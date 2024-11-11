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Коммерсантъ FM
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Российскую платежную систему «Мир» подключили к иранской Shetab

Центральные банки Ирана и России завершили первый этап интеграции платежных систем, в рамках которого российская «Мир» была официально подключена к иранской Shetab, сообщает агентство Tasnim. Интеграция проходит в три этапа. После второго российские туристы смогут получать наличные по карте «Мир» в банкоматах Ирана.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сегодня в Тегеране в присутствии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной состоялась церемония запуска первого этапа. Представитель иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа на странице в соцсети X представил итоги первого этапа. Он разместил видеозапись, на которой показан процесс снятия наличных с иранской карты платежной системы Shetab при помощи телефона с технологией NFC с банкомата ВТБ.

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О первых договоренностях Ирана и РФ по картам «Мир» сообщалось в 2022 году. В 2023 году были заключены двусторонние соглашения. Кроме Ирана, «Мир» планируют внедрить Египет, Монголия, Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Маврикий. При этом некоторые страны и банки прекратили работу с картами «Мир» из-за рисков вторичных санкций.

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