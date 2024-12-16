В Тюменской области простятся с двумя бойцами 60 и 32 лет, погибшими на СВО

В селе Нижняя Тавда (Тюменская область) 18 декабря простятся с двумя бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции (СВО). Как сообщили в администрации Нижнетавдинского района, пройдет прощание со стрелком-санитаром огневой поддержки штурмовой роты, рядовым Алексеем Бурмаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дмитрий Малых Фото: Администрация Нижнетавдинского района / vk.com Алексей Бурмак Фото: Администрация Нижнетавдинского района / vk.com Следующая фотография 1 / 2 Дмитрий Малых Фото: Администрация Нижнетавдинского района / vk.com Алексей Бурмак Фото: Администрация Нижнетавдинского района / vk.com

Алексею Бурмаку было 60 лет, он родился в с.Сартово Нижнетавдинского района, проживал в Челябинской области. В июне этого года принял решение служить в Вооруженных Силах РФ, погиб 6 ноября.

Также в зоне СВО погиб рядовой Дмитрий Малых, прощание с ним пройдет в этот же день. Ему было 32 года, Дмитрий Малых жил и работал в с.Нижняя Тавда. В октябре 2024 года принял решение служить в ВС РФ, погиб 8 ноября в районе н.п. Новодмитровка Донецкой области.

«Администрация Нижнетавдинского муниципального района выражает соболезнование родным и близким»,– сообщается в социальных сетях администрации.