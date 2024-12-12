Из ПГЭТ уволился замдиректора, проработавший на предприятии почти 30 лет
Из МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) уволился замгендиректора Виталий Басс, курировавший службу организации пассажирских перевозок, сообщает портал «В курсе.ру». Издание отмечает, что ушедший топ-менеджер является самым опытным в управленческой команде муниципального транспортного предприятия – он начал трудиться в ПГЭТ с 1996 года, начав карьеру с должности главного инженера трамвайного депо «Балатово».
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В МУП «Пермгорэлектротранс» сообщили, что господин Басс покинул должность по собственному желанию, сам бывший топ-менеджер от комментариев отказался. Его уход совпал с недавним ДТП, когда два трамвая в Перми столкнулись друг с другом, пострадало 23 человека. Источник, близкий к МУП, отметил, что заявление об уходе транспортник написал еще до аварии. «Он ушел без конфликтов, в результате оптимизации работы предприятия».
МУП «Пергорэлектротранс» обслуживает все трамвайные и десять автобусных маршрутов Перми. Выручка в 2023 году – 1, 8 млрд руб., чистый убыток – 228 млн руб.