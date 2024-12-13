В Музее андеграунда презентовали парфюм «Дух андеграунда»

Презентация фирменного парфюма «Дух андеграунда» прошла в Музее андеграунда в Екатеринбурге. Автором аромата стала парфюмер Инга Рожина (бренд INGI). Упаковку разработал художник Александр Баженов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация фирменного парфюма «Дух андеграунда» в Музее андеграунда Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Создательница аромата «Дух андеграунда» Инга Рожина Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 2 Презентация фирменного парфюма «Дух андеграунда» в Музее андеграунда Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Создательница аромата «Дух андеграунда» Инга Рожина Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Госпожа Рожина рассказала, что предложение о создании парфюма для Музея андеграунда она получила около полугода назад. «Что такое дух андеграунда? Это искреннее творчество и внутренняя свобода. И у меня стояла задача выразить это через парфюм»,— рассказала она.

В составе «Духа андеграунда» — манго, хвоя, перец и другие ингредиенты. «В его составе сочетаются как узнаваемые, так и непривычные ноты, отражающие суть андеграунда. В парфюме чувствуются оттенки пыльного подвала, дыма табака, кожи, металла и красок, а также паучьи лапки, вино и водка»,— говорится в описании аромата.

Николай Яблонский