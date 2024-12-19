Лояльная среда

За последнее время офисы стали важным инструментом привлечения и удержания специалистов. В кадровый кризис в организации рабочих пространств внимание уделяется каждой детали: от цвета стен и освещения до локации и наличия в офисах «умных» систем и парковых зон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ключевым инструментом в выработке нового подхода к управлению офисом в целом является человекоцентричный формат Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Участие сотрудников в разработке идей для создания необычного дизайна офиса помогает создать пространство, которое реально отвечает потребностям коллектива, повышает удовлетворенность сотрудников и укрепляет их приверженность компании Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 Ключевым инструментом в выработке нового подхода к управлению офисом в целом является человекоцентричный формат Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Участие сотрудников в разработке идей для создания необычного дизайна офиса помогает создать пространство, которое реально отвечает потребностям коллектива, повышает удовлетворенность сотрудников и укрепляет их приверженность компании Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В вопросах сохранения трудового коллектива современные компании применяют комплексный подход, сочетающий материальные и нематериальные стимулы. HR-директор Level Group Валентина Романова отмечает, что материальная мотивация включает ежегодные премии, напрямую связанные с достижением стратегических целей бизнеса, а также проектные бонусы за успешное выполнение ключевых этапов долгосрочных проектов.

Нематериальная мотивация основывается на вовлеченности сотрудников и определяется множеством факторов: ясностью стратегии компании, карьерными перспективами, корпоративной культурой, заботой о сотрудниках и возможностями для профессионального роста.

Важнее денег

Карина Борисенок, стратегический директор и управляющий партнер брендингового агентства Opencore, основатель брендингового сообщества We Branding, подчеркивает: «Фокус исключительно на одной лишь материальной составляющей (например, на постоянно "разбухающих" социальных пакетах и корпоративных обучениях) — это буквально путь в никуда. Как показывает практика, в 99% случаев может найтись работодатель, готовый "выкатить" контроффер — к примеру, предложить зарплату чуть больше, чем вы. И что остается делать в таком случае? В 2024 году компании понимают: помимо конкурентной рыночной зарплаты, необходимо вкладываться в сильный HR-бренд и корпоративную культуру».

Вадим Чермошенцев, основатель компании PayPeople, относит к нематериальным способам поощрения сотрудников еще и атмосферу в коллективе, где ценятся успехи каждого, а руководители готовы выслушать идеи и поддержать инициативу, а также создание смысла в работе. «Люди остаются в компаниях, если чувствуют, что их труд важен и приносит пользу, будь то внутри организации или для общества в целом»,— уточняет эксперт.

Виталина Левашова, основатель и директор «Высшей медицинской школы», кадрового агентства «Уникум», председатель комитета по медицинскому образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, обращает внимание, что сегодня речь идет об удержании практически всех сотрудников, не только самых ценных. В конкурентной среде высококвалифицированных специалистов с достойным уровнем дохода на первый план выходят дополнительные ценности, которые предлагает компания, добавляет Максим Веремеюк, учредитель и директор архитектурной мастерской Majsterni. «Это может включать в себя философию компании, внутреннюю атмосферу и, безусловно, оформление офиса»,— указывает он.

С таким подходом соглашается Елена Куприянова, директор по продажам b2b-направления интерьерной компании Mr.Doors, полагающая, что в эру острого кадрового дефицита формирование привлекательной рабочей экосистемы становится ключевым фактором конкурентоспособности бизнеса.

Внешние факторы

Нелли Алейникова, директор департамента корпоративных услуг и продаж компании Maris, делится наблюдениями, что для многих компаний еще до состояния самого офисного помещения намного больше ценится его локация — желательно не более 10 минут пешком от станции метро в центральной локации города. «По опыту этого года компании стараются "вытащить" сотрудников с удаленки благодаря переезду ближе к станции метро»,— уточняет эксперт.

Внутреннее содержание

Заинтересованные в притоке кадров и удержании действующих сотрудников работодатели (особенно это заметно в IT-сфере) используют самые разные способы, обозначает тренды рынка труда главный архитектор, партнер Offcon Федор Ращевский. «Первый способ, и опять здесь лидируют IT-компании, привносить в офисные пространства все то, что сотрудники могут делать внутри офиса, а не за его пределами: от игровых, косметических салонов, массажей и спорта до корпоративных прачечных, лекториев, баров, кафе и даже парков»,— перечисляет эксперт и приводит в качестве примеров офисы компаний Joom, «Актион», «Яндекс» в Петербурге и Москве, а также строящийся офис Т-Банка в Санкт-Петербурге. Привлекательные офисы, настолько красивые, комфортные и удобные, что их фотографиями хочется делиться в любой социальной сети, что очень важно для зумеров, заключает господин Ращевский..

