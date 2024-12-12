Чебоксарское предприятие, работающее в сфере дорожного строительства и грузоперевозок, стало первым в Чувашии корпоративным инвестором в цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом сообщила пресс-служба Волго-Вятского банка Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии предприятие впервые инвестировало в цифровые финансовые активы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Чувашии предприятие впервые инвестировало в цифровые финансовые активы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Переговоры с клиентом начались в ноябре, когда был найден подходящий эмитент с предложением по купонному доходу. Сделка была завершена в первой декаде декабря, а размещение средств на платформе заняло один рабочий день.

В рамках данной сделки предприятие вложило средства в ЦФА на денежное требование. Сумма оценивается в порядке миллионов рублей, точные данные не разглашаются.

Компания разместила средства в ЦФА в декабре 2024 года, заявив, что это решение направлено на перераспределение активов и долгосрочное планирование.

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России продолжает развиваться, несмотря на сложности с их регулированием. По оценкам ВТБ, объем этого рынка в 2024 году может достигнуть 500 млрд руб. и вырасти вдвое к концу 2025 года. ЦФА по своей сути похожи на классические ценные бумаги: они подтверждают право инвестора на денежное требование к эмитенту. Однако вместо депозитария информация о правах фиксируется в блокчейне, управляемом специализированной платформой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифровым активам присматривают нишу».

Анар Зейналов