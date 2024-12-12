«Молот» справился с аутсайдером только в дополнительное время

Хоккейный клуб «Молот» завершил серию игр на своем льду в ВХЛ в этом году. Пермская команда одолела саратовский «Кристалл» (29-е место из 33 чемпионата ВХЛ) благодаря голу в дополнительное время. Три периода не смогли выявить победителя и завершились вничью 3:3. Голы в составе хозяев забили Андрей Малявин, Рауль Акмальдинов и Владислав Картаев. Решающая шайба на счету капитана команды Дениса Голубева.

10 ноября Молот» с трудом обыграл еще одного аутсайдера лиги – самарский ЦСК ВВС (30 место).

Теперь пермяки увидят свою команду на домашней арене только 8 января.