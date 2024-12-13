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Коммерсантъ FM
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Беспилотный трамвай загрузят в срок

В Москве его движение с пассажирами может начаться к концу 2025 года

Беспилотный трамвай в Москве в полностью автономном режиме с пассажирами начнет курсировать к концу 2025 года, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. В ходе испытаний эта техника уже прошла 2,4 тыс. км с пассажирами, причем без инцидентов. В июле 2024 года правительство РФ установило трехлетний экспериментальный правовой режим для беспилотных трамваев в Москве и Санкт-Петербурге: они должны преодолеть путь в 3 тыс. км без аварий, прежде чем полностью перейти на дистанционное управление.

Беспилотный трамвай «Львенок»

Беспилотный трамвай «Львенок»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Беспилотный трамвай «Львенок»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О возможном переходе беспилотных трамваев полностью в автономный режим Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. «Испытания уже идут: трамвай проехал больше 2,4 тыс. км с пассажирами и без»,— сообщил градоначальник. В мэрии ожидают, что к концу 2025 года транспорт станет курсировать с пассажирами полностью автономно.

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года для беспилотных трамваев в Москве и Санкт-Петербурге в июле 2024 года установил своим постановлением премьер Михаил Мишустин. До сих пор на российских дорогах испытывались только беспилотные автомобили. В частности, сейчас действуют «автомобильные» ЭПР (в том числе для проезда беспилотных грузовиков) на трассе М-11.

Беспилотный трамвай в Москве тестировали сначала в депо. Затем вагон на базе модели «Львенок» стал курсировать между Строгино и Щукино без пассажиров.

В столичном департаменте транспорта сообщали, что с пассажирами трамвай начал курсировать c сентября 2024 года и на тот момент софт умел дублировать 90% действий водителя.

При этом программное обеспечение трамвая должно быть способно автоматически выключаться при внештатных ситуациях и передавать управление водителю. Отметим, беспилотный трамвай на столичной улице можно опознать по специальному знаку «Автономное управление» (треугольной формы). Каждый состав в мэрии обещали застраховать на 10 млн руб. в случае ущерба при ДТП.

По условиям «трамвайного» ЭПР техника должна пройти 3 тыс. км (150 часов эксплуатации) с инженером-испытателем в кабине. Это нужно для безопасности, пояснял заместитель главы Минэкономики Максим Колесников. Затем при отсутствии аварий организаторам разрешат перейти на дистанционное управление без человека в кабине. Господин Собянин уточнил 13 декабря, что в ходе эксперимента столичный беспилотный трамвай ни разу не нарушил правила дорожного движения.

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Глава Союза пассажиров, член общественного совета Минтранса России Кирилл Янков считает, что внедрение беспилотных технологий в общественном транспорте было бы логичнее начать с метрополитена. «В метро транспорт может быть изолирован, если оборудовать станции специальными дверьми, поэтому сделать его беспилотным проще», — рассуждает господин Янков. При этом он не верит, что в конце 2025 года трамваи в Москве станут полностью беспилотными: «Человек в случае инцидента может помочь эвакуировать людей — искусственный интеллект же такого не сделает».

Сейчас в Москве курсируют 35 трамвайных маршрутов по примерно 420 км путей. Ежедневно пассажиры совершают около 700 тыс. поездок, сообщили в городской мэрии. Ранее там говорили, что к 2027 году 80% городских трамваев будут оборудованы автоматической системой управления.

Александр Воронов

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