32 24,6%
70 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 797,70 0,0% 138,06 17,3%
71 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 713,16 0,0% 593,40 83,2%
72 Страховое акционерное общество «Геополис» 698,83 0,0% 273,26 39,1%
73 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 679,25 0,0% 436,30 64,2%
74 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Герса» 649,83 0,0% 3,33 0,5%
75 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 611,86 0,0% 185,07 30,2%
76 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 590,39 0,0% 445,23 75,4%
77 Акционерное общество «Страховая компания Солидарность» 575,11 0,0% 67,31 11,7%
78 Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Страхование» 516,49 0,0% 68,31 13,2%
79 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 497,39 0,0% 526,70 105,9%
80 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 494,63 0,0% 41,41 8,4%
81 Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур» 492,30 0,0% 315,20 64,0%
82 Акционерное общество «Страховая компания Турикум» 480,92 0,0% 3091,91 642,9%
83 Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа» 463,64 0,0% 35,56 7,7%
84 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 438,38 0,0% 378,58 86,4%
85 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 435,00 0,0% 117,63 27,0%
86 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 342,52 0,0% 172,83 50,5%
87 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 329,79 0,0% 181,77 55,1%
88 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» 325,61 0,0% 3,78 1,2%
89 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ак Барс-Мед» 309,19 0,0% 185,88 60,1%
90 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф» 306,13 0,0% 211,75 69,2%
91 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение» 282,58 0,0% 207,79 73,5%
92 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чулпан-Жизнь» 242,60 0,0% 214,16 88,3%
93 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Дело жизни» 236,08 0,0% 260,82 110,5%
94 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 231,98 0,0% 159,73 68,9%
95 Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи» 218,05 0,0% 7,20 3,3%
96 Акционерное общество «ГУТА-Страхование» 134,76 0,0% 19,88 14,8%
97 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 53,20 0,0% 37,54 70,6%
98 Страховое акционерное общество «Лексгарант» 45,05 0,0% 2,09 4,6%
99 Общество с ограниченной ответственностью «СК Экспресс-страхование» 40,41 0,0%
100 Общество с ограниченной ответственностью «Кофас Рус Страховая Компания» 39,68 0,0% 21,41 53,9%
101 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Уютный Дом-1» 39,68 0,00%
102 Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» 22,26 0,00% 0,59 2,70%
103 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта» 21,98 0,00% 0,15 0,70%
104 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Страховой дом «Платинум»» 18,98 0,00% 8,18 43,10%
105 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ХАТХОР» 14,67 0,00% 5,61 38,20%
106 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 13,87 0,00% 16,63 120,00%
107 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб» 12,38 0,00% 0,86 6,90%
108 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооперативное единство» 7,46 0,00% 0,84 11,20%
109 Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант» 4,84 0,00% 45,33 937,20%
110 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания ИНКО-Мед» 4,67 0,00% 0,10%
111 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Ответственность» 2,16 0,00%
112 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооп-Ресурс» 2,05 0,00% 0,10%
113 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кредит Доверия» 0,94 0,00% 0,01 1,00%
114 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Северная столица» 0,52 0,00%
115 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Эталон» 0,42 0,00% 1,61 382,00%
116 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования ГарантПрофит» 0,41 0,00%
117 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Парус» 0,34 0,00%
118 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Содружество» 0,16 0,00%
119 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования ИНСАНГО» 0,12 0,00%
120 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Сириус» 0,09 0,00%
121 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ЭчДиАй Глобал» 0,06 0,00% 91,64 154536,20%
122 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб Жизнь» 0,05 0,00% 0,11 225,30%
123 Акционерное общество Астрамед-МС» (страховая медицинская компания) 0,05 0,00%

Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”

