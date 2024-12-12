Дмитрий Песков проанонсировал ответ России на удар ракетами ATACMS по Таганрогу
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о том, как Россия отреагирует на удар американскими ракетами ATACMS по Таганрогу. Сославшись на заявление Минобороны РФ, он сообщил, что ответ последует тогда, когда власти сочтут его целесообразным, передает «Ъ».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Ответ, естественно, последует. Тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно», — сказал господин Песков.
Дмитрий Песков не уточнил, применит ли Россия баллистические ракеты «Орешник».
Ракетная атака на Таганрог произошла утром 11 декабря. Удар был нанесен по военному аэродрому. В результате падения фрагментов ракет пострадал личный состав базы, повреждения получили два здания на территории аэродрома, три военной автомобильной техники и гражданские машины на стоянке.
Минобороны РФ заявило, что атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа и будут приняты соответствующие меры.