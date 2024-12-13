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Коммерсантъ FM
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Кадыров сообщил о присвоении директору Росгвардии Золотову звания Героя России

Директор Росгвардии Виктор Золотов удостоен звания Героя России, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале, прикрепив фото с церемонии награждения. Господин Кадыров добавил, что высшей награды генерал армии удостоен, так как организовал отлаженную структуру территориальных органов федеральной службы. Указ президента России о награждении господина Золотова пока не опубликован.

Директор Росгвардии Виктор Золотов

Директор Росгвардии Виктор Золотов

Фото: пресс-служба президента РФ

Директор Росгвардии Виктор Золотов

Фото: пресс-служба президента РФ

«Свою деятельность в органах он начинал, защищая Верховного Главнокомандующего, а сегодня ему доверена безопасность и охрана всей страны. И я не знаю никого, кто так же заслужил бы это высокое звание»,— отметил глава Чечни. Он охарактеризовал Виктора Золотова как преданного стране патриота.

Господин Кадыров также подчеркнул, что часто находится с директором Росгвардии в рабочем контакте, поэтому актуальные вопросы решаются оперативно и продуктивно. «Не могу не отметить его хладнокровие и мужество в вопросах проведения спецоперации на Украине. Он лично посещает позиции наших подразделений на передовой, проверяет условия несения службы, оснащение, технику»,— написал глава республики

12 декабря, в День Конституции, президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Среди награждаемых были военкор Евгений Поддубный, композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, экс-главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и другие.

Подробнее о том, как прошла церемония,— в репортаже Андрея Колесникова «Ко всеобщей наградости».

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