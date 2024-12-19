Бизнес не ждет дешевых кредитов

Объем корпоративного кредитования в Петербурге за три квартала вырос на 50,6%, до 5,4 трлн рублей, и до конца года сохранится рост, считают эксперты. Но в 2025 году тенденция может замедлиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По динамике выдач корпоративных кредитов Санкт-Петербург заметно обогнал Россию в целом, где прирост за январь — сентябрь составил «лишь» 22,3% год к году (до 64 трлн рублей)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По динамике выдач корпоративных кредитов Санкт-Петербург заметно обогнал Россию в целом, где прирост за январь — сентябрь составил «лишь» 22,3% год к году (до 64 трлн рублей)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе — сентябре 2024 года объем корпоративного кредитования в Петербурге, по данным ЦБ РФ, вырос по сравнению с тем же периодом 2023 года на 50,6%, до 5,4 трлн рублей. По динамике выдач корпоративных кредитов Санкт-Петербург заметно обогнал Россию в целом, где прирост за январь — сентябрь составил «лишь» 22,3% год к году (до 64 трлн рублей), отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Драйверами роста в Петербурге стали транспорт и связь, где объем выдач вырос почти в 3,5 раза, до 1,3 трлн рублей. Быстрый рост выдач также наблюдался в сегментах операций с недвижимостью (+69,7%) и обрабатывающих производствах (+47,7%).

Задолженность по кредитам бизнесу и индивидуальным предпринимателям (кредитный портфель) с начала 2024 года выросла на 8,2% и составила на 1 октября 2024 года 5,968 трлн рублей, за год (с 1 октября 2023 года) рост составил почти 19%. Наибольшая задолженность в Петербурге на 1 октября 2024 года была в сегменте торговли (1,5 трлн рублей, 25,8% от всего корпоративного портфеля), наибольшие годовые темпы прироста задолженности в регионе были у компаний из сферы добычи полезных ископаемых, некоторое снижение наблюдалось в области производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

Высокий спрос

Рост кредитования сформирован значительным спросом на финансовые ресурсы со стороны компаний региона, считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Олег Моргунов. При этом качество портфеля, по его словам, пока не вызывает опасений, несмотря на рост ставок, кредитные риски остаются устойчиво низкими. По данным ЦБ РФ, просроченная задолженность по кредитам бизнесу в Петербурге при росте портфеля снизилась и составила на 1 октября 129,63 млрд рублей (140,5 млрд на начало 2024 года и 133,193 млрд на 1 октября 2023 года).

Господин Додонов в числе основных причин роста называет желание компаний завершить проекты по импортозамещению, начатые в предыдущие годы, а также необходимость продолжать инвестиции в новые «антисанкционные» проекты и в дальнейшую реструктуризацию бизнеса. Компаниям также приходится рефинансировать задолженность, сформированную в предыдущие годы. Увеличивается и потребность в оборотных средствах в связи с удорожанием логистики, ростом зарплат, добавляет эксперт.

«Надо отметить, что благодаря все еще высокому уровню корпоративных прибылей компании могут обслуживать свои долги даже при текущих высоких процентных ставках, так что влияние ужесточения монетарной политики ЦБ РФ пока не является большим препятствием для роста корпоративного кредитования»,— подчеркивает господин Додонов.

Меньшая чувствительность корпоративного кредита к росту процентных ставок связана с сохранением высоких финансовых результатов и накопленными за несколько лет высокими прибылями компаний, возросшими ценовыми ожиданиями бизнеса, а также с влиянием на данный сегмент автономных от денежно-кредитной политики (ДКП) факторов, комментируют в Северо-Западном ГУ Банка России. Среди этих факторов — государственные льготные программы, проектное финансирование, кредитование бюджетополучателей и необходимость завершить уже начатые инвестиционные проекты.

Директор департамента риск-менеджмента «Свой банк» Ольга Горюкова отмечает, что компаниям необходимо завершать контракты в установленные сроки, поэтому, учитывая рост стоимости работ, они могут активнее обращаться в банки. Растут выдачи в секторе «высокомаржинальных бизнесов»: микрофинансовая и коллекторская деятельность.

По словам Александра Киселева, директора корпоративного блока департамента корпоративного бизнеса ББР-банка, высокий спрос на кредитование также связан с логистическим риском, который предприятия пытаются снизить, максимально наполнив склады. Оборачиваемость товарных запасов на предприятиях сокращается, они формируют резервы. «Цены на товары и услуги по контрактам могли фиксироваться, соответственно, предприятия несут убытки. Кроме того, все инвестиционные проекты, конечно, не были рассчитаны на такую ставку, поэтому они неизбежно лонгируются и реструктурируются»,— добавляет банкир.

