В Музее андеграунда презентовали парфюм «Дух андеграунда»
Презентация фирменного парфюма «Дух андеграунда» прошла в Музее андеграунда в Екатеринбурге. Автором аромата стала парфюмер Инга Рожина (бренд INGI). Упаковку разработал художник Александр Баженов.
Госпожа Рожина рассказала, что предложение о создании парфюма для Музея андеграунда она получила около полугода назад. «Что такое дух андеграунда? Это искреннее творчество и внутренняя свобода. И у меня стояла задача выразить это через парфюм»,— рассказала она.
В составе «Духа андеграунда» — манго, хвоя, перец и другие ингредиенты. «В его составе сочетаются как узнаваемые, так и непривычные ноты, отражающие суть андеграунда. В парфюме чувствуются оттенки пыльного подвала, дыма табака, кожи, металла и красок, а также паучьи лапки, вино и водка»,— говорится в описании аромата.