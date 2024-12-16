Баскетболисты зашли издалека

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заставил вновь говорить о заданном еще в середине прошлого десятилетия тренде. В новом сезоне команды пристрастились еще чаще атаковать с дальней дистанции. В ночь на понедельник «Голден Стейт Уорриорс» и «Даллас Маверикс» вместе смогли реализовать 48 трехочковых бросков за матч. Больше за всю историю лиги не удавалось никому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Голден Стейт Уорриорс» и «Даллас Маверикс»

Фото: Reuters Матч между командами «Голден Стейт Уорриорс» и «Даллас Маверикс»

Фото: Reuters

Рядовой, казалось бы, матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стейт Уорриорс» и «Даллас Маверикс» стал воплощением тренда, захватившего лигу. В нем команды установили рекорд по количеству трехочковых, вдвоем совершив 48 удачных бросков издали. Проигравший со счетом 133:143 «Голден Стейт» исполнил 27, а победивший «Даллас» — 21.

Для тех, кто следит за американским баскетболом не так пристально, эти цифры могут показаться шокирующими.

Ведь 48 трехочковых — это по одному на каждую минуту игры (а еще примерно столько же дальних бросков игроки в этот день промазали). Но те, кто в курсе современных тенденций, этого рекорда ожидали.

Прошлое достижение — 44 попадания — было установлено в феврале прошлого года, но при крайне необычных обстоятельствах. Мало того что встреча между «Сакраменто Кингс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (176:175) отличалась аномальной результативностью. Она еще и продолжалась дольше на 10 минут, поскольку команды сыграли два овертайма. В этом сезоне попытки побить его предпринимались уже не раз. За два дня до падения рекорда он был повторен: 14 декабря 44 трехочковыми разродились «Юта Джаз» и «Финикс Санс» (они, кстати, справились без дополнительных периодов).

Лучше об этом всплеске может рассказать статистика. В прошлом десятилетии состоялся первый скачок, количество дальних бросков в среднем за матч выросло с 18,4 в 2012 году до 27 в 2017-м. Через два года был зафиксирован еще один прыжок: с тех пор на протяжении пяти лет показатель колебался в районе 34,5. В этом сезоне он увеличился еще на три единицы.

А число успешных трехочковых выросло еще круче. В текущем регулярном чемпионате сразу семь команд попадают из-за дуги в среднем не меньше 15 раз за игру. В «старой» НБА по итогам любого из сезонов не находилось больше трех команд, способных выдержать такую планку.

Экстремальным является пример действующего чемпиона «Бостон Селтикс», который исповедует такой стиль игры с 2022 года, с тех пор, как команду возглавил Джо Маззулла. У клуба в текущем сезоне эти параметры держатся на небывало высоком уровне — примерно по 51 попытке (прибавка в 9 пунктов по сравнению с прошлым первенством) и приблизительно по 19 попаданий за игру (было 16,1).

У некоторых игроков новая тенденция вызывает сомнения.

«Это тонкая грань,— говорил Washington Post двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант, один из специалистов по трехочковым броскам.— Должен ли я, хорошо отзащищавшись, убежать вперед и пульнуть "трешку" через четыре руки? В наши дни это считается хорошим броском. Но так ли это? Если вы промахиваетесь, то получаете быстрый отрыв на свое кольцо».

Другие к тренду успешно приспосабливаются. Выделяется Ламело Болл из «Шарлотт Хорнетс», который пробует попасть из-за дуги в среднем по 13 раз за матч. Нарастили темпы и лучшие игроки лиги — те, кому было куда их наращивать. Джейсон Тейтум из «Бостона» бросает с дистанции по 10,5 раза за матч (в прошлом сезоне — по 8,2), Энтони Эдвардс из «Миннесоты» — по 10,2 (было — 6,7). Срочно тренировать бросок пришлось и рослым игрокам, которых привычнее видеть под кольцом: Виктор Вембаньяма теперь пробует свои силы издали по 8,9 раза за игру (было — 5,5), Бэм Адебайо — по 2,9 (было 0,6) Никола Йокич — по 4,3 (он тяготел к дальним броскам и раньше, но теперь сильно улучшил процент попаданий: с 35,5% по карьере до 51,2% в этом сезоне).

Приживается тренд и в европейском баскетболе. И здесь такой подход, видимо, дает результат. Наиболее активные в этом направлении команды Евролиги — мюнхенская «Бавария» (31,5 попытки в среднем за матч) и «Париж» (29,5) — занимают места в первой тройке турнирной таблицы.

Россию эта тенденция обходит стороной.

Так, действующий чемпион ЦСКА в среднем за матч пробивает примерно по 24,3 дальнего броска — примерно вдвое меньше, чем «Бостон». Здесь, конечно, нужно оговориться, что матч в НБА длится не 40 минут, а 48, однако и трехочковая линия в североамериканской лиге прочерчена дальше (максимальное расстояние разнится примерно на полметра). Похожая статистика и у других ведущих российских топ-клубов. Это, кажется, является следствием международной изоляции: классные снайперы-легионеры приезжают в страну реже. А когда они все же добираются до России, сразу оказывают влияние на статистику. Так, в прошлом сезоне «Енисей» с Ксавье Рэтан-Мэйсом в составе атаковал издали больше 29 раз за игру.

Роман Левищев