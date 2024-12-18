Кадры болеют все

Эксперты и участники рынка ожидают, что в 2025 году на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС) произойдет ряд значимых изменений. В частности, интеграция ДМС в ЕГИСЗ и СМЭВ будет способствовать синергии добровольного и обязательного медицинского страхования, а также появлению новых продуктов и повышению доступности страховой защиты. Кроме того, вслед за усилением конкурентной борьбы за кадры, особенно в IT и ИБ, продолжит набирать значимость наполнение полиса ДМС по сравнению с его наличием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ЕГИСЗ — единая государственная система, созданная для аккумулирования всей медицинской информации в масштабе страны, а также для обеспечения доступности граждан к услугам в сфере здравоохранения. СМЭВ — федеральная государственная информационная система, через которую различные государственные ведомства обмениваются данными, а также оказывают госуслуги гражданам и организациям.

Цифровая синхронизация

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Романа Щеглеватых, уже несколько лет вопрос о подключении страховых компаний к ЕГИСЗ и СМЭВ является крайне актуальным. Мероприятия по цифровизации ДМС были заложены в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», действие которого завершается в 2024 году, указывает Роман Щеглеватых. В частности, для присоединения страховщиков ДМС к ЕГИСЗ при участии Ассоциации ФинТех (АФТ) в паспорт федерального проекта было включено мероприятие, результатом которого являются изменения в законодательстве, включающие страховщиков в перечень поставщиков и пользователей информации электронного документооборота Минздрава России.

Также при поддержке Банка России АФТ направила в Минцифры и Минздрав предложения о расширении функционала суперсервиса «Мое здоровье» на «Госуслугах» (электронная медицинская карта) для предоставления гражданам услуг по передаче с согласия гражданина электронных медицинских документов в страховые компании. Параллельно на площадке ассоциации вместе со страховщиками прорабатываются и другие варианты цифровых клиентских путей для предоставления страховщикам документов, содержащих информацию о состоянии здоровья.

Сегодня в рамках цифровизации личного страхования на площадке АФТ ведется работа по организации цифрового взаимодействия страховщиков ДМС с ЕГИСЗ с использованием СМЭВ, рассказали "Ъ" в АФТ.

Что касается СМЭВ, к системе уже подключены страховщики, которые взаимодействуют по этому каналу с «Госуслугами» (ЕПГУ и ЕСИА). В частности, взаимодействуя с цифровым профилем юрлица и физлица в ЕСИА и с суперсервисом «Трудовая миграция онлайн» на портале «Госуслуги». Взаимодействие обеспечивает в том числе оформление полиса ДМС для трудовых мигрантов.

Страховщики работают с большими объемами медицинских документов, при этом сейчас клиенты вынуждены передавать их в страховые компании всевозможными, в том числе незащищенными, путями: по электронной почте, приносить в офис, отправлять через мессенджеры, поясняет директор по страхованию и государственным сервисам АФТ Марина Ляшенко. Как раз для того, чтобы сделать процесс передачи страховщикам документов, содержащих информацию о состоянии здоровья, более безопасным и эффективным, на площадке АФТ идет продвижение инициативы по цифровизации взаимодействия участников процессов ДМС, добавляет она.

По мнению экспертов и участников рынка, эта инициатива положительно повлияет на рынок. Цифровизация взаимодействия между страховыми и медицинскими организациями приведет к появлению новых сервисов для клиентов, сокращению рутинных ручных операций, что позволит высвободить ресурсы и страховщиков, и медицинских организаций, считает собеседник “Ъ” на рынке страхования.

«Мы ожидаем, что включение ДМС в ЕГИСЗ и СМЭВ сделает медицинские услуги более доступными, выведет конкуренцию между страховщиками на новый уровень, позволяя предлагать клиентам максимально персонифицированные продукты по наиболее оптимальной стоимости, откроет возможности для превентивной медицины, которая невозможна без анализа данных и достоверной информации о состоянии здоровья»,— добавляет член совета директоров Страхового дома ВСК Ольга Сорокина. Кроме того, по словам господина Щеглеватых, такая цифровизация позволит оптимизировать тарифную политику страховщиков. Впрочем, новое цифровое взаимодействие с государственными информационными системами всегда требует серьезных ресурсов со стороны бизнеса, предупреждает он.

«Мы рассчитываем, что, принимая во внимание запрос рынка и участников АФТ, это направление будет поддержано к реализации в 2025 году. Сегодня есть открытые нормативные и технические вопросы, по которым нужно синхронизировать решения и запланировать работы»,— подытоживает госпожа Ляшенко.

