Алексей Балабанов появится у Свердловской киностудии

В Екатеринбурге жюри рассмотрело 30 заявок на конкурс лучших эскизов памятника, посвященного Алексею Балабанову. Кинорежиссер родился в 1959 году в Свердловске (Екатеринбург) и начинал работать в 1980-х в качестве ассистента режиссера на Свердловской киностудии. Режиссерский дебют — фильм «Раньше было другое время» — состоялся в 1985-м. Алексей Балабанов наиболее известен картинами «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Режиссер умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коротченко Илья / Администрация Екатеринбурга Фото: Коротченко Илья / Администрация Екатеринбурга

Конкурс на лучший эскиз памятника, посвященного Алексею Балабанову, с премиальным фондом 1 млн руб. мэрия Екатеринбурга запустила в ноябре. Монумент предполагается установить перед зданием Свердловской киностудии.

Заседание жюри конкурса эскизов провел мэр Алексей Орлов. Продюсер Сергей Сельянов отметил, что вдова кинорежиссера Надежда Васильева из 30 заявок выбрала работу, на которой Алексей Балабанов наиболее похож на его каноническую фотографию на съемках фильма «Замок» (на фото). «Он на ней молод, взгляд у него бодрый, устремлен вперед»,— сказал господин Сельянов. Рок-музыкант Вячеслав Бутусов в письме жюри подчеркнул, что представленные работы «унылые», призвав власти обратиться к проверенным мастерам. «Выбирать особенно не из чего, складывается общее впечатление, будто скульпторы видят образ Алексея исключительно как бомжа на каких-то развалинах, а ведь он был ангелом, потому что был вестником»,— пояснил господин Бутусов, но поддержал выбор госпожи Васильевой. Друг Алексея Балабанова — директор продюсерского центра «ЛАД» Евгений Горенбург также призвал продолжить поиск: «Я пытаюсь из представленных картин услышать сверху мнение самого Алексея, какая бы ему понравилась, и пока действительно ни одна не торкает».

По итогам заседания принято решение продлить конкурс до апреля 2025 года.

Василий Алексеев, Екатеринбург