В Никарагуа могут наладить выпуск карт «Мир»

Россия и Никарагуа начали работу над созданием в латиноамериканской стране сети банкоматов, принимающих карты «Мир». Об этом сообщил «Известиям» спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо. Он добавил, что эта работа началась в рамках межправительственной комиссии.

По словам господина Мурильо, в перспективе власти республики рассмотрят возможность наладить выпуск карт системы «Мир» на своей территории, что, по мнению спецпредставителя, поспособствует улучшению торговых связей между странами и увеличит товарооборот.

О том, что платежная система «Мир» заработала в Никарагуа, в начале октября сообщил торговый представитель России в этой стране Петр Панкратов. По его словам, пока снять деньги можно только в одном банкомате, расположенном в столице Манагуа.

В начале ноября центральные банки Ирана и России завершили первый этап интеграции платежных систем, в рамках которого российская карта «Мир» была официально подключена к иранской Shetab.