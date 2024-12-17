Комитет Госдумы поддержал штраф до 5 тыс. руб. за сломанные ограждения на железной дороге

Думский комитет по госстроительству в понедельник рекомендовал парламенту принять в первом чтении разработанные Мосгордумой поправки к КоАП. Законопроект, о котором “Ъ” рассказывал ранее (см. “Ъ” от 23 октября), впервые вводит отдельный штраф за повреждение ограждений вдоль железнодорожных путей. Санкция составит 3–5 тыс. руб. для граждан, если нарушение зафиксировано на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Штраф на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. руб. будет действовать в остальных регионах. Действующий административный кодекс предусматривает штраф лишь в 300–500 руб. за повреждение «путевых объектов», не конкретизируя, что имеется в виду под «объектами».

В заключении комитета Госдумы по госстроительству отмечается: размеры штрафов за соответствующие правонарушения не менялись с 2007–2010 годов, что «объективно свидетельствует о целесообразности дополнительной переоценки и возможной корректировки данных размеров». Поправки уже поддержаны ОАО РЖД.

Этот же законопроект впервые вводит штраф 500 руб. для граждан за переход по пешеходному переходу через пути при запрещающем сигнале светофора. В пояснительной записке приводятся данные: за восемь месяцев 2024 года на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта зафиксировано 1,16 тыс. случаев травм граждан, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них 436 случаев — травмы, полученные во время нахождения людей на путях станций, 560 — на путях перегонов.

Иван Буранов