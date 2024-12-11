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В Башкирии возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты строителям М-12

Балтачевский межрайонный следственный отдел управления СКР по Башкирии по обращению работников ООО «Региональная строительная компания» (РСК) возбудил уголовное дело о невыплате зарплаты более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства. Организация по заключенному с ГК "Автодор" договору субподряда строит участок скоростной федеральной трассы М-12 на участке Дюртюли — Ачит в Татышлинском районе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Предварительно установлено, что руководство компании в период с сентября текущего года по настоящее время не выплачивало в полном объеме заработную плату своим работникам»,— говорится в пресс-релизе.

Руководитель следственного отдела совместно с прокурором района провел личный прием работников.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале недели прокуратура Башкирия начала проверку в связи с опубликованным в социальных сетях обращением работников РСК к президенту России Владимиру Путину. Сотрудники организации  попросили решить проблему невыплаты работодателем зарплаты.

Наталья Балыкова

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