Синергия ДМС и ОМС

Кроме того, эксперты ожидают усиления взаимодополнения добровольного и обязательного (ОМС) медицинского страхования. Включение ДМС в ЕГИСЗ будет способствовать частичному объединению ДМС и ОМС, что существенно повысит прозрачность и эффективность финансирования здравоохранения, уверен Роман Щеглеватых. Это также позволит обеспечить высокий уровень доступности и качества врачебной помощи практически в любом регионе страны, добавляет Ольга Сорокина.

Страховые брокеры подтверждают важность этой тенденции. Система работы со здоровьем может стать более прогнозируемой, появится возможность за счет большего объема данных выстраивать предиктивные модели, а также расширить спектр услуг, в том числе профилактических и немедицинских, для улучшения показателей здоровья и долголетия, поясняет совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров.

Вместе с тем частичное объединение этих систем может привести к тому, что рынок медицинских услуг будет рассматриваться без разделения на ДМС и ОМС, что, в свою очередь, приведет к конкуренции за клиента, полагает начальник департамента личного страхования страхового брокера «Нобилис» Михаил Кунин. В частности, лечебные учреждения, работающие в объединенной системе ОМС и ДМС, в первую очередь будут стремиться улучшить качество оказываемых услуг без разделения на ДМС и ОМС.

Корпоративная культура лечения

Еще одно важное явление, оказывающее влияние на рынок ДМС,— дефицит кадров. Кадровый голод можно назвать ключевым вызовом на российском рынке труда, отмечает Ольга Сорокина.

Острее всего дефицит персонала ощущается в производственных и логистических компаниях, в сфере услуг и IT, причем с прошлого года ситуация с кадровым голодом в промышленности и IT усугубилась, подтверждают эксперты SuperJob.

На этом фоне растет значимость не только наличия ДМС, но и его наполнения. ДМС — один из ключевых инструментов для привлечения и удержания кадров, повышения лояльности, удовлетворенности коллектива, отмечает Павел Озеров. Именно медицинскую страховку работники называют первым пунктом в списке ожиданий от потенциального работодателя, говорит он.

Вместе с тем в последние годы мы наблюдаем значительные изменения в приоритетах работников при выборе работодателя, и одной из таких тенденций является увеличение значения наполнения ДМС по сравнению с самим фактом его наличия, добавляет госпожа Сорокина.

Сотрудники хорошо осведомлены о принципах работы программы и умеют ею пользоваться, поэтому активно сравнивают различные предложения, отмечает заместитель генерального директора по личным видам страхования страхового консультанта АСТ Екатерина Львова. Со стороны сотрудников все чаще встречаются запросы на улучшение программ ДМС, на которые работодатели довольно активно реагируют, отмечает директор по маркетингу и коммуникациям страхового брокера Remind Армен Гюлумян.

По словам Павла Озерова, наполнение страховой программы, безусловно, является важным фактором для сотрудника, особенно в высококонкурентных областях, таких как IT и кибербезопасность.

ДМС стало не просто хорошим тоном, а ключевым фактором, который решает, придет ли в компанию «звезда» или предпочтет конкурентов, рассказывает HR-директор IT-интегратора «Телеком биржа» Катерина Смирнова. По ее словам, «простое» ДМС, включающее базовое покрытие, уже не впечатляет никого.

«В каждой отрасли у ДМС есть своя специфика, и IT не исключение. Так, наши сотрудники много работают за компьютером, что, как утверждают врачи, влияет на зубы и зрение, потому для IT стоматология и расширенные офтальмологические программы становятся важным фактором при выборе работодателя»?,— поясняет госпожа Смирнова.

Работодатели стараются сделать соцпакет максимально привлекательным, отмечает гендиректор «Цифровых информационных решений» Александр Бриненко: «Например, в какой еще отрасли вы встретите ДМС с расширенной стоматологией для сотрудников микропредприятия с численностью пять человек? В IT и ИБ такие кейсы есть, потому что, если работодатель не предоставит достойный соцпакет, сотрудники уйдут к более крупному игроку, который предложит ДМС, фитнес, бесплатные обеды и пр.»?.

Действительно, общий кадровый дефицит стимулирует работодателей формировать более привлекательный социальный пакет для сотрудников, согласны в СОГАЗе.

Значимость наполнения ДМС будет только усиливаться, считает Ольга Сорокина. По словам госпожи Смирновой, в конечном счете ДМС становится не только инструментом привлечения и удержания сотрудников, но и частью корпоративной культуры, и в этой гонке за талантами победит тот, кто сможет предложить не просто полис медицинского страхования, а индивидуальное, быстрое, качественное и по-настоящему заботящееся о своих сотрудниках решение, которое станет не просто формальностью, а реальной поддержкой и инвестицией в их здоровье и благополучие.

Петр Вьюгин