В 2024 году на фоне высокой турбулентности фондового рынка и множества факторов неопределенности безусловным фаворитом у клиентов стали вклады. Конкурировать с ними было действительно трудно: ставки по ним росли вместе с ключевой, и очевидно, что в финале года нас еще могут ждать новые рекорды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом я бы не драматизировал ситуацию в том смысле, что депозиты перетягивают на себя все клиентские средства с фондового рынка. Потому что рынок инвестиций изменился. Если раньше инвестиционные инструменты противопоставлялись депозитам, то сейчас водораздел проходит между классами активов — суперконсервативными инструментами денежного рынка, к которым относятся и депозиты, и, например, фонды денежного рынка, и более рискованными инструментами, включающими долговые бумаги и акции. Очевидный тренд сегодня — переток клиентских средств в инструменты денежного рынка. В условиях роста ключевой ставки и ожидания ее дальнейшего повышения это нормально. Основная причина — сокращение горизонта прогнозирования инвестора до трех, максимум шести месяцев.

Сегодня мы четко видим уход от риска, сокращение горизонта прогнозирования, рост инвестиций в инструменты мгновенной ликвидности а-ля овернайт. Насколько такая стратегия верна на длинном горизонте — вопрос спорный. Мы живем в парадигме, что тренд на рост инфляции будет побежден, но если этого по какой-то причине не произойдет или произойдет не так быстро, как мы сейчас ждем, то реальная доходность денежного рынка может быть хуже ожиданий.

Как только ситуация с инфляцией и инфляционными ожиданиями начнет стабилизироваться, запустится обратный процесс. Однако точную дату разворота рынка не сможет сегодня предсказать никто. Более того, в этом году мы видели как минимум три попытки это сделать, когда звучали рекомендации на покупку длинных облигаций, но каждый раз это не сработало.

Я уверен, что даже для консервативной стратегии сохранения покупательной способности сбережений нужна диверсификация в сторону активов с реальной доходностью и валютных активов, а депозиты такой возможности дать клиентам не могут. С точки зрения устойчивости портфеля надо иметь валютные инструменты — юани (хотя пока в большом количестве юаневых инструментов на рынке нет) или замещающие облигации, а также акции экспортеров.

Еще один важный актив в портфеле — это золото. Спрос на него растет не только на российском рынке. Сегодня центральные банки развивающихся стран активно наращивают долю золота в резервах, ювелирная промышленность тоже показывает неплохие результаты, а инвестиционный спрос растет. Таким образом, золото — хороший инструмент хеджирования рисков в портфеле.

Сегодня еще полезно посмотреть на акции, которые можно купить практически по бросовым ценам. Конечно, говоря об акциях, нужно разделять эмитентов первого эшелона и более рисковые компании, в том числе те, кто в этом году активно проводил IPO. Несмотря на то что большинство инвесторов понимают, что IPO — это всегда высокий риск, ведь компания продает вам далекое будущее, все же есть определенный градус разочарования в результатах отдельных эмитентов.

Но, оценивая результаты бума IPO, который мы наблюдали с конца прошлого года, все-таки важно разделять динамику стоимости акций и динамику бизнеса. Да, динамика акций мало кого порадует, большинство компаний не в плюсе. Но главное сейчас не стоимость акций в моменте, а реалистичность тех финансовых моделей, которые были заложены в базовых сценариях, и многие эмитенты ожидания на самом деле оправдывают. И тут, конечно, злую шутку со всеми сыграло то, что в первом полугодии все ждали разворота тренда на рост ключевой ставки. Увы, победить инфляцию оказалось не так просто. Поэтому мы видим разочаровывающую динамику в акциях. Но иногда это как раз возможность докупить по более привлекательным ценам

Очевидно, что в текущей ситуации IPO не на повестке дня. Никто не захочет продавать хороший бизнес дешево, а плохой никто не купит. Инвесторам сейчас вообще сложно поверить в инвестиционную идею с возвратом через несколько лет в условиях, когда ты не можешь спрогнозировать, что будет через три месяца. Какая тебе разница, что будет через пять лет? Но это не означает, что ситуация не может поменяться.

Пока инвесторы предпочитают денежный рынок и рынок недвижимости. Но и здесь растут риски. Если до 2024 года все знали, что государство поддерживает застройщиков за счет льготных ипотечных программ, то сейчас ситуация изменилась. У многих компаний высокая долговая нагрузка, и не факт, что все они без потерь пройдут этот кризис. При этом у состоятельных клиентов растет спрос на элитную недвижимость как инструмент диверсификации портфеля. Здесь вряд ли можно получить большую доходность, так как они в основном покупают готовое жилье. Однако и риск падения цены здесь невелик. Спрос на жилье в нашей стране по-прежнему стабилен, так как мы пока не достигли показателей, чтобы говорить о том, что он будет замедляться.

Хотя ряд клиентов все равно предпочитает разместить деньги на депозите, зафиксировав высокую ставку, и подождать с покупкой недвижимости. Потому что потенциала роста цен на недвижимость большого нет, в то время как депозиты берут все новые высоты. Но в условиях высокой турбулентности, которая вряд ли станет ниже в следующем году, залог сохранения покупательной способности капитала — диверсификация, поэтому ориентиром выбора инструментов должна быть не только процентная ставка, но и другие факторы.

Управляющий директор Sber Private Banking Андрей Шенк