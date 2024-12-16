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В Сальске в Дом пионеров бросили бутылки с зажигательной смесью

Утром, 16 декабря, неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в фойе станции юных техников на ул. Первомайская в Сальске. Все образовательные учреждения города работают в штатном режиме, сообщил глава администрации Сальского района Владимир Березовский в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. Сторож оперативно сумел потушить пожар огнетушителем.

«Уважаемые земляки! Хотел бы призвать всех задуматься над последствиями, а также суровой ответственностью за подобные деяния», — написал Владимир Березовский.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ева Китаева

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