Значительный рост объемов кредитования связан в первую очередь с инфляцией и ухудшением финансового положения большинства компаний в самых разных отраслях промышленности, считает управляющий филиалом Фора-банка в Петербурге Алина Бажулина. Скорее всего, эта тенденция в ближайшее время не изменится: бизнесу нужны деньги на покрытие расходов из-за сокращения авансирования и удлинившихся временных отрезков между оплатой поставщикам и получению выручки, поясняет она.

Растущий портфель

О росте показателей кредитования сообщают все опрошенные банки. Корпоративный портфель Сбербанка по кредитованию промышленных предприятий в Санкт-Петербурге вырос за год на 37% и на 1 ноября 2024 года составил 203 млрд рублей, сообщили в банке. Основной прирост сложился в металлургической, горнодобывающей и химической промышленности. Около 51% выдач в регионе пришлись на кредиты до одного года, доля среднесрочных кредитов (от года до пяти лет) составила 33%, долгосрочных (более пяти лет) — 16%.

Рост портфеля ББР-банка в Петербурге за год составил 30%. «Увеличивается количество клиентов из-за вводимых санкций. Госзаказ, торговля и логистика темпы набирают, производство и строительство снижают»,— комментирует господин Киселев.

В Росдорбанке рост портфеля умеренный: 12% на 1 ноября 2024 года. Наиболее востребованы кредиты на пополнение оборотных средств, кредитные линии, а также факторинг, который позволяет компаниям избежать кассовых разрывов, получая оплату за продукцию сразу после поставки. Этот рынок в РФ, по оценкам банка, до конца 2025 года будет расти на 20–25%.

Показатели «Своего банка» на конец ноября также демонстрируют позитивный тренд: рост выдач кредитов и самого портфеля в 2,5 раза, увеличение количество заемщиков на 79,3%, высокий темп по погашению выданных кредитов и траншей кредитных линий.

Влияние ключевой ставки сказалось на стоимости заемных средств. Если в начале года ставки находились в диапазоне 15–18,5%, то к настоящему моменту они выросли до 25%, отмечает Зоя Дильдина, управляющий петербургским филиалом Росдорбанка. Это стало вызовом для компаний, особенно для тех, кто ранее оформлял кредиты на долгосрочные инвестиционные цели. Увеличение процентной нагрузки привело к удлинению сроков окупаемости проектов и снижению рентабельности.

Среди направлений, которые продолжают демонстрировать активность госпожа Дильдина в первую очередь выделяет компании строительной отрасли, в частности, работающие с госзаказчиками. Востребованность в предоставлении гарантий, по ее словам, остается высокой, несмотря на то, что и в системе госзаказа сейчас не все гладко: удлиняются цепочки поставок, меняется сметная стоимость и снижается маржинальность проектов.

Этим же объясняется тот факт, что ряд инвестиционных проектов был временно заморожен, поскольку компании предпочитают диверсифицировать риски, отказываясь от заключения новых контрактов. Свободные средства они все чаще размещают в депозиты. Меняется структура расчетов в бизнесе: все больше компаний предпочитают выполнять заказы на условиях предоплаты, что свидетельствует о повышенной осторожности, а также позволяет бизнесу работать без привлечения допфинансирования.

Ожидаемое замедление

На фоне ужесточения ДКП конец года будет не столь активным, считает господин Моргунов. Тем не менее совокупный объем выдач в Петербурге может превысить 7 трлн рублей.

«По итогам 2024 года объем корпоративного кредитования в Петербурге может превысить текущие ожидания, но в начале 2025 года тенденция роста, вероятно, замедлится. Повышенные инфляционные ожидания остаются основным сдерживающим фактором для смягчения ДКП. Если ситуация изменится, и в середине 2025 года мы увидим снижение ключевой ставки, то станет возможным и постепенный рост корпоративного кредитования»,— рассуждает госпожа Дильдина.

Господин Додонов прогнозирует прирост портфеля юрлиц российских банков на уровне 20% по итогам 2024 года, а в следующем году ожидает снижения динамики до 10–11%. Причинами этого станут ужесточение регулирования банковского сектора, а также ожидаемое замедление темпов роста российской экономики в следующем году, что, вероятно, приведет к снижению корпоративных прибылей: компаниям станет труднее обслуживать кредиты по высоким ставкам.

Госпожа Бажулина, напротив, полагает, что в 2025 году тенденция на рост кредитования, скорее всего, сохранится. «Но насколько оправданно это увеличение в среднесрочной перспективе — большой вопрос. Слишком серьезные перегрузки испытывает бизнес. Сами банки сейчас замедляют кредитование, неохотно берут новых клиентов, не стремятся увеличивать кредитный портфель. Акцент смещается в сторону рефинансирования текущих задолженностей, чтобы не допускать просрочек»,— указывает она.

Виктория Алейникова