Natura Siberica открыла флагманский магазин

Флагманский магазин Natura Siberica открылся на Арбате вблизи станции метро «Арбатская» и кинотеатра «Художественный». Это магазин нового формата, где помимо торговых залов предусмотрены зона для проведения мероприятий (мастер-классов, лекций, презентаций и др.), фитобар и отдельное пространство для детей. В ассортименте — средства марок Natura Siberica и ICE Professional by Natura Siberica. В оформлении флагмана использовались натуральные материалы в отделке и озеленение.

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