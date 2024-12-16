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Коммерсантъ FM
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«Не город, а целый коктейль»

Петр Воронков — о Владивостоке

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о местной кухне, а также о том, почему город сравнивают с Сан-Франциско.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владивосток новогодний сегодня. Я не любитель сравнивать, но, если все же проводить параллели, безусловно, он похож на все портовые города мира. Здесь так же развлекались и опасно хулиганили иностранные моряки, здесь когда-то вырос первый в России чайна-таун (китайский квартал). Сходите, кстати, на экскурсию по оставшимся от него улицам, подворотням, домам — узнаете, где был настоящий «город грехов». И здесь же, как сказал один наблюдательный человек, можно позавтракать по-корейски, пообедать по-китайски, а вечер закончить в грузинском ресторане, переместившись затем в типичный бар Нью-Йорка. И это не все, конечно.

Илья Эренбург и Джеймс Джойс считали его родным братом Сан-Франциско. Со стороны моря он напоминает Стамбул — даже залив назван Золотым Рогом, а пролив, отделяющий остров Русский, — Босфором Восточным. Вкрапления белоснежных яхт роднят его с Майами, азиатская же в своем буйстве природа — с каким-нибудь японским Киото. И все это с неуловимым налетом Сочи. Неслучайно же он находится на одной широте с черноморским курортом. В общем, не город, а целый коктейль.

Во Владивосток нужно приехать, чтобы вдоволь насытится морепродуктами: крупным гребешком, тающим во рту, трубачом, трепангом, сахарным камчатским крабом, дикими устрицами размером с крепкую мужскую ладонь, внушительного вида креветками-медведками и загадочными для жителей обеих столиц моллюсками корбикула и спизула. Можно на полную катушку оторваться в дорогих ресторанах, а можно отправиться на Первореченский рынок и окунуться в густо пахнущие морем торговые ряды, посмотреть и потрогать всех гадов, перечисленных выше, захватить палочками живого гребешка, обмакнуть в соевый соус, смешанный с лимоном и васаби, и насладиться просто непередаваемым вкусом.

И, конечно, целая мозаика достопримечательностей, головокружительный водоворот городской истории. Ее стоит попытаться постичь, для того, чтобы сделать простой вывод — этот город восточного прибоя один, сам в себе, абсолютно ни на кого не похожий.

Петр Воронков

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