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На зарплату медработникам в 2025 году Башкирия получит около 294 млн рублей

Башкирия получит из федерального бюджета дополнительно около 294 млн руб. на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Всего регионам выделят более 9,9 млрд руб.

Самые крупные бюджетные трансферы — у Санкт-Петербурга (753,41 млн руб.), Москвы (749,57 млн руб.) и Красноярского края (444,06 млн руб.).

Меньше всего получат Северная Осетия — Алания (494,2 тыс. руб.), Сахалинская область (2,22 млн руб. и Новгородская область (2,3 млн руб.).

Выделенные средства распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Прогнозируется, что в 2025 году в медицинские учреждения страны поступят на работу около 26 тыс. квалифицированных специалистов — более 11 тыс. врачей и свыше 15 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

Майя Иванова

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