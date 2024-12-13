На Дону взыскали 22 млн рублей ипотечных долгов, продав квартиры заемщиков

В январе-сентябре 2024 года банки взыскали 22 млн руб. просроченных долгов по ипотеке жителей Ростовской области путем продажи заложенной недвижимости. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем возвращенных таким образом средств упал в регионе 6,5 раза — за девять месяцев 2023 года за счет продажи заложенных квартир в Ростовской области было выручено 145 млн руб., следует из аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За третий квартал текущего года кредиторы в Ростовской области выручили 6 млн руб., продав квартиры просрочивших платежи ипотечных заемщиков (против 65 млн руб. в третьем квартале 2023 года), за второй квартал - 6 млн руб. (против 62 млн руб. за второй квартал 2023 года), за первый квартал - 10 млн руб.

В целом по стране показатель погашения просроченной ипотечной задолженности путем реализации недвижимости заемщиков снизился в 4,5 раза — с 17 млрд руб. до 3,7 млрд руб. Наибольшая доля в структуре взысканных средств пришлась на Центральный федеральный округ — более 2 млрд руб. Чтобы вернуть кредитные средства, банки изымали квартиры и продавали их на торгах. Директор агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов назвал «маловероятной» возможность изменения ситуации в четвертом квартале года.

По мнению эксперта, причины падения продаж изъятой у должников недвижимости заключаются в низкой покупательской способности населения и высоких ценах на залоговое жилье. За 10 месяцев 2024 года портфель просроченной ипотеки в России вырос на 44%, в то время, как за тот же период прошлого года рост составил только 4%.

Дмитрий Ковалевский