Иранский риал рекордно упал из-за риторики Трампа и МАГАТЭ

Курс иранского риала снизился на 2% по отношению к американскому доллару, достигнув нового исторического минимума: 756 тыс. риалов за $1. Иранская валюта начала активно дешеветь еще в ноябре, после победы на выборах в США Дональда Трампа, который обещает оказать на Иран «максимальное давление». А в минувшую пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советники господина Трампа предложили ему план по сдерживанию Ирана, предполагающий нанесение ударов по его ядерным объектам военно-воздушными силами Израиля. В рамках этого плана США должны передать Израилю «современное оружие», которое сможет вывести из строя иранские ядерные объекты.

Кроме того, в конце ноября Международное агентство ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ) приняло резолюцию, в которой призвало Иран наладить с ним диалог по ядерной программе страны. В противном случае к Ирану могут применить новые международные санкции.

Такая риторика в отношении Ирана заметно усилила нервозность инвесторов на валютном рынке, что и привело к рекордному снижению курса иранской валюты. По данным агентства Reuters, давление на курс риала оказывают и граждане страны — они скупают доллары и другую иностранную валюту, а также золото и криптовалюту, чтобы уберечь свои средства от инфляции, которая в нынешнем году в Иране превысила 30%.

Евгений Хвостик