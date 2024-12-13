ВВП Великобритании неожиданно снизился в октябре на 0,1%

Сегодня, 13 декабря, Национальное статистическое управление Великобритании (ONS) сообщило, что по итогам октября ВВП страны сократился на 0,1%. В сентябре ONS также зафиксировало снижение ВВП на 0,1%. Опрошенные Reuters аналитики ожидали в октябре рост ВВП на 0,1%

Экономисты ONS объясняют октябрьское замедление экономики снижением объемов производства в стране на 0,6%. Наиболее значительное сокращение зафиксировано в секторе промышленного производства и горнодобывающей индустрии, а также в строительстве. Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз уже выразила сожаление в связи с неожиданным снижением ВВП страны в октябре, однако заявила, что правительство «принимает меры, которые направлены на обеспечение долгосрочного экономического роста».

После публикации результатов октябрьского ВВП сегодня утром курс фунта стерлингов по отношению к доллару США снизился на 0,3%, до $1,2627.

Евгений Хвостик