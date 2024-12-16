В расписании электричек на Ярославском и Павелецком направлениях уберут паузу

ОАО РЖД работает над тем, чтобы на Ярославском и Павелецком направлениях убрать полуторачасовое технологическое окно в движении электропоездов. Об этом в интервью «Ъ» рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Речь идет о ежедневной паузе в расписании электричек между 10:30 и 12:00, во время которой ремонтируются пути. «На всех диаметрах мы с ними это давно убрали,— заявил "Ъ" господин Ликсутов.— Железнодорожникам предстоит проделать большую работу по перестройке своих ремонтных бригад».

Напомним, что ранее столичные власти заявляли о планах построить МЦД-5, соединив подземным тоннелем Ярославское и Павелецкое направления железной дороги. В начале 2023 года мэрия отложила проект на неопределенный срок из-за технических сложностей.

При этом, по словам Максима Ликсутова, уже в 2025 году, возможно, на Ярославском направлении начнется замена подвижного состава. «Модели финансирования будут разные,— сказал он.— Часть подвижного состава будет закупать ЦППК через лизинг на собственные средства. Часть финансовой нагрузки возьмет на себя Московская область. Есть также разные варианты заемного финансирования. Рассматривается в том числе использование средств правительства Москвы».

На уже существующих диаметрах строятся новые московские городские вокзалы, благоустраиваются небольшие станции и платформы, отметил Максим Ликсутов.

Подробнее читайте в интервью Максима Ликсутова позднее на сайте «Ъ».

Иван Тяжлов