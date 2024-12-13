Стреляют, как могут

Количество магазинов пиротехники в российских городах-миллионниках с начала 2024 года сократилось в среднем на 22%, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Такая динамика обусловлена трудностями, с которыми столкнулся сегмент. Вначале на него повлияла пандемия, затем — геополитический конфликт, из-за которого во многих регионах страны существует запрет на использование пиротехнических изделий. Несмотря на это, с приближением новогодних праздников спрос на них вырос на 11% год к году, а средний чек — на 12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На начало декабря 2024 года в России работает 3,71 тыс. магазинов по продаже пиротехники, подсчитали в «Яндекс Картах» по запросу «Ъ». При этом аналитики сервиса обращают внимание, что количество таких магазинов существенно сократилось год к году во всех городах-миллионниках, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Омска. Так, например, в Воронеже с начала текущего года их число снизилось на 40% год к году, в Новосибирске — на 33%, в Казани и Волгограде — на 30%.

Такое сокращение — следствие некоторых негативных моментов, с которыми столкнулась отрасль. Во-первых, пандемия привела к закрытию заметной части магазинов, поясняет президент Московской пиротехнической ассоциации Владимир Жихарев. Во-вторых, по его словам, сейчас из-за сложной ситуации во многих городах страны из-за российско-украинского военного конфликта введены повышенные меры безопасности, запрещающие фейерверки, салюты и прочую пиротехнику. Это привело к сокращению спроса на такую продукцию, отмечает он.

Однако с приближением новогодних каникул потребители стараются закупиться такой продукцией. По данным сервиса «Чек Индекс», с 1 по 10 декабря 2024 года спрос на пиротехнические изделия в России вырос на 11% год к году, в Москве этот показатель увеличился на 7% год к году. Вместе с этим растет и стоимость продукции.

Средний чек пиротехнических товаров по всей России за первые десять дней декабря текущего года увеличился на 12% год к году, в среднем до 1,37 тыс. руб., в Москве рост оказался на уровне 11%, до 1,67 тыс. руб., подсчитали в «Чек Индексе».

Стоимость фейерверков, салютов и петард в основном зависит от импортной составляющей, складывающейся из валютного курса, говорят в «Чек Индексе».

На стоимость таких товаров повлияла и повышенная цена на доставку, отмечает Владимир Жихарев. Ранее пиротехнические товары привозили из Европы, теперь это крайне трудно из-за сложившейся геополитической ситуации, поясняет эксперт. По его подсчетам, сейчас около 90% пиротехники доставляют в страну из Китая, остальная продукция производится в России, в основном это бенгальские огни, хлопушки, наземные фейерверки и салюты.

Между тем у продавцов пиротехники могут возникнуть дополнительные проблемы.

Депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму законопроект, ограничивающий продажу салютов и петард на маркетплейсах и других сайтах, которые доставляют товар курьером.

Так, согласно новому законопроекту, приобрести пиротехнику можно только в физических магазинах.

Офлайн-магазины пиротехнических изделий всегда находятся под контролем, в них обязательно соблюдение мер пожарной безопасности, отмечает Владимир Жихарев. В то время как онлайн-торговля такой продукцией никак не контролируется государством, заявлял ранее журналистам глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, такая продукция опасна при неправильном использовании, поэтому не должна быть в свободном доступе у несовершеннолетних граждан. В то же время в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов часто скапливаются пиротехнические изделия, что противоречит правилам. Стоит также учитывать, что ПВЗ чаще всего располагаются в жилых домах, что может привести к серьезным последствиям, добавляет господин Жихарев. Опрошенные «Ъ» маркетплейсы отказались комментировать инициативу депутатов.

София Мешкова