Дмитрий Песков проанонсировал ответ России на удар ракетами ATACMS по Таганрогу

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о том, как Россия отреагирует на удар американскими ракетами ATACMS по Таганрогу. Сославшись на заявление Минобороны РФ, он сообщил, что ответ последует тогда, когда власти сочтут его целесообразным, передает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ответ, естественно, последует. Тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно», — сказал господин Песков.

Дмитрий Песков не уточнил, применит ли Россия баллистические ракеты «Орешник».

Ракетная атака на Таганрог произошла утром 11 декабря. Удар был нанесен по военному аэродрому. В результате падения фрагментов ракет пострадал личный состав базы, повреждения получили два здания на территории аэродрома, три военной автомобильной техники и гражданские машины на стоянке.

Минобороны РФ заявило, что атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа и будут приняты соответствующие меры.

Анастасия Казуков