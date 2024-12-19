Прокачать метанавыки

Более 70% опрошенных топ-менеджеров российских компаний отметили, что им необходимо обучаться управлению в условиях постоянных изменений, рассказали Business Guide в «Сколково». При этом сегодня растет спрос на метанавыки: гибкое и критическое мышление, осознанность, эмпатию к сотрудникам. Какие еще тренды в обучении топ-менеджеров проявились в 2024 году и продолжатся в 2025-м, разбиралась корреспондент Business Guide Леся Гордиенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из популярных в 2024 году направлений для обучения стала программа коммуникации в кросс-функциональных подразделениях, в рамках которой тренируются навыки решения сложных коммуникационных проблем

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Одним из популярных в 2024 году направлений для обучения стала программа коммуникации в кросс-функциональных подразделениях, в рамках которой тренируются навыки решения сложных коммуникационных проблем

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наладить коммуникацию

По данным Дениса Конанчука, директора департамента корпоративного обучения Школы управления «Сколково», для расширения бизнес-кругозора и установления дружеских контактов с руководителями из других компаний топ-менеджеры традиционно выбирают программы международного стандарта: Executive MBA или Advanced Management Program. Особенно востребованы программы, которые помогают развивать способности к долгосрочному прогнозированию и внедрению инноваций. По результатам исследования «Сколково», более 70% опрошенных руководителей отметили необходимость обучения управлению в условиях постоянных изменений, говорит Марина Починок, PHR, MBA, профессор бизнес-школ «Сколково».

«В 2025 году важно выбирать программы, отвечающие актуальным вызовам. Для руководителей, уже прошедших Executive MBA, актуально либо индивидуальное обучение под задачи, либо программы уровня DBA, фокусирующиеся на концептуализации собственного опыта»,— рассказал Ярослав Павлов, ректор бизнес-школы ИМИСП.

Одним из популярных в 2024 году направлений для обучения стала программа коммуникации в кросс-функциональных подразделениях, в рамках которой тренируются навыки решения сложных коммуникационных проблем. «По крайней мере, к нам представители бизнеса чаще всего обращались с просьбой о проведении именно таких тренингов»,— указывает Илья Глазырин, собственник тренинговой компании «Тренинг-Менеджер Евразия», преподаватель курса по переговорам на программе MBA РАНХиГС.

Личностный потенциал вышел в топ

Программы развития лидерства для топ-менеджеров также пользуются спросом, однако некоторые эксперты отмечают их низкую эффективность. «Средства затрачиваются, а результат не соответствует ожиданию. Проблема в том, что по сложившейся традиции проблему лидерства решают на уровне знаний: рассказывают об известных теориях лидерства, их эволюции, достоинствах и недостатках различных стилей лидерства. Сейчас такой подход не дает нужного эффекта»,— поделилась мнением Елена Завьялова, завкафедрой организационного поведения и управления персоналом ВШМ СПбГУ.

По ее словам, работают программы, которые позволяют человеку осознать особенности своего потенциала, развить его и применить в условиях реального времени. Отдельно можно упомянуть проблему лидерства в цифровой среде. Ее можно разделить на два направления: развитие личных лидерских навыков за счет использования возможностей цифровых технологий и организацию развивающей цифровой среды в компании.

При этом, по словам госпожи Завьяловой, от топ-менеджеров сегодня требуются три «мягких» навыка: способность конструктивно преодолевать стресс, поддерживать развитие сотрудников и быть нацеленным на бизнес-результаты. А самый популярный навык среди софт скиллс — способность вдохновлять и вести людей вперед в любой ситуации, уверен господин Конанчук. «Мы также наблюдаем растущий запрос на управленческое мышление — это даже не софт, а селф скилл. Многие руководители столкнулись с задачами, которые раньше не решали. Более того, они не описаны в кейсах и учебниках — ответы приходится изобретать самому. Запрос на мышление звучит так: как мне научиться системно и гарантированно разрабатывать нестандартные и новые решения для бизнеса?»— пояснил собеседник BG.

До 2023 года руководители компаний опирались на гибкость, нацеленность на результат, планирование и определение приоритетов, управление изменениями. Сейчас все это стало базовыми «гигиеническими навыками», а вот умение работать в команде и удерживать таланты — главный запрос в 2024 году, говорит Алла Станиславская, начальник отдела обучения и развития компании «Главстрой Санкт-Петербург. Этот тренд, вероятно, продолжится и в 2025-м.

При этом недостаточно быть просто хорошим стратегом или менеджером — важно быть «человековедом». Результат зависит от совокупных компетенций и мотивации команды, поэтому руководители должны уметь развивать сотрудников и вдохновлять их, в том числе — создавать культуру доверия и созидания, резюмирует госпожа Починок.

Заместить хард скиллс

Набор необходимых хард скиллс зависит от сферы. Например, в компании Calltouch, которая работает в области омникального маркетинга, считают, что самые востребованные «жесткие» навыки топ-менеджеров — это умение работать с аналитикой данных, управлять цифровой трансформацией, разбираться в финансах и юридических аспектах работы, а также понимать ИИ-решения. «Все эти компетенции помогают принимать стратегически верные решения и развивать бизнес»,— подчеркивает Марина Михайлова, руководитель HR-направления Calltouch.

В сфере девелопмента, напротив, делают ставку на проектный менеджмент, цифровые навыки, оргпроектирование. По словам госпожи Станиславской, застройщикам важно уметь быстро менять бизнес-процессы, чтобы оставаться в строю даже в непредвиденных условиях рынка.

По результатам исследования Школы управления «Сколково», общие актуальные хард скиллс 2024 года — это способность устранять потери в процессах и ресурсах, управление на основе данных и ИИ, развитие бренда компании, управление изменениями. «Эти бизнес-навыки нужны, чтобы поддержать рост, делать его устойчивым и прибыльным, а также повышать гибкость организации и быть готовыми к новым вызовам»,— говорит господин Конанчук.

При этом сейчас вместо хард скиллс большинство топ-менеджеров делают ставки на метанавыки: гибкое и критическое мышление, осознанность, эмпатию. Среди ключевых «жестких» навыков остаются в топе финансы, управление людьми и операционная эффективность.

Умение управлять конфликтом в разных ситуациях — еще один важный навык для руководителя. Во время трудной экономической ситуации часто происходит конфликт интересов внутри и вне компании, считает господин Глазырин, поэтому способность решать конфликты станет базовой компетенцией для руководителя в ближайшие 5–10 лет.

Также важно помнить о принципах ESG, которые построены на ответственности перед будущим, фокусе на долгосрочных результатах и рациональности. По словам господина Павлова, разобраться в этих принципах, чтобы разработать стратегию, помогают классические программы EMBA и наблюдение за передовыми практиками.