Страховые компании России по страхованию жизни (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 585 526,21 50,5% 203 491,73 34,8%
2 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 164 977,32 14,2% 81 323,67 49,3%
3 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» 116 248,09 10,0% 66 359,50 57,1%
4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 62 285,56 5,4% 28 307,15 45,4%
5 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 53 792,68 4,6% 16 958,27 31,5%
6 Акционерное общество «Инлайф страхование жизни» 31 129,78 2,7% 12 777,31 41,0%
7 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 21 275,39 1,8% 7855,93 36,9%
8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 20 455,77 1,8% 17 071,89 83,5%
9 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 15 849,05 1,4% 14 880,59 93,9%
10 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 14 828,26 1,3% 9696,02 65,4%
11 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 13 740,10 1,2%
12 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 13 284,91 1,1% 9164,74 69,0%
13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 8201,06 0,7% 3040,09 37,1%
14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 6674,08 0,6% 5136,04 77,0%
15 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 6265,36 0,5% - -
16 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 5800,83 0,5% 1912,17 33,0%
17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 4983,32 0,4% 4201,26 84,3%
18 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 4878,30 0,4% 490,92 10,1%
19 Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» 4043,44 0,3% 1543,46 38,2%
20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ВСК-Линия жизни» 2175,87 0,2% 7768,56 357,0%
21 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 1482,72 0,1% 3377,02 227,8%
22 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф» 1255,28 0,1% 3463,47 275,9%
23 Страховое акционерное общество «Геополис» 693,20 0,0% 268,38 38,7%
24 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Чулпан-Жизнь» 241,23 0,0% 213,22 88,4%
25 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Дело Жизни» 204,10 0,0% 258,95 126,9%
26 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 89,27 0,00% 266,56 298,60%
27 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 76,29 0,00% 88,79 116,40%
28 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 3,31 0,00% 25,62 775,00%

Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”

Страховые компании России по автокаско (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

Страховая компания Сумма полученных взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 38 491,23 16,3% 18 377,19 47,7%
2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 34 895,19 14,8% 19 414,82 55,6%
3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 28 450,41 12,0% 14 029,40 49,3%
4 Страховое акционерное общество ВСК 24 946,74 10,6% 12 816,17 51,4%
5 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 20 248,95 8,6% 8532,42 42,1%
6 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 18 465,18 7,8% 9843,53 53,3%
7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 17 316,36 7,3% 7159,79 41,3%
8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 10 197,79 4,3% 4446,98 43,6%
9 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 8367,14 3,5% 3899,05 46,6%
10 Акционерное общество «Т-Страхование» 8350,70 3,5% 4434,33 53,1%
11 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 5461,53 2,3% 2982,35 54,6%
12 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 4458,76 1,9% 2278,96 51,1%
13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 3883,28 1,6% 1704,82 43,9%
14 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 1780,65 0,8% 1268,25 71,2%
15 Акционерное общество «Зетта Страхование» 1481,27 0,6% 779,31 52,6%
16 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 1464,36 0,6% 826,66 56,5%
17 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 1204,39 0,5% 550,15 45,7%
18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 1198,24 0,5% 413,43 34,5%
19 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 662,10 0,3% 322,22 48,7%
20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 654,95 0,3% 291,98 44,6%
21 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 607,70 0,3% 292,85 48,2%
22 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 596,18 0,3% 80,85 13,6%
23 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 364,45 0,2% 329,00 90,3%
24 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 328,23 0,1% 66,33 20,2%
25 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 305,82 0,1% 118,08 38,6%
26 Акционерное общество «Д2 Страхование» 294,10 0,10% 27,44 9,30%
27 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 282,73 0,10% 439,00 155,30%
28 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 280,83 0,10% 128,71 45,80%
29 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 217,76 0,10% 129,52 59,50%
30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 213,98 0,10% 138,21 64,60%
31 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 127,83 0,10% 55,66 43,50%
32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 125,00 0,10% 44,54 35,60%
33 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 107,84 0,00% 39,35 36,50%
34 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 89,69 0,00% 23,00 25,60%
35 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 52,29 0,00% 20,03 38,30%
36 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 50,85 0,00% 33,31 65,50%
37 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 34,55 0,00% 24,34 70,50%
38 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 30,91 0,00% 7,94 25,70%
39 Акционерное общество «Страховая компания Солидарность» 23,71 0,00% 10,32 43,50%
40 Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование» 22,34 0,00% 9,57 42,80%
41 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 17,46 0,00% 3,61 20,70%
42 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 15,28 0,00% 3,93 25,70%
43 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 14,57 0,00% 2,21 15,10%
44 Акционерное общество «Гута-Страхование» 10,04 0,00% - -
45 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 9,59 0,00% 5,45 56,80%
46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 9,28 0,00% 2,10 22,70%
47 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 7,96 0,00% 3,70 46,50%
48 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 7,22 0,00% 5,81 80,50%
49 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 5,53 0,00% 2,02 36,60%
50 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Страховой дом «Платинум»» 4,78 0,00% 7,97 166,80%
51 Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант» 4,55 0,00% 0,07 1,50%
52 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 4,11 0,00% 24,63 598,80%
53 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 3,44 0,00% 0,13 3,70%
54 Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» 1,92 0,00% 0,39 20,40%
55 Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» 0,48 0,00% 0,56 118,20%
56 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооп-Ресурс» 0,12 0,00% - -
57 Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Эталон» 0,06 0,00% 1,61 2901,40%
58 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 0,02 0,00% - -

Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”

Страховые компании России по ОСАГО (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 42084,81 17,3% 24142,46 57,4%
2 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 36812,20 15,2% 19517,18 53,0%
3 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 36642,24 15,1% 25004,00 68,2%
4 Страховое акционерное общество ВСК» 25269,90 10,4% 17130,93 67,8%
5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 20370,60 8,4% 10427,29 51,2%
6 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 13120,45 5,4% 9247,25 70,5%
7 Акционерное общество «Т-Страхование» 11903,15 4,9% 5767,07 48,4%
8 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 10951,21 4,5% 6520,93 59,5%
9 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 10654,41 4,4% 5992,42 56,2%
10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 6948,86 2,9% 4226,05 60,8%
11 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 4274,24 1,8% 2679,60 62,7%
12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 3997,17 1,6% 1910,95 47,8%
13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 3874,68 1,6% 2418,67 62,4%
14 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 3658,90 1,5% 3659,37 100,0%
15 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 1940,63 0,8% 1164,53 60,0%
16 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 1610,23 0,7% 864,91 53,7%
17 Акционерное общество «Зетта Страхование» 1438,60 0,6% 566,75 39,4%
18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 1371,92 0,6% 1299,86 94,7%
19 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 959,07 0,4% 636,34 66,3%
20 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 912,47 0,4% 603,86 66,2%
21 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 775,73 0,3% 571,55 73,7%
22 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 727,18 0,3% 1051,85 144,6%
23 Акционерное общество Страховая компания Чулпан» 485,74 0,2% 302,33 62,2%
24 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 478,87 0,2% 437,38 91,3%
25 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 406,51 0,2% 381,29 93,8%
26 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 301,29 0,1% 140,37 46,60%
27 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 285,44 0,10% 385,12 134,90%
28 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 251,64 0,10% 82,00 32,60%
29 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 138,51 0,10% 104,19 75,20%
30 Страховое акционерное общество Медэкспресс» 19,39 0,00% 14,23 73,40%
31 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 17,14 0,00% 27,49 160,40%
32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ХАТХОР» 14,67 0,00%
33 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 12,45 0,00% 23,84 191,50%
34 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 11,55 0,00% 2,08 18,00%
35 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 0,02 0,00% 14,43 75035,50%

Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”

