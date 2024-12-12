Кадыров обсудил атаки беспилотников в Чечне с директором ФСБ Бортниковым

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым. Они обсудили положение дел в республике, недавние атаки украинских беспилотников и участие Чечни в спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бортников (в центре) и Рамзан Кадыров

Фото: @RKadyrov_95 Александр Бортников (в центре) и Рамзан Кадыров

Фото: @RKadyrov_95

«Александр Васильевич в целом высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике. Наша совместная работа позволяет эффективно противостоять террористической угрозе и обеспечивает надежную профилактику иных форм преступлений»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что господин Бортников пообещал оказывать региону всяческую поддержку для решения «сложных вопросов».

Чечня трижды подвергалась атакам украинских БПЛА. Первый раз об уничтожении беспилотников в небе над Чечней стало известно 29 октября. Тогда дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. Загорелась крыша университета, никто не пострадал. О второй атаке Рамзан Кадыров сообщил вечером 4 декабря. Тогда дрон попытался атаковать расположение спецполка полиции в Грозном.

Еще одна атака произошла в ночь на 12 декабря. Беспилотник был сбит над казарменными зданиями спецполка полиции МВД. По словам главы республики Рамзана Кадырова, легкие ранения получили четверо военнослужащих, которые находились в карауле.