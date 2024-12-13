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В Музее андеграунда презентовали парфюм «Дух андеграунда»

Презентация фирменного парфюма «Дух андеграунда» прошла в Музее андеграунда в Екатеринбурге. Автором аромата стала парфюмер Инга Рожина (бренд INGI). Упаковку разработал художник Александр Баженов.

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Презентация фирменного парфюма «Дух андеграунда» в Музее андеграунда

Презентация фирменного парфюма «Дух андеграунда» в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Создательница аромата «Дух андеграунда» Инга Рожина

Создательница аромата «Дух андеграунда» Инга Рожина

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

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Презентация фирменного парфюма «Дух андеграунда» в Музее андеграунда

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Создательница аромата «Дух андеграунда» Инга Рожина

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Госпожа Рожина рассказала, что предложение о создании парфюма для Музея андеграунда она получила около полугода назад. «Что такое дух андеграунда? Это искреннее творчество и внутренняя свобода. И у меня стояла задача выразить это через парфюм»,— рассказала она.

В составе «Духа андеграунда» — манго, хвоя, перец и другие ингредиенты. «В его составе сочетаются как узнаваемые, так и непривычные ноты, отражающие суть андеграунда. В парфюме чувствуются оттенки пыльного подвала, дыма табака, кожи, металла и красок, а также паучьи лапки, вино и водка»,— говорится в описании аромата.

Николай Яблонский

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