Wildberries расширится в «Авионе»

Из-за расширения штата после слияния с группой Russ Wildberries готовится закрыть сделку по аренде дополнительных 6,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Авион» у станции метро «Аэропорт». Снять офис для новой единой штаб-квартиры объединенной компании пока не удалось из-за ограниченного предложения на рынке крупных офисных блоков. Площади в «Авионе» будут обходиться в 154 млн руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Wildberries может вскоре закрыть сделку по аренде дополнительных 6,7 тыс. кв. м в бизнес-центре «Авион» на Ленинградском проспекте у станции метро «Аэропорт». Об этом “Ъ” сообщили три консультанта на рынке недвижимости. В Wildberries от комментариев отказались. В «Авионе» “Ъ” не ответили. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова считает, что стоимость аренды 6,7 тыс. кв. м в этом объекте — 154 млн руб. в год.

Wildberries — один из крупнейших российских маркетплейсов. Основным собственником компании изначально выступала Татьяна Ким. В 2023 году выручка ООО «Вайлдберриз», ключевого юрлица платформы, составила 538,7 млрд руб., прибавив 69,9% год к году. Чистая прибыль выросла на 87%, до 18,9 млрд руб. В июне стало известно об объединении Wildberries с крупным оператором наружной рекламы, группой Russ. Осенью этот процесс завершился.

Сейчас Wildberries арендует суммарно около 18 тыс. кв. м офисных площадей. Они расположены в бизнес-центрах «Искра-Парк», «Белые сады», «Романов двор», «ДМ Тауэр», и 3,8 тыс. кв. м в «Авионе», снятые в феврале, говорит госпожа Белова. В августе гендиректор совместного предприятия Wildberries и Russ ООО РВБ Роберт Мирзоян говорил в интервью РБК, что группа рассматривает возможность аренды совместного офиса. Речь шла примерно о 30 тыс. кв. м. Собеседники «Ведомостей» не исключали, что речь пойдет о приобретении строящегося объекта на территории делового района «Москва-Сити».

Пока подходящие для объединенной штаб-квартиры площади не найдены, говорит собеседник “Ъ” на рынке. Но из-за расширения штата после слияния с Russ потребность в дополнительных помещениях, по словам директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусова, возникла уже сейчас. Руководитель офисного департамента компании Invest7 Ксения Харкевич считает, что на новых площадях в «Авионе» расположатся несколько департаментов компании. Локация находится недалеко от других офисов компании, замечает она.

Согласно IBC Real Estate, в Ленинградском деловом районе сейчас пустуют 6,1% площадей, это на 0,7 процентного пункта меньше, чем в январе. Господин Кусов замечает, что «Авион» — бизнес-центр класса «B». Вакантных площадей класса «A» у станции метро «Аэропорт», по его словам, сейчас нет. Ранее в Nikoliers замечали, что офисный рынок Москвы в целом характеризуется дефицитом крупных офисных блоков, площадью более 5 тыс. кв. м.

Согласно NF Group, чистое поглощение (разница между объемом занятых и освобожденных площадей) в Москве в этом году превысит 1 млн кв. м, увеличившись в три раза относительно прошлого года — 350 тыс. кв. м. На ритейлеров и IT-компании, по оценкам CORE.XP, приходится 26% от объема сделок. Их доля остается значительной в том числе за счет активного развития онлайн-торговли, считает госпожа Харкевич.

София Мешкова