«Несмотря на экономическую турбулентность, работа у адвокатов будет всегда»

Юридические компании чутко реагируют на структурные изменения российской экономики — не стала исключением и Московская коллегия адвокатов «Андреев, Каганский, Гузенко и Партнеры», открывшая в текущем году практику инвестиционного консалтинга, которую возглавил новый партнер Максим Каганский. В интервью «Ъ-Review» председатель совета коллегии Андрей Андреев также отмечает перестройку подхода клиентов к бюджетированию юридических услуг: компании стали более осторожными и чаще предпочитают пользоваться услугами внутренних правовых департаментов. Однако, по его словам, качественные юридические услуги по-прежнему остаются востребованными, в том числе в сферах антимонопольной практики, уголовного права и банкротства — в частности, в коллегии наблюдают рост клиентских запросов на реструктуризацию долгов, особенно среди застройщиков, из-за высокой ключевой ставки столкнувшихся с одним из самых сложных периодов за последнее десятилетие.

Другой сложившийся тренд — интеграция новых технологий и подходов в работу юристов — по словам господина Андреева, является неотъемлемой частью развития отрасли, но импровизация и креатив в процессах планирования и подготовки остаются ключевыми аспектами в судебных разбирательствах.