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Коммерсантъ FM
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Комиссия Госдумы не нашла оскорблений в словах депутата Ильтякова о «рожалке»

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела высказывания депутата от Курганской области Александра Ильтякова («Единая Россия»). Комментируя инициативу о запрете склонения к абортам, господин Ильтяков заявил, что женщина должна рожать, «пока рожалка работает». Комиссия по этике ничего оскорбительного в словах депутата не нашла.

Александр Ильтяков

Александр Ильтяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Ильтяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Обращение в этическую комиссию 20 ноября направила депутат фракции «Новые люди» Ксения Горячева. В обращении она процитировала разговоры господина Ильтякова с журналистами Ura.ru, «Комсомольской правды» и «Газеты.ру». В интервью этим изданиям депутат назвал женские детородные органы «рожалкой». Женщин, решивших сделать аборт, господин Ильтяков назвал «чучелами», «замахнувшимися на человечество».

Госпожа Горячева считает, что такие «хамские» и «топорные» высказывания «накладывают тень на здравомыслие депутатского корпуса». Она попросила председателя этической комиссии Валентину Терешкову дать оценку высказываниям депутата и применить к нему одну из санкций, приведенных в уставе.

Согласно ст. 3.3 Устава комиссии, в случае нарушения депутатом этических норм ему будет предложено принести публичные извинения. Комиссия также может опубликовать на сайте Госдумы информацию о нарушении депутатом этических норм.

16 декабря госпожа Горячева опубликовала в Telegram-канале ответ на свое обращение. В нем говорится, что высказывания господина Ильтякова «не несут в себе негативного подтекста», а «являются просторечными изречениями, иногда употребляющимися в русском языке». В посте госпожа Горячева заявила, что с выводом этической комиссии не согласна. По ее словам, решение комиссии показывает, что «общество перестает молча терпеть такие заявления».

Полина Мотызлевская

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