Страховые компании России по страхованию имущества (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб. Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 86015,86 16,7% 28617,64 33,3%
2 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 73035,78 14,2% 35017,20 47,9%
3 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 67277,38 13,1% 30257,11 45,0%
4 Страховое акционерное общество ВСК» 45391,89 8,8% 17846,57 39,3%
5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 43245,41 8,4% 7245,74 16,8%
6 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 38425,33 7,5% 16886,63 43,9%
7 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 25262,82 4,9% 7332,34 29,0%
8 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 24281,27 4,7% 11256,00 46,4%
9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 23647,63 4,6% 7963,89 33,7%
10 Акционерное общество «Т-Страхование» 11312,90 2,2% 4570,28 40,4%
11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 10600,56 2,1% 4289,61 40,5%
12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 8999,94 1,8% 3894,81 43,3%
13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 7729,35 1,5% 3576,03 46,3%
14 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 6596,33 1,3% 4433,54 67,2%
15 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 4776,75 0,9% 1255,87 26,3%
16 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 4741,55 0,9% 1167,31 24,6%
17 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 4137,81 0,8% 23,20 0,6%
18 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование» 3032,11 0,6% 117,50 3,9%
19 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Независимая страховая группа» 2896,41 0,6% 8,39 0,3%
20 Акционерное общество «Зетта Страхование» 2315,88 0,5% 946,51 40,9%
21 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 2108,04 0,4% 1290,38 61,2%
22 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 1747,76 0,3% 567,18 32,5%
23 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 1266,57 0,2% 185,51 14,6%
24 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 1201,21 0,2% 413,43 34,4%
25 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 1041,56 0,2% 73,51 7,1%
26 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование» 967,14 0,2% 322,45 33,3%
27 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 907,47 0,2% 382,01 42,1%
28 Акционерное общество «Баланс Страхование» 788,18 0,2% 0,14 0,0%
29 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 757,70 0,1% 360,67 47,6%
30 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 678,12 0,1% 173,07 25,5%
31 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 656,24 0,1% 291,98 44,5%
32 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 592,95 0,1% 149,55 25,2%
33 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 575,07 0,1% 526,84 91,6%
34 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 519,17 0,1% 176,30 34,0%
35 Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование» 501,38 0,0% 77,11 15,4%
36 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 467,14 0,0% 147,05 31,5%
37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Пульс» 464,37 0,0% 87,45 18,8%
38 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 419,19 0,0% 38,29 9,1%
39 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 398,57 0,0% 3,93 1,0%
40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 380,90 0,0% 10,94 2,9%
41 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 357,73 0,0% 80,96 22,6%
42 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 346,92 0,0% 12,55 3,6%
43 Акционерное общество «Страховая компания Турикум» 341,60 0,0% 2804,49 821,0%
44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 337,67 0,0% 66,55 19,7%
45 Акционерное общество «Д2 Страхование» 329,93 0,0% 27,61 8,4%
46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 268,37 0,0% 158,95 59,2%
47 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» 243,17 0,0%
48 Акционерное общество Страховая компания Чулпан» 234,50 0,0% 49,59 21,1%
49 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 212,94 0,0% 156,14 73,3%
50 Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи» 154,87 0,0% 6,49 4,2%
51 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 153,34 0,0% 56,03 36,5%
52 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 130,25 0,0% 26,48 20,3%
53 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 129,93 0,0% 11,83 9,1%
54 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 126,55 0,0% 27,31 21,6%
55 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 124,23 0,0% 26,62 21,4%
56 Акционерное общество «Гута-Страхование» 95,48 0,0% 0,66 0,7%
57 Акционерное общество «Страховая компания Солидарность» 91,26 0,0% 21,21 23,2%
58 Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур» 80,32 0,0% 61,50 76,6%
59 Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Страхование» 68,35 0,0% 3,19 4,7%
60 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 61,39 0,0% 10,05 16,4%
61 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 20,95 0,0% 3,01 14,4%
62 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Страховой дом «Платинум»» 18,50 0,0% 7,97 43,1%
63 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 18,39 0,0% 3,61 19,6%
64 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 12,50 0,0% 2,11 16,8%
65 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 11,52 0,0% 6,45 56,0%
66 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта» 11,31 0,0% 0,15 1,3%
67 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 9,02 0,0% 1,65 18,3%
68 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооперативное единство» 7,40 0,0% 0,84 11,3%
69 Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант» 4,68 0,0% 45,33 969,0%
70 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб» 2,32 0,0% - -
71 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооп-Ресурс» 2,05 0,0% 0,00 0,0%
72 Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» 1,31 0,0% 0,56 42,8%
73 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кредит доверия» 0,80 0,0% 0,00 1,1%
74 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Парус» 0,14 0,0%
75 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования ИНСАНГО» 0,12 0,0%
76 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Эталон» 0,06 0,0% 1,61 2901,4%
77 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф» 0,02 0,0%
78 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Уютный Дом-1» 0,01 0,0%

Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”

Страховые компании России по ДМС (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 67817,13 27,7% 54479,81 80,3%
2 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 55101,06 22,5% 390,05 0,7%
3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 21660,08 8,8% 15154,59 70,0%
4 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 21473,85 8,8% 18335,22 85,4%
5 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 11932,78 4,9% 7997,73 67,0%
6 Страховое акционерное общество ВСК 11149,10 4,5% 7158,12 64,2%
7 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 8775,07 3,6% 6001,09 68,4%
8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 7308,57 3,0% 6057,24 82,9%
9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 6140,15 2,5% 1787,08 29,1%
10 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 5625,20 2,3% 4249,22 75,5%
11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 2794,52 1,1% 1868,78 66,9%
12 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 2107,07 0,9% 964,72 45,8%
13 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 2042,46 0,8% 934,04 45,7%
14 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1755,83 0,7% 1441,71 82,1%
15 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1549,83 0,6% 811,86 52,4%
16 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 1319,94 0,5% 1037,54 78,6%
17 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 1271,73 0,5% 667,45 52,5%
18 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 982,66 0,4% 681,33 69,3%
19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 969,49 0,4% 73,99 7,6%
20 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование» 957,34 0,4% 820,16 85,7%
21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 933,21 0,4% 650,85 69,7%
22 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 637,38 0,3% 409,47 64,2%
23 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 599,74 0,2% 357,60 59,6%
24 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Независимая страховая группа» 583,06 0,2% 519,85 89,2%
25 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 580,72 0,2% 442,03 76,1%
26 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 552,54 0,2% 385,11 69,7%
27 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 533,70 0,2% 33,21 6,2%
28 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 497,45 0,2% 349,84 70,3%
29 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 467,02 0,2% 259,54 55,6%
30 Акционерное общество «Страховая компания Солидарность» 454,58 0,2% 43,65 9,6%
31 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 431,75 0,2% 165,51 38,3%
32 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 394,51 0,2% 226,27 57,4%
33 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Пульс» 364,28 0,1% 51,18 14,1%
34 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 361,23 0,1% 247,86 68,6%
35 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 354,33 0,1% 43,65 12,3%
36 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 324,96 0,1% 34,16 10,5%
37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 319,77 0,1% 121,33 37,9%
38 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ак Барс-Мед» 309,19 0,1% 185,88 60,1%
39 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 296,36 0,1% 34,79 11,7%
40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение» 282,58 0,1% 207,79 73,5%
41 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 276,13 0,1% 100,50 36,4%
42 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 270,51 0,1% 239,82 88,7%
43 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 262,84 0,1% 195,63 74,4%
44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф» 239,23 0,0% 193,43 80,9%
45 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 238,41 0,0% 66,50 27,9%
46 Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур» 229,19 0,0% 197,88 86,3%
47 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 223,80 0,0% 121,72 54,4%
48 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 143,44 0,0% 72,46 50,5%
49 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 142,85 0,0% 92,25 64,6%
50 Акционерное общество «Д2 Страхование» 108,47 0,0% 9,33 8,6%
51 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 107,40 0,00% 80,55 75,00%
52 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 103,64 0,00% 22,13 21,30%
53 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 101,99 0,00% - -
54 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 73,95 0,00% 78,26 105,80%
55 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 73,27 0,00% 51,48 70,30%
56 Акционерное общество «Зетта Страхование» 67,26 0,00% 33,57 49,90%
57 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 67,11 0,00% 45,39 67,60%
58 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 63,35 0,00% 6,10 9,60%
59 Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи» 62,89 0,00% 0,71 1,10%
60 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 51,71 0,00% 19,39 37,50%
61 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 49,02 0,00% 33,83 69,00%
62 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 47,67 0,00% 31,35 65,80%
63 Страховое акционерное общество «Лексгарант» 40,94 0,00% 1,91 4,70%
64 Акционерное общество «Гута-Страхование» 32,77 0,00% 19,07 58,20%
65 Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа» 26,38 0,00% 4,68 17,70%
66 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 22,70 0,00% 0,72 3,20%
67 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 20,44 0,00% 11,04 54,00%
68 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 13,74 0,00% 4,79 34,90%
69 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 7,90 0,00% 1,49 18,80%
70 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания АСКОР» 7,50 0,00% 0,08 1,10%
71 Страховое акционерное общество «Геополис» 5,63 0,00% 4,87 86,60%
72 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» 5,44 0,00% 1,61 29,50%
73 Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование» 5,35 0,00% 6,80 127,00%
74 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания ИНКО-Мед» 4,67 0,00% 0,00 0,10%
75 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 4,45 0,00%
76 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 1,99 0,00% 1,71 86,20%
77 Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» 1,86 0,00% 0,42 22,70%
78 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 1,14 0,00%
79 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 0,94 0,00% 51,86 5500,00%
80 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 0,61 0,00% 0,28 46,60%
81 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф» 0,49 0,00% 0,31 62,10%
82 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» 0,46 0,00%
83 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 0,14 0,00% 0,58 423,60%
84 Акционерное общество «Инлайф страхование жизни» 0,07 0,00%
85 Акционерное общество «Астрамед-МС» (страховая медицинская компания) 0,05 0,00%

Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”

Страховые компании России по страхованию от несчастных случаев и болезней (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Акционерное общество «Т-Страхование» 23727,26 18,5% 1550,84 6,5%
2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 12263,73 9,6% 2313,54 18,9%
3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 12115,33 9,5% 6523,77 53,8%
4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 10417,95 8,1% 1185,26 11,4%
5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 8338,04 6,5% 952,65 11,4%
6 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 6742,76 5,3% 1338,07 19,8%
7 Страховое акционерное общество ВСК» 6719,03 5,2% 2300,70 34,2%
8 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 5958,17 4,7% 164,34 2,8%
9 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 4744,13 3,7% 1493,11 31,5%
10 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 3720,49 2,9% 1645,17 44,2%
11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 3098,42 2,4% 979,10 31,6%
12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 2575,44 2,0% 415,27 16,1%
13 Акционерное общество «Д2 Страхование» 2395,43 1,9% 10,47 0,4%
14 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 2143,34 1,7% 4,20 0,2%
15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 1871,93 1,5% 284,90 15,2%
16 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 1447,85 1,1% 681,39 47,1%
17 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 1380,85 1,1% 194,81 14,1%
18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 1379,19 1,1% 29,63 2,1%
19 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1253,15 1,0% 430,91 34,4%
20 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 1161,02 0,9% 490,86 42,3%
21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Пульс» 1093,10 0,9% 119,64 10,9%
22 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1092,61 0,9% 43,15 3,9%
23 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 1080,94 0,8% 10,70 1,0%
24 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 1024,68 0,8% 397,07 38,8%
25 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 1018,46 0,8% 162,89 16,0%
26 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 857,39 0,7% 359,59 41,9%
27 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 840,27 0,7% 226,84 27,0%
28 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 753,87 0,6% 210,04 27,9%
29 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 651,72 0,5% 60,42 9,3%
30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 579,81 0,5% 5,56 1,0%
31 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 525,04 0,4% 97,70 18,6%
32 Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Страхование» 398,84 0,3% 64,82 16,3%
33 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 376,29 0,3% 101,05 26,9%
34 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 358,97 0,3% 15,18 4,2%
35 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 351,80 0,3% 3,93 1,1%
36 Акционерное общество «Зетта Страхование» 338,47 0,3% 119,28 35,2%
37 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 332,42 0,3% 97,20 29,2%
38 Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование» 293,19 0,2% 120,19 41,0%
39 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 259,72 0,2%
40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 239,39 0,2% 32,12 13,4%
41 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 185,99 0,1% 2,78 1,5%
42 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 184,02 0,1% 39,52 21,5%
43 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 178,84 0,1% 18,09 10,1%
44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 145,16 0,1% 17,48 12,0%
45 Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур» 125,52 0,0% 19,83 15,8%
