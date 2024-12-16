Бюджет РФ выделит Башкирии на 12,6 млрд рублей больше запланированного

Общий объем финансовой помощи Башкирии из федерального бюджета в 2025 году составит 81,5 млрд руб., что на 12,6 млрд руб. превышает первоначальные ожидания. Изменения внесены в новый законопроект о бюджете республики, сообщает пресс-служба Курултая республики.

Председатель регионального парламента Константин Толкачев сообщил, что проект трехлетнего бюджета будет рассмотрен на пленарном заседании 19 декабря. Внесенные поправки касаются доходов и расходов, включая безвозмездные поступления из федерального бюджета и собственные доходы региона. Объем безвозмездных поступлений увеличен на 12,6 млрд руб., а собственных доходов — на 1,2 млрд руб.

Дополнительные средства в размере 13,8 млрд руб. будут направлены на образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и пассажирские перевозки. Дефицит бюджета останется на уровне 4 млрд руб. Увеличение собственных доходов будет обеспечено за счет акцизов на нефтепродукты, что принесет дополнительные 2 млрд руб., но прогноз по штрафам за нарушение ПДД снижен на 0,8 млрд руб.

Основные параметры бюджета на 2025 год после уточнений составляют: доходы — 337,5 млрд руб. (+13,8 млрд руб.), расходы — 341,5 млрд руб. (+13,8 млрд руб.) и дефицит — 4 млрд руб. Также внесены изменения в параметры бюджета на плановый период 2026-2027 годов.

Майя Иванова