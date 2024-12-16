Зумеры стартуют с маркетплейсов

Чаще всего зумеры открывают собственный бизнес на маркетплейсах. К таким выводам по итогам исследования пришел банк «Точка». По просьбе Forbes он проанализировал данные по заработкам молодых предпринимателей от 15 до 26 лет. Выяснилось, что каждый третий представитель поколения Z занимается онлайн-торговлей, в частности, через маркетплейсы. Но зарабатывают они в четыре, а то и в пять раз меньше, чем их сверстники в других сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Молодежь действительно выбирает торговлю на маркетплейсах, потому что они довольно легко и просто воспринимают современные технологии, гораздо проще, чем старшее поколение.

Плюс в последнее время очень много различных курсов, бизнес-тренеров, которые рассказывают, как анализировать рынок при помощи инструментов маркетплейсов, как проще всего и быстрее всего определить товар, с которым заходить. И в принципе с учетом того, что торговля на онлайн-площадках не требует каких-то особых знаний и навыков, это является довольно легкой точкой входа.

Если кто-то видит в этом хороший способ своей реализации, действительно хочет заниматься этим капитально, чаще всего они уже не просто торговлей занимаются, а начинают налаживать производство каких-то своих товаров, причем довольно простых, начиная от каких-то простейших игрушек, значков, атрибутики, это пользуется довольно большим спросом и не требует какого-то серьезного производства, они останутся. А есть ребята, которые просто заходят, чтобы попробовать понять, пойдет ли у них».

На втором месте по популярности у работающих зумеров строительство и ремонт. Этим занимаются 9% предпринимателей. В топ-пять также вошли перевозки и курьерская доставка. 8% работающих подростков заняты в сфере IT. При этом многие начинают карьеру еще со школьной парты, говорит индивидуальный карьерный консультант в направлении IT-рекрутмента Елена Харина: «Учитывая огромное количество возможностей для получения каких-то базовых навыков в программировании, в инженерии, мальчики, у которых есть к этому талант, приходят как можно раньше и начинают изучать азы программирования.

Они активно предлагают свои услуги , чтобы получать хоть какую-то практику, подрабатывают системными администраторами. Если они обладают какими-то навыками программирования, чаще это Python, то могут оказывать определенные услуги. Бот, мне кажется, сейчас любой школьник может написать. Но, безусловно, сказать, что это приносит им какой-то стабильный доход, вряд ли. Каждому, кто приходит к такому фрилансеру, хочется иметь подтверждение того, что услуги будут оказаны качественно».

Еще по 4% предпринимателей занимаются рекламным бизнесом, сдачей недвижимости в аренду и гостиничным и ресторанным сервисом. Чаще всего юные управленцы встречаются в кофейнях, кондитерских и небольших кафе, отметила преподаватель факультета ресторанно-гостиничного бизнеса РАНХИГС Наталия Жарова: «История продвижения, маркетинга строится на социальных сетях, Rutube, YouTube. Молодежь крайне продвинута в теме рекламы с помощью социальных сетей и мессенджеров.

Они очень быстро понимают, что нравится публике.

И я встречала молодых ребят, довольно грамотных продвиженцев, которые приходили в заведение кофейни, бара, начинали с простых менеджеров, занимались текущим ведением социальных сетей, потом вырастали до уже управляющих отделами рекламы. И когда человек понимает портрет гостя, всю внутреннюю кухню, такие молодые ребята становятся хорошими управляющими».

Эксперты отмечают две существенные особенности зумеров, которых не было у их предшественников. Молодые предприниматели не намерены перерабатывать, они очень ценят work-life balance и не держатся за одну сферу, легко меняя профессии.

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