46 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Газпром страхование» 112,40 0,0% 758,39 674,7%
47 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 97,21 0,0% 20,82 21,4%
48 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 93,27 0,0% 39,27 42,1%
49 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф» 87,95 0,0% 25,14 28,6%
50 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Мегарусс-Д» 79,36 0,0% 12,81 16,1%
51 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 70,26 0,10% 0,55 0,80%
52 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф» 61,34 0,00% 18,32 29,90%
53 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 54,59 0,00% 8,94 16,40%
54 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 53,19 0,00% 2,66 5,00%
55 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 53,06 0,00% 49,94 94,10%
56 Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа» 52,95 0,00% 5,19 9,80%
57 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 47,44 0,00% 0,54 1,10%
58 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 44,66 0,00% 5,93 13,30%
59 Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» 44,63 0,00% 20,25 45,40%
60 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ВСК-Линия жизни» 43,54 0,00% 1,69 3,90%
61 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 42,27 0,00% 6,56 15,50%
62 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 37,28 0,00% 15,74 42,20%
63 Акционерное общество Страховая компания «Чулпан» 33,87 0,00% 4,31 12,70%
64 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Дело Жизни» 31,98 0,00% 1,87 5,90%
65 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 27,43 0,00% 7,49 27,30%
66 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 24,46 0,00%
67 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 22,84 0,00% 10,93 47,90%
68 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 17,99 0,00%
69 Акционерное общество «Страховая компания Солидарность» 17,49 0,00% 2,24 12,80%
70 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 16,64 0,00% 6,60 39,60%
71 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» 14,38 0,00% 9,61 66,80%
72 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 13,61 0,00% 33,87 248,90%
73 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 10,46 0,00% 6,05 57,80%
74 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 7,55 0,00%
75 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 5,96 0,00% 0,31 5,20%
76 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 5,79 0,00% 0,26 4,40%
77 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 5,22 0,00% 2,52 48,30%
78 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» 4,96 0,00% 0,53 10,70%
79 Акционерное общество Страховая компания БАСК» 4,48 0,00% 0,79 17,60%
80 Акционерное общество «ГУТА-Страхование» 3,51 0,00% 0,15 4,30%
81 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 2,08 0,00% 0,03 1,50%
82 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Чулпан-Жизнь» 1,36 0,00% 0,94 69,00%
83 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 1,07 0,00%
84 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 0,98 0,00% 0,10 9,80%
85 Акционерное общество «Инлайф страхование жизни» 0,38 0,00% 0,52 136,20%
86 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 0,38 0,00%
87 Акционерное общество «Баланс Страхование» 0,30 0,00% 54,65 18192,50%
88 Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант» 0,16 0,00%
89 Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи» 0,06 0,00%
90 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб Жизнь» 0,05 0,00% 0,11 225,30%
91 Страховое акционерное общество «Лексгарант» 0,03 0,00%
92 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта» 0,02 0,00%
93 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 0,01 0,00%

Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”

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