Елена Малиновская, директор по аренде «Сколково Парк», тоже уверена, что бесплатным кофе и печеньем в офисе уже давно никого не удивишь. Сегодня сотрудникам-зумерам, чья доля на рынке растет с каждым годом, требуется чуть больше, чем просто хорошее рабочее место, переговорная, столовая или даже спортзал в офисе. «Современный бизнес-центр должен отвечать критериям высоких экологических стандартов: наличие вентиляции с системой очистки и обеззараживания воздуха или открытые планировки с панорамным остеклением, которые повышают уровень естественного света в офисе. Доказано, что парковая территория для прогулок как возможность переключаться и делать передышки напрямую влияет на ментальное здоровье работников»,— говорит госпожа Малиновская.

Работник — тоже человек

Ключевым инструментом в выработке нового подхода к управлению офисом в целом является человекоцентричный формат, приходят к выводу специалисты. Госпожа Куприянова добавляет, что, комплектуя офисные помещения эргономичной мебелью, работодатели обустраивают комфортные пространства под людей с разными привычками и темпераментом. «Офисы теперь — это еще и пространства для коллективного поиска новых идей, поддержания командного духа, развития корпоративной культуры, укрепления социальных связей. Даже в условиях оптимизации бюджетов остаются востребованными необычные инсталляции, стильные расцветки мебели, креативные формы»,— заверяет Елена Куприянова.

По наблюдениям дизайнеров G5 Architects, к проектированию и разработке дизайн-проекта офисов компании стали чаще привлекать линейных сотрудников. Участие сотрудников в разработке идей для создания необычного дизайна офиса помогает создать пространство, которое реально отвечает потребностям коллектива, повышает удовлетворенность сотрудников и укрепляет их приверженность компании.

«Умный» офис

Другим важным аспектом комфортного офиса является внедрение технологий, упрощающих и ускоряющих рабочие процессы, обращает внимание Екатерина Каштанова, доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления. Это комфортабельные коммуникационные системы, системы «умного» управления освещением и микроклиматом, а также интеграция цифровых инструментов для корпоративного взаимодействия и обмена информацией.

Внедрение «умных» технологий, таких как онлайн-системы для бронирования рабочих мест или переговорных, стало нормой, констатирует Анастасия Курникова, HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner.

Генеральный директор компаний «Интелвижен» и «Цифровое здание», участник «Сколково» Виталий Федоров поясняет, что цифровая платформа управления в офисном здании позволяет автоматически управлять системой контроля доступа, создавать заявки или выписывать пропуски, а с помощью интеллектуальной системы видеонаблюдения, распознавать номера автотранспорта, тем самым исключая человеческий фактор и разгружая пропускную систему. «IoT-датчики автоматически собирают данные об окружающей среде внутри и снаружи здания, задавая необходимые параметры температуры, влажность, уровень освещенности, занятость помещений и даже качество воздуха. Корпоративное мобильное приложение позволяет управлять всеми доступными системами и оборудованием со своего смартфона»,— описывает современные технические возможности господин Федоров.

Борьба за место

Директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Регина Волошенко подтверждает, что спрос ориентирован сегодня на офисы с новыми инженерными системами и современным дизайном. «При этом нет однозначного решения, какой тип планировки в тренде — open space или кабинетная система. И тот, и другой формат пользуются спросом и зависят от типа компании. В текущей ситуации острого дефицита офисов на рынке компании вынуждены арендовать те офисы, которые есть в наличии с последующей адаптацией под собственные нужды. Времени на поиск офиса мечты, который будет устраивать по всем параметрам, сейчас нет, срок экспозиции ликвидных офисных блоков — несколько дней»,— предупреждает консультант.

Роман Карташев, руководитель «Рокфон» (бизнес-подразделение «Роквул»), дополняет, что, помимо нового строительства под офисные пространства, сейчас зачастую задействуют нестандартные и не предназначенные изначально под эти нужды помещения: например, старые производственные цеха, депо. «Помещения, как правило, сдаются в формате shell and core, то есть без отделки, чтобы работодатель мог оформить офисное пространство максимально под свои нужды и создать комфортное рабочее место для сотрудников»,— заметил господин Карташев.

Генеральный директор сети коворкингов «Практик» и OFIX Владимир Дорофеев прогнозирует, что кадровый дефицит даст толчок к развитию сегмента сервисных офисов: «В 2024 году мы наблюдаем, как компании, ранее арендовавшие большие офисы (к примеру, на 500 кв. м) в классических бизнес-центрах, массово осознают, что из-за кадрового кризиса и гибридного формата работы им невыгодно тратить деньги на аренду лишних квадратных метров. Именно от таких компаний нам поступают самые частые запросы на переезд в сервисный офис, в котором есть возможность гибко увеличивать или сокращать число арендуемых рабочих мест».

Александра Тен