Из свежей почты

Самир Оразбаев, 11 лет, поражение центральной нервной системы, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 209 763 руб.

Внимание! Цена лечения 240 763 руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 31 тыс. руб.

У сына в три месяца внезапно начались приступы с задержкой дыхания. Ему назначили лекарства, приступы стали реже, но не исчезли. Самир поздно начал сидеть, ползать и ходить, не понимал речь и не говорил, только устраивал истерики и махал руками. Лишь благодаря лечению в московском Институте медтехнологий (ИМТ) сын стал спокойнее, заговорил, полюбил смотреть мультики. Лечение нужно продолжить. Помогите его оплатить! Асият Оразбаева, Ханты-Мансийский АО

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Ребенку требуется продолжить лечение — нужно повысить концентрацию внимания, активизировать развитие памяти и речи, улучшить общее состояние».

Коля Власов, 14 лет, расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 169 950 руб.

Коля родился с расщелиной верхней губы и нёба. С месячного возраста его лечат в московском Центре челюстно-лицевой хирургии. Поначалу мы все оплачивали сами, а два года назад нам помог Русфонд. Огромное спасибо! Лечение дает результаты. Но до сих пор верхняя челюсть отстает в развитии, зубы растут скученно, прикус нарушен. Возникли проблемы и с нижней челюстью. Коле предстоит операция на обеих челюстях. Ее проведут по госквоте. Но к ней необходима ортодонтическая подготовка. Мы просим вашей помощи в оплате. Татьяна Власова, Московская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Коле требуется комплексное ортодонтическо-хирургическое лечение с использованием несъемных дуговых аппаратов на обеих челюстях».

Сережа Пургин, 5 лет, деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 272 505 руб.

Внимание! Цена лечения 549 505 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 225 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Сахалин» соберут 27 тыс. руб.

Сережу я взяла под опеку из дома ребенка в марте этого года. У мальчика была тяжелая судьба: мать бросила его в коляске за городом, отец умер. Родился Сережа со спинномозговой грыжей, косолапостью и вывихом бедер. Грыжу иссекли, но ослабли мышцы ног и таза. У малыша скакало давление, случалась тахикардия. В семье, в тепле и заботе, Сережа перестал болеть, ожил, ходит в детский сад для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Занимается с логопедом и психологом. Голова у Сережи светлая, он любознательный, любит петь и рисовать, старается все делать сам. Передвигается ползком или на тележке. Мечтает ходить, но для этого надо исправить сильно искривленные бедра и стопы, выпрямить колени. Прошу, помогите оплатить операцию! Татьяна Лебедева, Сахалинская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Сереже требуется реконструкция заднего и среднего отделов обеих стоп с фиксацией спицами и последующим их извлечением. Надеемся, это позволит поставить мальчика на ноги».

Софи Саркисян, 6 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 213 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 225 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 39 тыс. руб.

У дочки недавно обнаружили врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Мы были потрясены, ведь Софи росла подвижной, нагрузки переносила хорошо, ходила в садик, занималась в студии танца. Этой осенью в Омск приезжали кардиологи из Томского НИИ, и нас сразу отправили к ним. Доктора подтвердили диагноз и рекомендовали как можно скорее провести операцию, ведь Софи быстро растет и дефект растет вместе с ней. Но оплата операции нам не по силам. Александра Саркисян, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Софи врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки, есть признаки легочной гипертензии. Девочке требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера».

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