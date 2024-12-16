Баскетболисты зашли издалека
«Даллас» и «Голден Стейт» побили рекорд по количеству трехочковых за игру
Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заставил вновь говорить о заданном еще в середине прошлого десятилетия тренде. В новом сезоне команды пристрастились еще чаще атаковать с дальней дистанции. В ночь на понедельник «Голден Стейт Уорриорс» и «Даллас Маверикс» вместе смогли реализовать 48 трехочковых бросков за матч. Больше за всю историю лиги не удавалось никому.
Матч между командами «Голден Стейт Уорриорс» и «Даллас Маверикс»
Фото: Reuters
Рядовой, казалось бы, матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стейт Уорриорс» и «Даллас Маверикс» стал воплощением тренда, захватившего лигу. В нем команды установили рекорд по количеству трехочковых, вдвоем совершив 48 удачных бросков издали. Проигравший со счетом 133:143 «Голден Стейт» исполнил 27, а победивший «Даллас» — 21.
Для тех, кто следит за американским баскетболом не так пристально, эти цифры могут показаться шокирующими.
Ведь 48 трехочковых — это по одному на каждую минуту игры (а еще примерно столько же дальних бросков игроки в этот день промазали). Но те, кто в курсе современных тенденций, этого рекорда ожидали.
Прошлое достижение — 44 попадания — было установлено в феврале прошлого года, но при крайне необычных обстоятельствах. Мало того что встреча между «Сакраменто Кингс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (176:175) отличалась аномальной результативностью. Она еще и продолжалась дольше на 10 минут, поскольку команды сыграли два овертайма. В этом сезоне попытки побить его предпринимались уже не раз. За два дня до падения рекорда он был повторен: 14 декабря 44 трехочковыми разродились «Юта Джаз» и «Финикс Санс» (они, кстати, справились без дополнительных периодов).
Лучше об этом всплеске может рассказать статистика. В прошлом десятилетии состоялся первый скачок, количество дальних бросков в среднем за матч выросло с 18,4 в 2012 году до 27 в 2017-м. Через два года был зафиксирован еще один прыжок: с тех пор на протяжении пяти лет показатель колебался в районе 34,5. В этом сезоне он увеличился еще на три единицы.
А число успешных трехочковых выросло еще круче. В текущем регулярном чемпионате сразу семь команд попадают из-за дуги в среднем не меньше 15 раз за игру. В «старой» НБА по итогам любого из сезонов не находилось больше трех команд, способных выдержать такую планку.
Экстремальным является пример действующего чемпиона «Бостон Селтикс», который исповедует такой стиль игры с 2022 года, с тех пор, как команду возглавил Джо Маззулла. У клуба в текущем сезоне эти параметры держатся на небывало высоком уровне — примерно по 51 попытке (прибавка в 9 пунктов по сравнению с прошлым первенством) и приблизительно по 19 попаданий за игру (было 16,1).
У некоторых игроков новая тенденция вызывает сомнения.
«Это тонкая грань,— говорил Washington Post двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант, один из специалистов по трехочковым броскам.— Должен ли я, хорошо отзащищавшись, убежать вперед и пульнуть "трешку" через четыре руки? В наши дни это считается хорошим броском. Но так ли это? Если вы промахиваетесь, то получаете быстрый отрыв на свое кольцо».
Другие к тренду успешно приспосабливаются. Выделяется Ламело Болл из «Шарлотт Хорнетс», который пробует попасть из-за дуги в среднем по 13 раз за матч. Нарастили темпы и лучшие игроки лиги — те, кому было куда их наращивать. Джейсон Тейтум из «Бостона» бросает с дистанции по 10,5 раза за матч (в прошлом сезоне — по 8,2), Энтони Эдвардс из «Миннесоты» — по 10,2 (было — 6,7). Срочно тренировать бросок пришлось и рослым игрокам, которых привычнее видеть под кольцом: Виктор Вембаньяма теперь пробует свои силы издали по 8,9 раза за игру (было — 5,5), Бэм Адебайо — по 2,9 (было 0,6) Никола Йокич — по 4,3 (он тяготел к дальним броскам и раньше, но теперь сильно улучшил процент попаданий: с 35,5% по карьере до 51,2% в этом сезоне).
Приживается тренд и в европейском баскетболе. И здесь такой подход, видимо, дает результат. Наиболее активные в этом направлении команды Евролиги — мюнхенская «Бавария» (31,5 попытки в среднем за матч) и «Париж» (29,5) — занимают места в первой тройке турнирной таблицы.
Россию эта тенденция обходит стороной.
Так, действующий чемпион ЦСКА в среднем за матч пробивает примерно по 24,3 дальнего броска — примерно вдвое меньше, чем «Бостон». Здесь, конечно, нужно оговориться, что матч в НБА длится не 40 минут, а 48, однако и трехочковая линия в североамериканской лиге прочерчена дальше (максимальное расстояние разнится примерно на полметра). Похожая статистика и у других ведущих российских топ-клубов. Это, кажется, является следствием международной изоляции: классные снайперы-легионеры приезжают в страну реже. А когда они все же добираются до России, сразу оказывают влияние на статистику. Так, в прошлом сезоне «Енисей» с Ксавье Рэтан-Мэйсом в составе атаковал издали больше 29 раз за игру.